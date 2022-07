Gelbe Seiten liefert Antworten auf wichtige Fragen des Alltags

Frankfurt, 26. Juli 2022. Warum ist mir schwindelig und was kann ich dagegen tun? Was kostet eine Wärmepumpe? Habe ich Corona? Viele Menschen gehen heute im Internet auf die Suche nach Antworten auf Fragen, die sie persönlich beschäftigen. Doch häufig führt die Recherche auf klassischen Suchmaschinen im Web zu falschen Informationen, zu unnötiger Aufregung oder zu unseriösen Web-Seiten.

Doch das muss nicht sein: Das Branchenverzeichnis Gelbe Seiten bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern viele Antworten auf Themen, die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag umtreiben. Es greift dabei auf die Expertise ausgewiesener Experten zurück, zum Beispiel auf Handwerker, Ärzte und Juristen.

Deutsche suchen am häufigsten nach Krankheitssymptomen

Damit will Gelbe Seiten dem Anspruch gerecht werden, Verbraucherinnen und Verbrauchern exzellente Services in höchster Qualität zu bieten, und zwar dann, wenn sie diese wirklich benötigen. So suchen die Deutschen im Netz am häufigsten nach den Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von Krankheitssymptomen, seien es Knieschmerzen, Müdigkeit, Taubheitsgefühle oder eben Schwindelanfälle. Auf Gelbe Seiten werden sie dann zu Seiten navigiert, wo sie qualifizierte Antworten auf ihre Probleme bekommen und Tipps, wo sie dazu weitergehende Hilfe erhalten. So können sie dann direkt auf den Seiten des Branchenportals zum Beispiel nach Ärzten suchen, Kontakt zu ihnen aufnehmen und sogar Termine buchen.

Internetnutzer geben Fragen statt Stichpunkte in Suchmaschinen ein

„Im Internet suchen Nutzer immer seltener nach Stichpunkten und immer häufiger nach konkreten Fragen, die sie sich stellen“, sagt Dirk Schulte, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft. „Diesem Verhalten wird Gelbe Seiten gerecht, indem wir Fragen konkret beantworten und darüber hinaus zahlreiche nützliche Services zur Verfügung stellen.“ Dadurch unterstreiche das Portal seine Rolle als vertrauenswürdiger Partner. „Wir wollen die Kunden auf ihrer Customer Journey über alle Touchpoints hinweg begleiten“, so Schulte weiter. Um die relevanten Fragen beantworten zu können, werden immer wieder Suchanfragen von Internetnutzern analysiert und anhand der daraus gewonnenen Erkenntnisse die Angebote auf Gelbe Seiten aktualisiert. Zum Thema „Gesünder leben“ sind zur Zeit auf Gelbe Seiten in einem Symptomlexikon über 60 Kurzartikel zu unterschiedlichen Beschwerden und Krankheiten aufgelistet. Neue kommen immer wieder hinzu.

„Was kostet eine Wärmepumpe?“

Vor allem Userfragen zu unterschiedlichen Kostenkalkulationen verzeichnen einen hohen Anstieg. Dazu gehören Fragen wie „Was kostet ein Trinkbrunnen im Garten?“, „Was kostet eine Wärmepumpe?“ oder „Wie teuer ist ein Zahnimplantat?“ Dabei beachten die Experten von Gelbe Seiten stets die aktuellsten Themen und Trends. So ist derzeit durch den Klimawandel und russischen Krieg in der Ukraine zum Beispiel ein starker Anstieg bei Fragen rund um das Thema Energie zu verzeichnen. Rund 60 Artikel zu Kostenfaktoren rund um das Thema „Haus und Garten“ gehen Anfang August live. Aber auch Fragen zu Gebühren, etwa für einen Segelschein, für eine Erstberatung beim Anwalt oder für behördliche Dokumente spielen im Alltag der Menschen in Deutschland eine Rolle. Antworten auch auf diese Problemstellungen finden sich ebenfalls auf dem Branchenportal im Ratgeberbereich „Recht & Finanzen“ und führen häufig zur Suche nach Spezialisten, die dann umgehend auf der Plattform durchgeführt werden kann. Insgesamt gibt es auf dem Branchenportal derzeit rund 80 Artikel, in denen detailliert die Kosten zum Beispiel für einen neuen Personalausweis aufgeführt und erläutert sind. Alle Inhalte erfahren ein inhaltliches Update bei Änderungen und sind so immer auf dem aktuellen Sachstand.

„Das Feedback und die Nutzung unseres Angebots von Tausenden Gelbe Seiten-Kunden zeigt, dass wir mit unserem Angebot qualifizierter Informationen zu wichtigen Fragen den Nerv der Zeit getroffen haben, in der sich Menschen zunehmend nach seriöse Erfahrungen und Experten sehnen“, so Schulte. Deshalb soll der Service weiter ausgebaut werden, etwa auf dem Thema „Haus und Garten“.

