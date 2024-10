A4ord eröffnet Online-Marktplatz für Dienstleistungen aller Art in Europa

Innovatives Serviceportal für Verbraucher wird in Deutschland, Spanien, Portugal, Österreich und Griechenland eingeführt, weitere Länder folgen.

„Erledige es jetzt. Easy!“ – unter diesem Motto startet das Berliner Unternehmen A4ord FT7 GmbH seinen innovativen Online-Marktplatz für Dienstleistungen aller Art für Expats, lokale Verbraucher und Reisende in Deutschland, Spanien, Portugal, Österreich und Griechenland. Das Portal ist unter a4ord.de (a4ord.at, a4ord.es, a4ord.pt, a4ord.gr) live und aktuell in drei Sprachen verfügbar. Weitere werden in Kürze hinzukommen. Anbieter diverser Dienstleistungen haben nun für kurze Zeit die Möglichkeit, Sonderkonditionen für Neueinsteiger zu erhalten.

Privatpersonen, die eine bestimmte Dienstleistung in ihrer Nähe suchen oder in ein Land reisen, in dem A4ord vertreten ist, können jetzt jegliche praktische Angebote leicht online finden und buchen. Die Palette der Services reicht von allem, was Expats brauchen, bis hin zu Dienstleistungen für Eltern mit Kindern. A4ord vertreibt auch ein breites Angebot im Bereich Schönheit sowie Gesundheit – und Haustierbesitzer finden alles, was ihre Tiere glücklich macht. Die Plattform vermittelt viele andere nützliche Services, darunter auch alle Arten von Dienstleistungen, die eine Wohnung gemütlich machen.

Für Dienstleister, die Services in englischer, deutscher oder russischer Sprache anbieten, ist das automatische Befüllen ihres Terminkalenders nur einer der vielen Vorteile von A4ord. In naher Zukunft plant die Plattform über eigene FinTech-Produkte attraktive Finanzierungsmöglichkeiten für Käufer von Dienstleistungen einzuführen. Damit werden größere Ausgaben für Verbraucher leichter erschwinglich, während die Bezahlung – falls gewünscht – einfach online abgewickelt wird.

„Wir glauben, dass richtig eingesetzte Technologien das tägliche Leben verbessern können. Und genau das tun wir mit A4ord“, sagt einer der geschäftsführenden Gründer, Evgeny Vigovsky. „Anstatt eigene Websites zu erstellen und zu pflegen, Marketingkampagnen durchzuführen, sich um Termine und Zahlungsabwicklung zu kümmern, können sich Dienstleister ganz auf ihre Kunden konzentrieren. Im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen führt das kompetente Marketingteam von A4ord ständig Marketingkampagnen durch, um neue Kunden zu gewinnen. Das hilft Dienstleistern, ihr Geschäft schnell auszubauen und viel Zeit und Geld zu sparen.“

Der Name A4ord …

… ist abgeleitet vom englischen „to afford“. Das bedeutet, jemandem etwas zu „bieten“, aber auch, sich etwas „leisten zu können“. Der Firmenname entstand in einem Berliner Cafe und enthält alles, was das Unternehmen ausmacht: einen modernen, jungen und digitalen Ansatz, um die Wünsche von Verbrauchern und Dienstleistern zusammenzubringen.

Von Berlin nach Europa

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin, das Team arbeitet jedoch europaweit und ist ebenso digital vernetzt wie der A4ord-Marktplatz. Das Team hinter A4ord hat bereits in der Vergangenheit komplexe technische Produkte im E-Commerce- und Finanzumfeld erfolgreich auf internationalen Märkten etabliert. Evgeny Vigovsky, Managing Founder Products and Technologies, lebt in Berlin, verfügt über viel Expertise in Start-ups und Fintech-Unternehmen und steht in dieser Funktion auch als Interviewpartner zur Verfügung.

