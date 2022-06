Die 10 besten Gründe für ein Kampfsporttraining!!!

KampfsporttrainingWenn Du Kampfsport für Dich oder dein Kind in Betracht ziehst, ist das eine sehr gute Wahl! Es gibt dadurch so viele Vorteile für die körperliche und geistige Gesundheit. Natürlich ist es am Anfang nicht einfach, sich auf etwas Neues einzulassen.

Deshalb haben wir diesen Leitfaden mit 10 Gründen zusammengestellt, warum du Kampfsport lernen solltest.

1. MEHR SELBSTVERTRAUEN

Mehr Selbstvertrauen ist etwas, das Kampfsportler durch das Training erwerben. Ob für Dich oder Dein Kind, Kampfsport kann Dir helfen, Dein Selbstvertrauen zu stärken.

Das Üben, Verbessern und Gelingen einer Fertigkeit verbessert das Selbstbild und gibt den Sportlern das Vertrauen, dass sie auch in anderen Bereichen und Unternehmungen erfolgreich sein können.

Tatsächlich zeigen Kinder, die Taekwondo oder eine ähnliche Kampfsportart betreiben, mehr Selbstvertrauen und sogar bessere Leistungen in der Schule. Wenn Du also das Selbstvertrauen Deines Kindes oder das eigene stärken willst, sind Kampfsportarten eine großartige Möglichkeit dazu.

2. GANZKÖRPER-WORKOUT

Du suchst nach einer neuen Form des Trainings? Kampfsport ist die Antwort.

Denn Kampfsportarten bieten ein echtes Ganzkörpertraining. Das konsequente Üben erhöht nachweislich die allgemeine Beweglichkeit, verbessert die Reaktion des Körpers und baut Muskeln auf.

Da viele Kampfsportarten wiederholende Muskelbewegungen beinhalten, wirst Du mit der Zeit Kraft aufbauen und Fett verbrennen. Wer will das nicht?

Du suchst nach einer Möglichkeit, schnell und intensiv Kraft und Muskeln aufzubauen? Wie wäre es mit dem MMA Training!? Es ist eine Ganzkörper-Kampfsportart, die die athletischen Fähigkeiten von Karate, Judo, Muay Thai und brasilianischem Jiu-Jitsu kombiniert. Dies ist ein ideales Kampfsportsystem, um diese Ziele zu erreichen.

3. ERHÖHTE FLEXIBILITÄT

Sich wiederholende Bewegungen wie hohe Tritte, tiefe Stände, ausgeklügelte Beinarbeit und Bodenmanöver verbessern die Flexibilität und Mobilität, was Deiner allgemeinen Gesundheit zugute kommt.

Wusstest Du, dass Flexibilität viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt? Einige davon sind:

– Verbesserte Körperhaltung

– Bessere Bewegungsfreiheit

– Verringerung von Muskelkater und Verspannungen

– Bessere Entspannung von Geist und Körper

– Geringeres Verletzungsrisiko

Die multidirektionalen Bewegungen des MMA machen es zu einer perfekten Kampfsportart für alle, die ihre Beweglichkeit verbessern wollen. Wenn Flexibilität Dein Ziel ist, probiere es aus!

4. BESSERE KOORDINATION

Alle Kampfsportarten erfordern Raumgefühl und die Koordination von Bewegungen mit einer anderen Person. Einige Kampfsportarten beinhalten sogar die Verwendung von Requisiten und Trainingswaffen.

All diese Faktoren verbessern die Koordination und das Bewusstsein für den eigenen Körper sowie für die Menschen und Gegenstände um Dich herum.

Kampfsportarten wie MMA, Muay Thai, Kickboxen ermutigen den unteren Teil des Körpers als Basis zu fungieren, von der aus der Oberkörper manövrieren und agieren kann – diese Idee wurde von vielen Kampfkunstsystemen einschließlich Krav Maga übernommen.

5. SELBSTVERTEIDIGUNG

Ein offensichtlicher Vorteil des Erlernens von Kampfsportarten ist die verbesserte Fähigkeit, Selbstverteidigungsmanöver in Situationen durchzuführen, in denen eine echte Bedrohung besteht.

Jüngsten Daten zufolge kommt es in den Vereinigten Staaten alle 43 Sekunden zu einer schweren Körperverletzung. Die Kampfkünste können die Übenden darauf vorbereiten, sich in lebensbedrohlichen und gefährlichen Situationen zu verteidigen.

Das ist nicht nur für Dich, sondern auch für Deine Kinder von großem Vorteil.

