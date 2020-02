Logistiker fördert seit 12 Jahren mehr als 1.000 Kinder aus sozial schwachen Familien

GROUP7: 10.000 Euro Starthilfe für die Fachkräfte von morgen

München, 07.02.2020 – Diese Woche übergaben Günther Jocher, Vorstand von Logistikunternehmen GROUP7 aus Schwaig bei München, und Klaus Spielmann, Leiter Unternehmensentwicklung GROUP7, eine Spende von 10.000 Euro an Johanna Hofmeir, Gründerin und Leitung der Einrichtung Lichtblick Hasenbergl. „Viele Kinder können ihre Bildungschancen nicht nutzen, nur weil ihnen die richtige Förderung fehlt. Das ist traurig für unser Land, das von klugen Köpfen lebt, und noch trauriger für die Kinder, die ihr Potenzial nicht ausschöpfen können. GROUP7 unterstützt daher den Lichtblick Hasenbergl schon seit 12 Jahren, auch um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das Konzept ist aus meiner Sicht außergewöhnlich“, erklärt Jocher.

7-jähriger Dennis* versteht Anweisungen der Lehrerin nicht

Das GROUP7-Spendengeld kommt Kindern wie Dennis zugute. Bereits nach zwei Monaten fiel der Junge in der 1. Klasse wegen Aggressivität und Lustlosigkeit auf, seine Lehrerin beschwerte sich. „Dennis wurde dann an unsere Einrichtung überwiesen und gründlich diagnostiziert. Wir stellten fest, dass er unter Schwierigkeiten bei der Informationsverarbeitung litt. Das heißt, er war nicht in der Lage, den Arbeitsanweisungen der Lehrerin zu folgen. Er konnte beispielsweise nicht verstehen, dass er einen roten Kringel um ein A malen sollte“, erinnert sich Hofmeir. Der Junge kommt aus einer Familie, in der beide Eltern voll berufstätig sind und häufig mehrere Schichten hintereinander arbeiten müssen, um das Leben für sich und ihre drei Kinder in einer 2-Zimmer-Wohnung zu finanzieren.

Förderung öffnet den Weg auf die Realschule

Im Lichtblick Hasenbergl baute Dennis zunächst im Einzelunterricht, später in Kleingruppen, seine Lernblockaden ab. „Wir haben uns so gefreut, als wir von der Lehrerin die Rückmeldung bekamen, dass Dennis plötzlich den Anweisungen folgen kann“, erzählt Hofmeir. Auch in der Einrichtung änderte sich Dennis Einstellung, er wurde zu einem wissbegierigen und motivierten Kind, das gerne zur Schule geht. „Er hat die 1. Klasse letztes Jahr mit Erfolg abgeschlossen. Mit seiner Intelligenz und seiner neu entdeckten Lernmotivation ist es vorstellbar, dass er später die Realschule besucht. Seit GROUP7 unsere Einrichtung fördert, konnten wir jetzt schon einer halben Generation, also mehr als 1.000 Kindern, bessere Zukunftschancen ermöglichen“, so Hofmeir abschließend.

*Name geändert

GROUP7 wurde 2006 als internationales Logistikunternehmen mit Hauptsitz in München gegründet und ist heute mit rund 600 Mitarbeitern und eigenen Niederlassungen an den wirtschaftlich strategischen Knotenpunkten Deutschlands vertreten. Das Dienstleistungsunternehmen erwirtschaftete in 2019 einen Umsatz von 128 Millionen Euro und verfügt über 195 internationale Stützpunkte, die für eine globale Präsenz sorgen.

Intelligente Logistiklösungen für die Bereiche Luftfracht, Seefracht, Bahnverkehre von und nach Asien, Sea-Air- und Landverkehre, sowie individuelle Konzepte für Outsourcing auf dem logistischen Dienstleistungssektor stellen das Leistungsspektrum von GROUP7 dar. Das Unternehmen bietet weltweite Beschaffungs- und Distributionslogistik, maßgeschneiderte Dienstleistungen im Bereich Kontraktlogistik sowie Fulfillmentservices. Der Fokus liegt hierbei auf höchster Flexibilität und kundenorientierter Prozessabwicklung.

