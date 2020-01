GTT übernimmt KPN International und erweitert damit seine Marktpräsenz in Europa

Frankfurt am Main, 13. Januar 2020 – GTT Communications, Inc. (NYSE: GTT), der weltweit führende Anbieter Cloud-basierter Netzwerke für multinationale Unternehmen, gab im Dezember den Abschluss der Übernahme von KPN International, einem Tochterunternehmen von KPN NV mit Sitz in den Niederlanden, bekannt. Das Unternehmen betreibt ein globales IP-Netzwerk, welches Unternehmens- und Carrier-Kunden bedient.

Diese strategische Unternehmensverbindung:

-Fügt mehr als 400 strategische Unternehmens- und Carrier-Kunden zum Netzwerk hinzu. GTT wird auch der bevorzugte internationale Netzwerkanbieter für mehrere hundert weitere Kunden sein, die derzeit mit KPN kooperieren.

-Ergänzt das umfassende Portfolio von GTT an Cloud-Netzwerkdiensten durch Wide Area Networking, Internet und Transportdienste und erweitert das globale Tier-1-IP-Netzwerk von GTT in Europa in 21 Ländern.

-Trägt zu einer Organisation für Vertrieb, Betrieb, Servicebereitstellung und Kundenservice bei, die nachweislich herausragende Kundenerlebnisse bietet.

„Dank der Akquisition wird unsere Kundenbasis um zahlreiche spannende User erweitert, gleichzeitig gewinnen wir eine Vielzahl talentierter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Im Zuge dessen wird die Präsenz von GTT in Europa weiter gestärkt“, erklärt Rick Calder, Präsident und CEO von GTT. „Wir freuen uns sehr, diese Vielzahl von Großkunden der KPN International in Zukunft betreuen zu können. Diese können ab sofort auf das umfassende globale Netzwerk und das komplette Service-Portfolio von GTT zugreifen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, Menschen über Unternehmensgrenzen hinweg, weltweit und mit jeder Applikation in der Cloud zu verbinden.

GTT zahlte für die Übernahme rund 50 Mio. EUR in Cash, ohne dafür Schulden aufzunehmen. Das Unternehmen wird weiterhin Optionen zur Optimierung der GTT-Kapitalstruktur prüfen, einschließlich verschiedener möglicher Finanzierungs- und Refinanzierungsoptionen.

Über GTT

GTT definiert globale Kommunikation neu für eine Cloud-basierte Zukunft. Unser Ziel ist es, Menschen über Unternehmen hinweg, weltweit miteinander und mit jeder Anwendung in der Cloud zu verbinden.

Unsere Kunden profitieren von einem hervorragenden Service, der auf unseren Grundwerten Simplicity, Speed & Agility basiert. Als Fortune-Future-50-Unternehmen besitzt und betreibt GTT ein

globales Tier-1-Internet-Netzwerk auf sechs Kontinenten mit mehr als 550 PoPs (Points of Presence) und arbeitet zusätzlich mit über 3.500 regionalen Partnern zusammen.

GTTs Dienstleistungen werden von global agierenden Unternehmen, Banken, Regierungen, Behörden und den größten Telekommunikationsanbietern weltweit genutzt. In über 100 Ländern unterstützen

wir unsere Kunden mit eigener Infrastruktur, ganzheitlichem WAN, SD-WAN- und Cloud-Lösungen sowie weiteren Managed Services.

www.gtt.net

Diese GTT-Pressemitteilung ist eine Übersetzung der englischen Originalversion. Während die Absicht darin besteht, die Übereinstimmung der Bedeutung zwischen der englischen und der deutschen Version zu gewährleisten, hat in jedem Fall von Unklarheit die englische Version Vorrang.

