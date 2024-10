Brezen Kolb startet seine Jubiläumswoche – Unternehmer-Lunch mit Erlebnisführung durch die Brezenbackstube beeindruckt die Teilnehmer.

Brezen Kolb eröffnet seine Jubiläumswoche mit Maskottchen Kolbi, dem Brezen Song „Wir wolln Brezen“ und einem besonderen Highlight für die Unternehmer-Community der Region: einem Unternehmer-Lunch mit anschließender Genuss-Tour durch die Brezenbackstube in der Ostendstraße. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und bot den Gästen die Gelegenheit, hinter die Kulissen der bekanntesten Brezenbäckerei Nürnbergs zu blicken.

Ein Rundgang durch das Herzstück der Brezenproduktion

Während der Tour durch die Zentrale und die Produktionshalle, geführt von Peter Kolb und seiner Frau Jessica, erhielten die Teilnehmer spannende Einblicke in die modernen Abläufe der Brezenherstellung. Besonders beeindruckt zeigten sich die Gäste von der Größe der Produktionsstätte. Auch der 22 Meter lange Steinbackofen aus Italien und die einzigartige Brezen-Rutsche, eine spiralförmige Spezialkonstruktion, die die frisch gebackenen Brezen auf Knopfdruck direkt in den Verkaufsbereich befördert, sorgten für Begeisterung. „Es freut uns wirklich sehr zu sehen, wie viele Menschen sich für unsere Arbeit und unsere Geschichte interessieren“, sagte Geschäftsführer Peter Kolb.

Traditionelles Handwerk trifft moderne Technik

Auch wenn die moderne Produktionshalle mit ihren Silos, Knetmaschinen, Gär- und Kühlschränken sowie dem Schockfroster auf den ersten Blick kaum an eine traditionelle Backstube erinnert, bleibt Brezen Kolb den handwerklichen Wurzeln treu.

In der Produktion sind vier gelernte Bäcker beschäftigt, die Zutaten wie Malzmehl, Meersalz und Frischhefe noch immer von Hand abwiegen, um die bewährte Qualität der Brezen sicherzustellen. Mit einer Kapazität von bis zu 12.000 Brezen pro Stunde erreicht die Bäckerei einen täglichen Absatz von rund 30.000 Stück – ein Teil davon wird täglich an die Nürnberger Tafel gespendet.

Ein Fest für die Sinne und neue Perspektiven

Neben den Einblicken in die Produktionsabläufe konnten die Teilnehmer des Unternehmer-Lunches auch die Vielfalt der Brezenspezialitäten entdecken. Von deftig belegten Brezen bis hin zu süßen Variationen aus Laugengebäck – es war für jeden Geschmack etwas dabei. Auch die Angebote, die auf die Bedürfnisse der verschiedenen Ernährungskulturen und -anforderungen abgestimmt sind – wie der Hummus-Belag mit Kichererbsen oder weitere, vegane sowie halal-freundliche Optionen – fanden großen Anklang.

Zwei besondere Überraschungen: Kolbi und der Brezen Song

Für gute Laune sorgten zwei Überraschungen: Das lebensgroße Brezen-Maskottchen Kolbi und die offizielle Premiere des Brezen Songs „Wir wolln Brezen“, der von Brezen Kolb und Leo Berger eigens für die Jubiläumswoche komponiert wurde. „Das Maskottchen und der Brezen Song passen einfach perfekt zu Brezen Kolb “, so die begeisterte Reaktion der Gäste.

Rückblick auf eine bewegte Geschichte

Ein schöner Nostalgie-Moment entstand, als ein Teilnehmer nach dem Brezen-Mann am Nürnberger Hauptmarkt fragte. Peter Kolb erinnert sich gerne an Gunter Seifert, der 34 Jahre lang mit seinem mobilen Brezenwagen am Hauptmarkt stand, bevor er im Alter von 88 Jahren in den Ruhestand ging. „Es war mir eine besondere Ehre, Gunter immer mal wieder am Hauptmarkt zu besuchen und 2018 in seinen wohlverdienten Ruhestand zu verabschieden“, erzählte Kolb. „Er hat unsere Brezen schon verkauft, da war ich noch gar nicht auf der Welt.“

Auch an einen anderweitig „bewegten Vorfall“ erinnert sich der Brezen-Chef, als ein Rentner das Gaspedal mit der Bremse verwechselte und mitten durch die Glasfront des Drive-ins rauschte. Glücklicherweise blieb alles ohne Verletzte, und der Unternehmer nahm es mit Humor. Schon bald prangte an der Scheibe der Hinweis: „Drive-in bitte nicht wörtlich nehmen.“

Jubiläumswoche wird fortgesetzt

Der gelungene Auftakt der Jubiläumswoche verspricht weitere spannende Aktionen in den kommenden Tagen. Dazu zählen der Glückstag, ein Meet & Greet mit Nürnberger Sportidolen vom 1. FCN oder die Live-Sendung von Hit Radio N1 Am Morgen und Content-Creator-Community-Nachmittag direkt aus der Brezen Kolb-Zentrale. Am Wochenende haben alle Brezen Fans, die nicht persönlich vor Ort sein können die Möglichkeit, online auf den Social Media Kanälen des Unternehmens ihre Kreativität unter Beweis zu stellen und leckere Gutscheine zu gewinnen. Außerdem gibt es eine große Standortparty für geladene Gäste. Der Familientag am Sonntag bildet dann den krönenden Abschluss.

Weitere Informationen zu den geplanten Aktionen finden Sie auf der Website von Brezen Kolb (https://brezen-kolb.de/10-jahre) und auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens. Zum Brezen Song „Wir wolln Brezen“ geht es hier: https://music.imusician.pro/a/gcHN8K4A.

Weitere Highlights der Jubiläumswoche

15.10. – Glücks-Dienstag: Glücksrad-Aktion in der Ostendstraße 138 (ganztägig) und außerdem:

Hauptbahnhof, Verkaufsstelle Straßenbahninsel (10:00 – 13:00 Uhr)

Hauptmarkt (12:00 – 14:00 Uhr)

Laufertorgraben (14:00 – 17:00 Uhr)

16.10. – Sport-Mittwoch: Meet & Greet mit den Kickern vom 1. FCN ab 17:00 Uhr

17.10. – Community-Day: Live-Übertragung von Hit Radio N1 (6:00 – 9:00 Uhr) und Meet & Greet mit Content Creator & Food-Bloggern ab 16:00 Uhr

19.10. – Kreativ-Samstag: Online-Kreativwettbewerb rund um den schönsten Brezen-Moment

20.10. – Familien-Sonntag: Ein Tag voller Spiel, Spaß und Überraschungen für die ganze Familie (ab 10:00 Uhr)