6. SENKUNG VON BLUTDRUCK UND HERZFREQUENZ

Es ist erwiesen, dass Teilnehmer an Kampfsportarten einen niedrigeren Blutdruck und eine niedrigere Herzfrequenz haben. Aber das ist noch nicht alles.

Aufgrund des hochintensiven Intervalltrainings kann Kampfsport die allgemeine Herzgesundheit verbessern, den Cholesterinspiegel senken und für einen besser regulierten Blutzucker- und Insulinspiegel sorgen. Freue Dich auf einen gesünderen Körper und ein glücklicheres Leben!

Kampfsportler genießen alle körperlichen Vorteile eines regelmäßigen Trainings, ohne auf einem Laufband laufen oder Gewichte heben zu müssen. Es ist eine großartige Möglichkeit, Deine Gesundheit zu verbessern.

7. WILLST DU DEINE GEISTIGE AUSDAUER VERBESSERN? LERNE KAMPFSPORT

Jüngste Forschungen haben gezeigt, dass aerobes Training (wie z. B. Kampfsport) tatsächlich eine körperliche Veränderung im Gehirn bewirkt, die das Gedächtnis und die Lernfähigkeit verbessert.

In der gleichen Studie wurde festgestellt, dass weltweit alle vier Sekunden ein neuer Fall von Demenz auftritt. Wer dieser lähmenden Krankheit vorbeugen will, kann sie durch die Teilnahme an Kampfsportarten bekämpfen.

Dies ist ein großer Vorteil, der vielen Menschen nicht bewusst ist, wenn es um Kampfsport geht.

8. VERBESSERTE SOZIALE FÄHIGKEITEN

Kampfsport kann auch helfen, soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Das liegt an der Teambildung im Verein oder einer Sportschule. Du arbeitest mit Menschen zusammen, die die gleichen Ziele verfolgen wie Du.

Dies ist besonders für Kinder von Vorteil. Im Kampfsportunterricht können sie lernen, wie man Konflikte löst, neue Freunde findet und Mitgefühl zeigt.

Ein neues Trainingsumfeld kann für Kinder beängstigend sein, aber zu lernen, wie man diese Situation in einer sicheren, kontrollierten Umgebung meistert, ist eine großartige Fähigkeit, von der sie ein Leben lang profitieren werden.

9. SELBSTDISZIPLIN ENTWICKELN

Durch die Teilnahme am Kampfsportunterricht gewöhnst Du Dich an Führung und Struktur. In dieser Umgebung musst Du Dich auf die Aufgabe konzentrieren und Deinen Geist von Ablenkungen befreien.

Es ist auch wichtig zu erkennen, dass es von Dir selber abhängt, Deine Ziele im Kampfsport tatsächlich zu erreichen.. Niemand sonst kann es für Dich tun. Das fördert Selbstvertrauen und Unabhängigkeit!

Du bist derjenige, der sich anstrengen muss, um sich zu verbessern und zu wachsen. Um Dein Bestes zu geben, musst Du Dich engagieren und die erforderliche Anstrengung aufbringen.

Wenn Du Fortschritte machst, wirst Du Selbstdisziplin entwickeln, die auch in allen anderen Bereichen Deines Lebens von Nutzen sein wird.

10. STRESSABBAU

Wusstest Du, dass die Ausübung von Kampfsportarten zum Stressabbau beitragen kann? Oft wird dies erreicht, indem man sich auf die Gegenwart und auf Dinge konzentriert, die man kontrollieren kann. Bei vielen Kampfsportarten wird auch Wert darauf gelegt, dass Du Deine Atmung und Deine Gedanken vollständig unter Kontrolle hast.

Auf diese Weise erlernst Du eine Fähigkeit, die in allen Bereichen des Lebens angewendet werden kann. Wenn Du konzentrierter und selbstbewusster bist und Deine Gedanken klarer sind, wirst Du dich auch in vielen anderen Bereichen des Lebens von Stress befreien.

Mehr als alles andere wird Dir der Besuch eines Kampfsportkurses dabei helfen, Dich geistig zu fokussieren und die Welt um Dich herum mehr zu schätzen – durch ein unterhaltsames, sicheres und herausforderndes Training in einer ermutigenden Umgebung mit Gleichgesinnten.

Und was nun?

Jetzt, wo Du all diese Gründe gelesen hast, warum Du Kampfsport lernen solltest, ist es an der Zeit, anzufangen.

Also fang noch heute an.

Wenn Du Fragen hast oder Hilfe beim Erlernen von Kampfsportarten Düsseldorf, Kreis Mettmann und Duisburg hast, dann kontaktiere uns noch heute.

Kampfsportschule Düsseldorf und Ratingen. Wir bieten Kampfsport und Selbstverteidigungskurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Seit 1992!

