Größtes Alaska-Programm: Princess Cruises geht mit acht Schiffen in die Saison 2026 – Neubau Star Princess mit dabei

München – Princess Cruises (www.princesscruises.de) unterstreicht einmal mehr ihre führende Rolle bei Kreuzfahrten in den hohen Norden des amerikanischen Kontinents. So startet die First Class-Reederei in die Alaska-Saison 2026 mit nicht weniger als acht Schiffen. Darunter auch die neue Star Princess, die erst im Herbst 2025 zur Flotte stoßen wird.

Insgesamt umfasst das Programm 180 Abfahrten zu 19 Zielen sowie eine unvergleichliche Auswahl an Alaska-Abenteuern. Die können Princess-Passagiere nicht nur im Rahmen einer klassischen Kreuzfahrt erleben, sondern auch während kombinierter See-und Landrundreisen.

Zum ersten Mal werden Gäste zudem die Möglichkeit haben, Alaska an Bord eines Schiffes der Sphere-Klasse zu erkunden. Nach der Sun Princess (Jungfernfahrt im Frühjahr 2024) wird die Star Princess erst das zweite Schiff der neuen, vielbeachteten Baureihe sein, die mit zahlreichen architektonischen Highlights Maßstäbe setzt.

Als Benchmark gelten auch die angebotenen Routen der Princess-Alaska-Flotte. So wie z.B. die ein- oder zweiwöchigen „Voyages of the Glaciers“, bei denen es atemberaubende Ausblicke auf fantastische Gletscher gibt oder die acht- bis 21-tägigen Fahrten durch die Inside Passage mit ihren Fjorden, unzähligen Inseln und einer faszinierenden Tierwelt. Sie alle garantieren bleibende Erinnerungen.

Das trifft auch für weitere besondere Angebote von Princess Cruises zu. Gäste können ihr Kreuzfahrterlebnis durch authentische Landausflüge in den angelaufenen Häfen erweitern. Vom „Cook My Catch“-Angeln, bei dem man selbst für sein Abendessen sorgt, über einen Helikopterflug durch die Berge bis hin zur Beobachtung von Walen.

Seine Kreuzfahrt mit einem Land-Arrangement zu kombinieren, ist eine großartige Möglichkeit, Alaska noch intensiver zu erleben. Zum Beispiel während der 16-tägigen Nationalparktour. Dabei lernt man fünf der atemberaubendsten Parks Alaskas kennen. Ein packendes Erlebnis, das eine einwöchige Kreuzfahrt sowie eine malerische Bahnfahrt mit acht Übernachtungen an Land kombiniert, wovon vier in durch Princess betriebene Wilderness-Lodges erfolgen.

Gebucht werden können die Alaska-Kreuzfahrten 2026 von Princess Cruises online (www.princessruises.de) oder im Reisebüro ab dem 2. August.

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First-Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Ende September 2025 wird mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff zur Flotte stoßen.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.