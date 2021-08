Vegetarische- und kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer und süße Verführungen

In „Kummers Schlemmerkochbuch – das etwas andere Kochbuch!“ ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Buchbeschreibung:

In diesem Kochbuch finden Sie leckere Rezepte für jedermann sowie Zitate, Witze, Reime und Geschichten rund um die schönste Nebensache der Welt:

Dem Kochen und Essen.

Egal ob vegetarische oder kohlenhydratarme Rezepte, Gutes aus dem Meer oder süße Verführungen:

In diesem Kochbuch ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Rezepte wurden alle am heimischen Herd ausprobiert. Aber es gibt keinen Grund, sich immer genau an die vorgegebenen Angaben zu halten. Experimentieren Sie und verleihen den Gerichten somit Ihre ganz persönliche Note. Schließlich heißt es: Die Königin der Kochrezepte ist die Fantasie.

Und als zusätzliches Bonbon gibt noch ein paar interessante Rezeptideen, die es verdient haben, nachgekocht zu werden. Worauf warten Sie also noch? An die Töpfe und los!

Kummers wünschen Ihnen guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen!

Trailer:

https://youtu.be/NrPVSVnjj_4

Produktinformation:

Herausgeber: BoD – Books on Demand; 1. Edition (17. Juni 2021)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch: 128 Seiten

ISBN-10: 3753443913

ISBN-13:‎ 978-3753443911

Auch als E-Book erhältlich!

Rezeptliste:

Vegetarische Rezepte:

Pikanter Grünkernsalat, Fruchtiger Eisberg, Nektarinensalat, Linsensuppe mit Pfiff, Erbseneintopf, Polentaschnitten, Käse-Soufflé, Süßkartoffelkugeln, Herzhafte Terrine , Kräuterbohnen, Bunte Gemüsepfanne, Lauch-Auflauf, Blätterteig-Nuss-Tasche, Rote-Bete-Auflauf, Chili, Gemüse in Kokos-Curry, Schnittlauchrisotto, Kürbisrisotto

Kohlenhydratarme Rezepte:

Lauwarmer Steckrübensalat, Camembert-Champignon-Rührei, Rinderfilet an Gemüsepfanne, Blumenkohl-Tofu-Auflauf, Hähnchengemüse mit Kruste, Sauerkraut-Tofu-Bratlinge, Putengeschnetzeltes, Brokkoli-Kohlrabi-Auflauf, Schweinefilet in Mangosoße, Gemüseauflauf, Hähnchen-Gemüse-Curry, Spargel-Ragout, Zucchini-Lasagne, Überbackene Auberginen, Käsefrikadellen

Gutes aus dem Meer:

Krabben-Blätterteig-Tasche, Seelachsfilet mit Petersilienhaube, Forelleneintopf, Garnelen in Kokosmilch, Makrele trifft Stachelbeere, Überbackene Krabben, Lachs-Auflauf, Fischgulasch, Zanderfilet an Gemüse, Seelachsfilet auf Sauerkraut, Lachs im Gemüsebett, Rotbarsch mit Haube, Kabeljau-Fenchel-Auflauf, Schollenfilet, Lachs-Champignon-Suppe

Süße Verführung:

Orangen-Kiwi-Dessert, Hirsedessert, Ananastraum, Schokoverführung, Göttliche Mandarinen, Pfirsich-Creme, Kirsch-Pfannkuchenröllchen, Trauben-Mandarinen-Creme, Erdbeer-Vanille-Mousse, Himbeer-Baiser, Johannisbeerverführung, Mascarpone-Creme, Quark-Kirschen, Heidelbeer-Vanille-Pudding, Honig-Schoko-Rollen

Über die Autorin:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben. Es macht ihr einfach großen Spaß, sich auf diese Art und Weise auszudrücken. Erst wurden ihre Werke im Bekanntenkreis herumgereicht und die Resonanz darauf war sehr positiv.

Es dauerte nicht lange und schon hielt sie ihr 1. Buch “Willkommen zu Hause, Amy” in Händen. Dieses Buch wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis “Lesefuchs” vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

Mehr Infos unter:

http://brittasbuecher.jimdofree.com/