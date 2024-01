Großer Pop-Up Camper- und Wohnmobilverkauf in Stuttgart

roadsurfer präsentiert sich auf der CMT 2024

-roadsurfer Stand auf der CMT im Foyer Ost Stand EO232

-Großer Pop-Up Camper- und Wohnmobilverkauf während der Messe im Rotweg 11, 70437 Stuttgart

-roadsurfer wird 2024 einer der weltweiten Marktführer

-One-Way Rentals in Europa schon ab 1 EUR

München, 09.01.2024 – Der Outdoor-Travel-Experte roadsurfer wird in diesem Jahr auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart vertreten sein. Vom 13. bis 21. Januar können Messebesucher auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit von exklusiven Messeangeboten, wie beispielsweise 10 % Sofortrabatt auf die Camper- und Wohnmobilmiete und bis zu 3.000 EUR Rabatt auf den Camperkauf, profitieren. Kaufinteressierte finden außerdem abseits der Messe ihr Wunschmodell beim großen roadsurfer Pop-Up Camper- und Wohnmobilverkauf im Rotweg 11, 70437 Stuttgart.

Großer Pop-Up Camper- und Wohnmobilverkauf

Beim großen Camper-und Wohnmobil Pop-Up während der CMT findet jeder, der sich den Traum vom eigenen Camper erfüllen möchte, das passende Modell. Vor Ort stehen die roadsurfer Camper-Experten bereit, um Kaufinteressierte bei der Auswahl des Wunschfahrzeugs kompetent zu beraten. Alle Premium-Wohnmobile sind hochwertig ausgestattet, und beim Kauf gibt es nicht nur einen exklusiven Messerabatt von bis zu 3.000EUR, sondern auch umfangreiches Campingequipment kostenlos dazu. Für alle Modelle bietet roadsurfer flexible Finanzierungsmöglichkeiten sowie umfangreiche Versicherungsoptionen und die Möglichkeit, das Fahrzeug vor dem Kauf gratis zu testen.

Wann? Am 13. und 15.-21. Januar 2024 jeweils von 10 bis 18 Uhr

Wo? Rotweg 11, 70437 Stuttgart

Infos und Anmeldung: https://roadsurfer.com/de/events/cmt-stuttgart/#pop-up-anmeldung

roadsurfer wird 2024 einer der weltweiten Marktführer

Für 2024 verfolgt roadsurfer ehrgeizige Wachstumsziele in allen Geschäftsbereichen. Besonderen Fokus setzt der Outdoor-Travel-Experte auf die Expansion in Nordamerika. Neben der bestehenden Station in Los Angeles werden im Frühjahr zwei weitere Standorte in den USA eröffnet: Las Vegas und San Francisco. Mit der Markterschließung in Kanada betritt roadsurfer zudem einen neuen Markt auf dem Kontinent und eröffnet zwei Standorte in Vancouver und Calgary. Aber auch in Europa wird 2024 expandiert: mehr als 20 neuen Stationen und zwei neue Länder – Irland und Norwegen – erweitern die roadsurfer-Landkarte. Mit einer Flottengröße von ca. 7.800 Fahrzeugen wird roadsurfer zu einem der weltweiten Marktführer.

Für nur 1EUR One-Way durch Europa

Die roadsurfer Rallye ist eine kostengünstige Alternative für all diejenigen, die auch mit kleinem Geldbeutel echtes Vanlife erleben wollen. Für 2024 hat roadsurfer wieder viele attraktive Routen freigeschaltet. Für nur 1EUR geht es 7 Tage lang One-Way durch Europa. Dabei muss auf keinerlei Komfort verzichtet werden, alle Camper und Wohnmobile verfügen über 4 Sitz- und Schlafplätze, sind mit einer Kochstation oder Küchenzeile ausgestattet und haben Campingtisch und -stühle mit an Bord. Außerdem sind alle Kilometer inklusive.

Über roadsurfer

roadsurfer wurde 2016 gegründet und ist mit seinen bunt-folierten Campern für Vermietung, Abo und Verkauf sowie der Stellplatz-Plattform roadsurfer spots der weltweit führende Experte für Camper-Reisen. Das roadsurfer Campervan-Versprechen: Ready-to-go-Camping-Paket, flexible Storno oder Umbuchung, unbegrenzte Freikilometer und stets das neueste Camper-Modell.

Das Münchener Unternehmen ist mit dem Kerngeschäft – Vermietung und Verkauf von Campervans – an über 70 Standorten in 14 Ländern in Europa vertreten: Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Österreich, Italien, Belgien, Niederlanden, sowie England, Schottland, Irland, Schweiz und in Schweden und Norwegen. 2022 eröffnet roadsurfer die erste Station in den USA, in Los Angeles. 2024 kommen hier die Standorte Las Vegas und San Francisco hinzu sowie zwei Stationen in Kanada: Vancouver und Calgary. 2024 verfügt der Camper-Experte über eine Flotte von knapp 7.800 Campern weltweit u.a. der Marken VW, Mercedes Benz, Ford, Westfalia, Knaus und Bürstner. Das Unternehmen hat sich nicht zuletzt durch den Launch von roadsurfer spots zu einer digitalen Lifestyle-Reisemarke im weltweit wachsenden Outdoor-Travelmarkt entwickelt. Weitere Infos unter https://roadsurfer.com

