Geldanlage in Immobilien: Wie die Versteuerung ideal gelingt

Durch eine Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank befinden sich die Zinskosten auf einem historischen Tief. Zusätzlich gelten in Deutschland zurzeit Gesetze, welche zur Steuerreduktion von Mietobjekten genutzt werden können. Aufgrund dieser Entwicklungen sind die Voraussetzungen für eine Finanzierung von Immobilien derzeit ideal. Lukas Westendorf entwickelt in seinem Buch “Konzepte zur Optimierung der Finanzierung von Immobilien. Schwerpunkt Immobiliensteuerrecht” einen Leitfaden, mit dem die steuerlich optimierte Immobilienfinanzierung auch ohne Vorwissen verständlich und praktisch umsetzbar wird. Sein Buch ist im August 2021 bei GRIN erschienen.

Mit Anwendung der richtigen Steuertipps kann die Steuerbelastung auf Gewinne aus Mieteinahmen deutlich gesenkt werden. In “Konzepte zur Optimierung der Finanzierung von Immobilien. Schwerpunkt Immobiliensteuerrecht” stellt Lukas Westendorf geeignete Methoden vor, mit denen die Mietgewinne minimiert und wie bis zu sechs unterschiedliche Steuersätze gemindert oder ganz vermieden werden können. Dabei orientiert er sich stets an den aktuellen Gesetzesvorgaben und leitet aus diesen praktische Handlungsempfehlungen für unterschiedliche Personengruppen ab.

Wie Immobilieninvestitionen die Wohnungsknappheit minimieren

Westendorf thematisiert in seinem Buch auch die realen Auswirkungen der Thematik auf Politik und Gesellschaft. Nicht zuletzt durch die Debatte um einen Mietdeckel in Berlin ist das Thema der Wohnungsknappheit in den medialen Fokus gerückt. Umso wichtiger wird es, das Investieren in Immobilien für einen gesamtgesellschaftlichen Nutzen attraktiver zu gestalten. “Konzepte zur Optimierung der Finanzierung von Immobilien. Schwerpunkt Immobiliensteuerrecht” teilt Insiderwissen und erklärt, wie die gezeigten Steueroptimierungen letztendlich auch die Wohnungsknappheit bekämpfen können. Daher richtet sich der Autor nicht nur an Personen, die unmittelbar mit Immobilieninvestitionen konfrontiert sind, sondern auch an Privatpersonen und Familien.

Über den Autor

Lukas Westendorf hat den akademischen Titel des Master of Engineering im Bereich Wirtschaftsingenieurswesen. Er ist seit mehreren Jahren in der Planung, Realisierung und in der Verwaltung von hunderten Wohneinheiten in Deutschland und in der Schweiz tätig.

Das Buch ist im August 2021 im GRIN Verlag erschienen (ISBN 978-3-346-46206-0).

