Gibt es verschiedene Arten von Paartherapien?

In jeder Beziehung oder Ehe treten gelegentlich Beziehungsprobleme auf. Meist können diese von den beiden Partnern ohne fremde Hilfe wieder geregelt werden. Es können jedoch schwerwiegende Beziehungsprobleme auftreten, die ein harmonisches Zusammenleben und die Bindung der Partner erheblich negativ beeinflussen.

Bevor es so weit kommt, vereinbaren Sie besser einen Termin bei Dr. rer. nat. Thorsten Büsser zu einer Paartherapie in Frankfurt. Besprechen Sie vertrauensvoll Ihre individuellen Probleme mit dem hochqualifizierten und erfahrenen Therapeuten Dr. rer. nat. Büsser.

Ein Ungleichgewicht in den Partnerpositionen, Unzufriedenheit im Sexual-Intimleben, Sorgen wegen Untreue/Affären, unerfüllter Kinderwunsch oder drohende Trennung bzw. Scheidung, für jedes Problem finden sich Lösungen in den Paartherapien in Frankfurt.

Wenn die Beziehungsgestaltung von traditionellen Partnerschaftsmodellen abweicht, entstehen Belastungen, die in einer Paartherapie professionell behoben werden können. Die verschiedenen Behandlungsarten beinhalten auch Lösungen bei Problem in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder bei traumatischen Erfahrungen durch Gewalt, Unterdrückung und Diskriminierung.

Die nachfolgenden Therapiearten werden zur Beseitigung bestehender Unstimmigkeiten oder schwieriger Konflikte angewandt:

– Psychoanalytische Behandlungen

Bei dieser Art von Behandlung dienen psychoanalytische Ansätze dazu, chronisch-neurotische Paarkonflikte zu lösen.

Im psychoanalytischen Verfahren wird der aktuelle Zustand erarbeitet. Dabei werden schwierige psychische Sachverhalte, Schuldgefühle, Scham oder Ängste aufgearbeitet.

Das psychoanalytische Verfahren verbindet eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und analytische Psychotherapie, was als psychodynamisches Verfahren bezeichnet wird.

– Humanistische Psychologie

Hier wird davon ausgegangen, dass Liebe und Intimität als starke Antriebskraft, wie ein Lebenselixier, wirken. Eine gesunde und starke Persönlichkeitsentwicklung resultiert aus emotionalen und intimen Bindungen. Die Paartherapie Frankfurt fördert paardynamisch den intimen Austausch der körperlichen Bedürfnisse. Das Zusammenwirken von Körper, Gefühlen, Seele und liebevoller Gespräche gibt dem Leben wieder Sinn und bringt eine lebensbejahende Wirkung für die Partnerschaft.

– Emotionsfokussierte Paartherapie

Eine emotionsfokussierte Therapie wirkt speziell auf die gegenseitige Zufriedenheit der Beziehung des Paares ein. Die emotionsfokussierte Paartherapie Frankfurt sorgt für die Erneuerung der liebe- und verständnisvollen Verbindung der Partner. Alte Bindungsverletzungen werden geheilt, sodass die Beziehungszufriedenheit und das Glücksgefühl wieder hergestellt werden.

– Mehrgenerationen-Therapie

Bei dieser Therapieart wird angenommen, dass die Paarprobleme aus der Herkunft und den Strukturen der jeweiligen Familien resultieren. Die Mehrgenerationen-Familientherapie soll die evtl. über mehrere Generationen entstandenen familiären Grundkonflikte beheben und schafft eine neue Basis für eine zufriedene Partnerschaft.

– Systemische Therapie

Meist resultieren Unstimmigkeiten aus festgefahrenen, negativen Verhaltensmustern. Die Ebenen des Verhaltens, Gesprächsführung und Interaktionen bilden zirkuläre Prozesse, die in der systemischen Therapie analysiert und korrigiert werden.

– Kommunikationspsychologie

In der kommunikationsspychologischen Paartherapie Frankfurt wird die Kommunikation zwischen den Partnern verbessert und ein gutes emotionales Verständnis füreinander aufgebaut.

Kritik, Schuldzuweisungen, generelle Verurteilungen des Partners, Verleugnung, Verachtung, Verteidigungs-/Rechtfertigungssituationen oder Geringschätzung werden als Machtinstrumente eingesetzt, was durch die Paartherapie deutlich wird. Dieses Verhalten muss zukünftig abgestellt werden, um die Beziehung zu heilen.

– Eklektizismus

Als Eklektizismus gilt die „Imago-Therapie“ von Harville Hendrix und Helen Hunt.

Die unterschiedlichen Arten der Paartherapie dienen dazu, eine respekt- und liebevolle Beziehung wieder herzustellen. Angewendet werden:

– psychoanalytische Theorie

– Tiefenpsychologie

– Behaviorismus

– systemische Theorie

– Gestalttherapie

– Transaktionsanalyse und kognitive Therapie verbindet. Die Partner selbst bestimmen in der Imago-Therapie die Beziehung zwischen sich und dem Therapeuten.

Menschen möchten Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Gesundheit in ihrer alltäglichen beruflichen und privaten Umwelt schaffen, mit gestalten und leben: dort wo sie arbeiten, lieben, spielen und lernen. Nur dort, wo Menschen für sich und auch für andere Verantwortung übernehmen, für sich und andere einstehen, wachsen gesunde Beziehungen, aus denen Lebensfreude und angemessene Leistung hervorgehen können. Menschen möchten in der Lage sein, selbst Entscheidungen zu treffen, sie möchten Einfluss nehmen und auch Kontrolle über ihre eigenen Lebensumstände ausüben können. Voraussetzung hierfür ist, dass Menschen ein tiefes Vertrauen in sich aktivieren können, das Vertrauen,

– Zusammenhänge, Muster und Abläufe zu verstehen,

– die eigenen Geschicke mit zu beeinflussen, zu handhaben und zu steuern,

– dem eigenen Leben Sinn und Bedeutsamkeit zu verleihen.

Ich befähige meine Klienten und helfe ihnen dabei, eigene Ressourcen zu erkennen und einzusetzen und auch auf äußere Ressourcen zuzugreifen, um ihre Anliegen angemessen zu bearbeiten.

Meine Klienten dürfen von mir viel Kompetenz, einen hohen Weiterbildungsstandard und umfassende Berufserfahrung erwarten. Sie sollen sich in der Zusammenarbeit mit mir als gleichberechtigte Partner wahrnehmen und intensiv an ihren Zielen und Anliegen arbeiten können.

Firmenkontakt

Dr. Thorsten Büsser – Lösungsräume am Goetheplatz

Thorsten Büsser

Kaiserstr. 5a

60311 Frankfurt am Main

069 / 380 14 964

mail@thorstenbuesser.de

https://thorstenbuesser.de/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Kevin Hammerschlag

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt/Main

069 – 63 19 89 76

info.ffm@sellwerk.de

https://www.sellwerk-frankfurt.de/

Bildquelle: Dcstudio – Freepik.com