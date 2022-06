Große Sommer-Kampagne in den LINDA Apotheken gestartet

Elf ausgewählte Produkt-Highlights und ein attraktives Gewinnspiel stehen im Fokus.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zurückhaltung möchten die Menschen im Sommer gerne wieder verreisen. Einer Analyse der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen zufolge planen rund 57 % der Deutschen, 2022 eine Reise zu unternehmen. Bei den beliebtesten Reisezielen liegt Europa mit 40,1 % unangefochten auf Platz 1. Die neue Kampagne in den LINDA Apotheken passt perfekt dazu, zumal Kund*innen beim Gewinnspiel 3-mal eine 14-tägige Reise mit einem Wohnmobil und Campingaufenthalt in Europa gewinnen können.

Die LINDA Kampagne trägt den unbeschwerten Titel Hey Sommer, hier komm“ ich! und läuft bis zum 30. Juli 2022. Elf Produkte, die jetzt in jede Reise- und Sommerzeitapotheke gehören, haben die Apotheker*innen gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern ausgesucht. Sie finden sich in den LINDA Apotheken vor Ort, in den sozialen Netzwerken sowie in der Apotheken Umschau. Für Kaufimpulse sorgen ein 15-%-Rabatt-Coupon sowie ein PAYBACK Kampagnen-Coupon über 250 Extra-Punkte ab 10 EUR Einkaufswert. Hinzu kommt das attraktive Gewinn-spiel.

„Kaum eine Jahreszeit wird so sehnsüchtig erwartet wie der Sommer. Damit ihn alle Kund*innen möglichst aktiv genießen können, dreht sich bei der LINDA Kampagne Hey Sommer, hier komm“ ich! alles darum, gesund und mit Spaß durch die heißen Tage zu kommen“, sagt Dr. Benjamin Lieske, LINDA Apotheker aus der Ickerner Markt-Apotheke in Castrop-Rauxel.

Das Prinzip ist einfach: Apotheker haben sich zusammengetan, um ihren Beruf mit der eigenen Apotheke vor Ort unter der gemeinsamen Dachmarke LINDA Apotheken auszuüben. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke selbstständiger Apotheker und Marktführer in ihrem Segment (1). Das HANDELSBLATT vergab im Ranking „Deutschlands Beste Händler 2021“ in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken (2). Die LINDA Apotheken verfügen über eine ausgezeichnete Service-Qualität (3) und überzeugen durch eine herausragende Kundenzufriedenheit (4). Auch BILD attestierte den LINDA Apotheken höchsten Kundennutzen mit dem Siegel „Deutschlands Kundenkönig 2021“ in der Kategorie Apotheken (5). LINDA gewann den „Apotheken-Kooperationspreis 2021“ (Coop-Study) für die beste Umsetzung von Kooperationsvorgaben (6) und die LINDA eigene Kampagne zum Thema eRezept wurde ebenfalls 2021 mit dem „VISION.A Award“ in Silber ausgezeichnet (7). Der 1. Platz beim „App Award 2021“ in der Kategorie Apothekenkooperationen beweist zudem, dass die LINDA Apotheken auch digital sehr gut aufgestellt sind (8). Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhabergeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

(1) Auszeichnung zur „Marke des Jahrhunderts“ in der Produktgattung Apotheke, Markenpreis des Verlags Deutsche Standards Editionen GmbH, 2022; (2) Platz 1 bei der Studie „Deutschlands Beste Händler 2021“ in der Kategorie Apothekenkooperationen, Service Value GmbH und HANDELSBLATT, 2021; (3) Nr. 1 der Apothekenkooperationen, Studie „Service-Champions im erlebten Kundenservice“, Service Value GmbH und DIE WELT, 2020; (4) Prädikat „Herausragende Kundenzufriedenheit“ beim „Deutschen Kunden-Award 2020/21“, DtGV (Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH), 2020; (5) Prädikat „Höchster Kundennutzen“ bei der Auszeichnung „Deutschlands Kundenkönig“ in der Kategorie Apotheken, Service Value GmbH und BILD Siegel, 2021; (6) Auszeichnung „Beste Umsetzung von Kooperationsvorgaben“, Coop-Study, IQVIA/AMI, 2021; (7) Silberauszeichnung „VISION.A-Award“ in der Kategorie „Beste Kampagne“, VISION.A – Die Digitalkonferenz von apotheke adhoc und NOVENTI, 2021; (8) Platz 1 beim „App Award 2021“ in der Kategorie Apothekenkooperationen, DtGV (Deutsche Gesellschaft f. Verbraucherstudien), 2021.

Kontakt

LINDA AG

Vanessa Tscholl

Emil-Hoffmann-Str. 1a

50996 Köln

02236848780

tscholl@linda-ag.de

http://www.linda.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.