Grand Circle Pacific Voyage: Princess Cruises präsentiert Weltreise 2027

München – Princess Cruises (www.princesscruises.de) präsentiert mit der jetzt vorgestellten Grand Circle Pacific Voyage 2027 eine außergewöhnliche 129 Nächte-Weltreise, die am 6. Januar des übernächsten Jahres in Fort Lauderdale beginnt und in Los Angeles endet. An Bord der Coral Princess erwarten anspruchsvolle Entdecker 61 Ziele in 20 Ländern auf drei Kontinenten – mehr Stationen als bei jeder anderen Weltkreuzfahrt der Reederei.

Die Route der 35.400 Seemeilen langen Kreuzfahrt führt zunächst durch den Panamakanal, entlang der mexikanischen Westküste nach Los Angeles und weiter zu den Hawaii-Inseln. Von dort aus geht es in den Südpazifik, wo Samoa, Fidschi und Vanuatu erkundet werden. Es folgen Aufenthalte in Australien und Neuseeland, ehe die Coral Princess Südostasien ansteuert. Dort sind Aufenthalte in Indonesien, Thailand und Hongkong geplant. Auf dem weiteren Weg nach Norden läuft das Schiff die japanischen Häfen Okinawa und Osaka sowie verschiedene Ziele in Alaska an, ehe es über einen Stopp in Vancouver schließlich wieder Los Angeles erreicht.

Über 23 UNESCO Welterbestätten – darunter das Great Barrier Reef, die Ha Long Bucht, der Hawaii Vulkan Nationalpark und die Oper von Sydney – säumen die Route und eröffnen den Passagieren Einblicke in Naturwunder und Kulturgeschichte. Neun Spätabfahrten (u.a. in Hongkong, Osaka, Singapur, Sydney und Tokio) ermöglichen ein umfassendes Kennenlernen der angelaufenen Städte.

Reisende, die nur einen Teilabschnitt erleben möchten, können aus kürzeren Fahrten von vier bis 68 Nächten wählen, die in Auckland, Hongkong, Honolulu, Singapur, Sydney, Tokio oder Vancouver beginnen.

Die Coral Princess bietet Platz für 2.000 Passagiere und verwöhnt mit einem Gourmetrestaurant sowie den Spezialitätenrestaurants Crown Grill und Sabatini’s Italian Trattoria. Broadway inspirierte Shows, Live Musik, ein Casino und Open Air-Filme sorgen für Unterhaltung.

Gäste, die sich für eine der langen Versionen der Grand Circle Pacific Voyage entscheiden (110 bis 129 Nächte) und diese bis zum 3. Oktober 2025 buchen, erhalten je nach Kabinenkategorie ein Bordguthaben von bis zu 1.500 US-Dollar pro Person sowie kostenloses Wi-Fi an Bord.

Informationen und Buchung auf www.princesscruises.de oder im Reisebüro.

Über Princess Cruises

Princess Cruises, ein Unternehmen der Carnival Corporation & plc., bietet mit 17 First Class-Schiffen Kreuzfahrten auf allen Weltmeeren. Die Passagiere genießen größten Komfort und eine außergewöhnliche Atmosphäre an Bord. Die Princess-Flotte steuert auf über 170 unterschiedlichen Routen 330 Häfen auf sieben Kontinenten an.

Im Februar 2024 erfolgte die Übernahme der Sun Princess, dem ersten Schiff der neuen Sphere-Klasse, das rund 4.300 Passagieren Platz bietet und über mit Flüssiggas betriebene (LNG) Motoren verfügt. Im Herbst 2025 wird mit der Star Princess das zweite auf der neuen Plattform basierende Schiff zur Flotte stoßen.

Seit 2017 bietet Princess Cruises ihren Passagieren mit der „Medallion Class“ eine der innovativsten Technologien der Kreuzfahrtindustrie. Der im Reisepreis inkludierte interaktive Service ermöglicht den Gästen unkomplizierten Zugriff auf eine Vielzahl personalisierter Dienstleistungen sowohl vor Antritt der Reise wie auch an Bord.