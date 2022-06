Geo Slam: Spiritualität und Unternehmergeist in der modernen Wirtschaftswelt

Geo Slam ist spezialisiert auf exponentielles, spirituelles Life-Coaching für Prominente, Führungskräfte und Erfolgsmenschen. Über ihn und seine Erfolge wurde bereits im Fortune Magazine, Business Insider, Yahoo Finance, FOX, NBC, CBS, USA Today etc. berichtet.

Laut Geo Slam begann sein Interesse am Elite-Level-Coaching, als er vor etwas mehr als einem Jahrzehnt an Tony Robbins Elite-VIP-Coaching-Programm teilnahm. Er ist ein sehr gefragter Motivations – Redner und hat in Schulen, Organisationen und Unternehmen in ganz Europa und in den Vereinigten Staaten vor Tausenden von Menschen Vorträge und Motivations – Reden gehalten.

Geo Slam besitzt „Master Coach Zertifizierungen“ in den Bereichen „Spirituelles“ und „Mindset“ Life Coaching. Er ist zertifiziert von der Association for Professional Coaching, in Verbindung mit der European Community for NLP und der International NLP Federation in Timeline und NLP (Neuro – Linguistisches Programmieren) und hat einen „Professional Membership“-Status bei APC – The Association for Professional Coaching und unterliegt daher, mit deren Einverständnis, dem Verhaltenskodex und den Regulierungen der besagten Organisation und hat Anspruch auf deren Rechte und Unterstützungen.

Er hat eine Leidenschaft für den Unternehmergeist und sieht „Unternehmertum“ in Kombination mit „Spiritualität“ als die Zukunft für Vordenker, die die Welt verändern wollen.

Geo Slam hat ein einzigartiges, maßgeschneidertes, 4-dimensionales und umfassendes spirituelles Coaching-Programm für Spitzenkräfte, Prominente, Führungskräfte und herausragende Erfolgsmenschen entwickelt.

Mit ganzheitlichem, spirituellem Coaching auf tiefer Ebene, kombiniert mit Achtsamkeits- und emotionalem Kompetenztraining, kann die kraftvolle Unterscheidung zwischen einem „proaktiven“ und einem „reaktiven“ Lebensstil erreicht werden, und eine Realität mit Kongruenz zwischen den menschlichen Grundbedürfnissen und den sechs Sinnen geschaffen werden.

Die Vereinigung von Körper, Geist und Seele und die Schaffung eines Lebensstils „In-Spirit“ und des Handelns auf der Basis von Grundwerten sind entscheidend für jeden Elite-Performer und jedes Individuum, um wahres Glück und Erfüllung auf seiner Lebensreise zu erreichen.

Neben dem Coaching von Elite Level Klienten ist Geo Slam auch ein international hoch angesehener Multi-Platin zertifizierter Produzent und Songwriter. Er hat an einer Reihe von Songs mitgewirkt, die in der Popkultur einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt haben, mit vielen der weltweit best-verkaufenden Künstlern wie One Direction, Enrique Iglesias, Jason Derulo, Backstreet Boys, Blue, LP, Dimitri Vegas & Like Mike, Kelis, Taio Cruz, Deadmau5, Priyanka Chopra, Europe, etc. und er war an der Produktion verschiedener populärer Alben und Singles beteiligt, die sich weltweit insgesamt über 50 Millionen Mal verkauft haben.

2020, mitten in der Pandemie, gründete Geo Slam die „One World – Bewegung“. Ein weltweites Non-Profit-Projekt, um das Bewusstsein für „Einheit“ auf der ganzen Welt zu schärfen.

Social-Media-Profile:

Website: https://geoslam.xyz

Youtube: https://www.youtube.com/GeoSlamOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/geoslam

Facebook: https://www.facebook.com/GeoSlamOfficial

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/geoslamofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@geoslam

Twitter: https://twitter.com/GeoSlamOfficial

