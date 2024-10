09:01 Agile Teamentwicklung – Mehr beWIRKen, mehr schaffen

Zentral für den Erfolg einer Unternehmung sind und bleiben die Menschen. Zufriedene Menschen, die gemeinsam lernen, um sich an die hybride Arbeitswelt anzupassen. Dabei ist es wichtig, dass die Menschen in den Unternehmen zusammen wirken, abgestimmt handeln und so mehr und zufriedener schaffen, was die Kunden brauchen. agiLOGO, Institut für agiles Management aus Hamburg, begleitet kleine und mittelständische Unternehmen in Norddeutschland dabei, aus vielen Individuen ein gemeinsam agierendes Team zu bilden.

Es menschelt. Und das ist gut so. Bei allem Fortschritt (und damit einhergehende Risiken), den uns die Künstliche Intelligenz bringt: ein gut funktionierendes Team, was gemeinsam daran arbeitet, sich zu entwickeln, ist und bleibt unerlässlich. Doch wie genau funktioniert dieses „kontinuierlich Lernen“. Führt das nicht zu einer Dauerbeschäftigung mit sich selbst?

Agile Teamentwicklung nutzt kleine Impulse

Es ist tatsächlich immer eine Gradwanderung und gleichzeitig unerlässlich. Der Trick liegt darin, niedrigschwellig zu arbeiten. In den agilen Methoden verankert findet sich – je nach Methode auf unterschiedliche Spielart – immer die Frage nach der Qualität der Zusammenarbeit. Häufig läuft es unter dem Namen Retrospektive und zielt darauf ab, dass das Team gemeinsam reflektiert, was an der Zusammenarbeit des Betrachtungszeitraums gut funktioniert hat, was noch besser hätte laufen können, und was nun konkret anders gemacht werden kann.

Agile Teamentwicklung als kontinuierlicher Prozess

Roadmaps, Ampelsysteme, die unterschiedliche Berichtswege vorsehen, wenn die Ampel auf gelb springt oder gar auf rot steht – nicht selten werden Schlupflöcher in diesen Systemen gesucht, um irgendwie unterm Radar zu fliegen. Solange die Haltung dahinter ist, grün ist richtig, rot ist falsch, ist es eine sehr menschliche Reaktion, möglichst nie in die Verlegenheit kommen zu wollen, die Fehlentwicklung erklären zu müssen.

Läuft das Format institutionalisiert und wird entsprechend gut moderiert, werden Beobachtungen geteilt, sowie eine gemeinsame Interpretation und konkrete Lösungswege entwickelt. Nicht im Sinne von richtig/falsch, sondern um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, das gemeinsame Ziel zu erreichen.

Agile Methoden und damit auch agile Teamentwicklung schafft Gesprächsanlässe, um schnell und systematisch kritische Bereiche abzuklopfen. Konstruktive Kritik ist explizit gewünscht, selbst wenn alles läuft.

Wofür agile Teamentwicklung?

Weder agile Methoden, noch agile Teamentwicklung sind ein Selbstzweck. In Organisationen kommen Teams zusammen, um den Unternehmenszweck zu erfüllen. Also muss auch agile Teamentwicklung mit klarem Bezug zum Unternehmenszweck umgesetzt werden.

Was ist mein persönlicher Beitrag?

Was macht uns als Team aus?

Welchen Mehrwert bringe ich mit meinen Stärken für mein Team und für die Unternehmung?

Die Antworten auf diese Fragen stärken individuell das Gefühl der Selbstwirksamkeit und zahlen damit automatisch auch auf die Resilienz der Teammitglieder ein. Aus Sicht der agilen Organisation stärken sie Individuum, Team und Unternehmung.

agiLOGO berät kleine und mittelständische Unternehmen in Hamburg und Norddeutschland, die sich souverän in der heutigen VUKA-Welt bewegen möchten. Dafür unterstützen wir unsere Kunden darin, ihren Mitarbeitern den passenden Freiraum zu geben, um unternehmerische Prozesse so zu gestalten und zu leben, dass sie Kundenbedürfnisse vorausschauend erkennen und optimal bedienen können. Mit einer klaren Haltung und eindeutiger Zielsetzung gelingt es, der Schnelllebigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit unserer Wirklichkeit wirtschaftlich erfolgreich und nachhaltig zu begegnen.

Schwerpunkte sind Strategieentwicklung, Change Management, Prozessoptimierung, Personalentwicklung und Teambuilding sowie Coaching.

