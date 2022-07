Mobile App sorgt für Produktivitätserhöhung in der industriellen Fertigung

5thIndustry ermöglicht mit der App 5i.Progress eine vollständig transparente Steuerung von Aufträgen im Shopfloor-Management

Berlin, 25. Juli 2022 – Transparente Produktionsplanung und -steuerung für die Digitale Fabrik – 5thIndustry stellt die Echtzeit-App 5i.Progress vor. Die jüngste Entwicklung der Software-Experten ermöglicht eine intuitive Auftragssteuerung für Mitarbeitende in der Produktion. Mit der App auf seinem mobilen Endgerät oder stationären PC behält der User, dank effizienter Rückmeldung, Aufträge und Arbeitsanweisungen jederzeit im Blick. Reihenfolgeplanung oder Umplanung können ebenfalls direkt im Echtzeit-Kanban-Board eingesehen und umgesetzt werden. Alle Auftragsdaten werden ohne Zeitverlust mit dem ERP-System synchronisiert. „Unsere App bietet eine vollständig digitale Steuerung von Aufträgen in der Produktion. Mit 5i.Progress kann auf Papier in der Produktion vollständig verzichtet werden. Die Folge: durch das Entfallen von Such- und Klärungszeiten sowie manueller Auftragsrückmeldungen erhöht sich die Produktivität enorm“, erklärt 5thIndustry Co-Founder Dr. Robert Harms.

5i.Progress ist Teil der App-Suite Manufacturing Excellence Cloud von 5thIndustry. Die Applikation bietet ein modulares Betriebssystem für ein modernes digitales Arbeiten in der Fabrik. Das Unternehmen setzt dabei konsequent auf die Anwendung von Cloud-Technologien. Die App bietet eine leistungsfähige Arbeitsumgebung für eine effiziente Auftragsplanung und -steuerung, die Informationen für die Mitarbeitenden auf dem Shopfloor bereitstellt aber auch Qualitäts- und Auftragsrückmeldungen ermöglicht. Im Rahmen ihrer Mobile-First-Philosophie hat 5thIndustry bewusst eine große Bandbreite an Endgeräten für die Nutzung der App abgebildet: Smartphones, Tablets, stationäre Rechner oder auch große Monitore können zur Visualisierung verwendet werden.

Flexible Anbindung und auch ohne ERP-System verwendbar

Auch bei der App 5i.Progress verfolgt 5thIndustry seinen visionären Industrie 5.0-Ansatz: Der Mensch steht im Mittelpunkt der Anwendung. Deshalb wurden bei der Implementierung des Systems die Mitarbeitenden aus den Büro- und Fertigungsbereichen in die Gestaltung ihres digitalen Arbeitsumfelds mit eingebunden. Mit der App erhalten die User eine intuitive Benutzeroberfläche, die weitere Schulungsmaßnahmen überflüssig macht. Die App verfügt über multimodulare Schnittstellen, sodass Daten bidirektional (Lesen/Schreiben) mit den vorhandenen ERP-Systemen ausgetauscht werden können. 5i.Progress bietet aber auch die Möglichkeit Aufträge mit einer intuitiven Userschnittstelle direkt im System zu erstellen und zu verwalten. „Speziell für mittelgroße Unternehmen ohne ERP-System bietet dies die Möglichkeit schnell und kostengünstig große Transparenzgewinne zu erzielen“, erklärt Dr. Harms. Zudem ermöglicht die moderne Cloud-Architektur auch den Einsatz über alle Wertschöpfungsketten: So können Lieferanten oder Unterauftragnehmer effizient eingebunden und die prozesskettenübergreifende Zusammenarbeit drastisch vereinfacht werden.

Multimedial und kontextbasiert

Die Visualisierung mit Listen und Kanban-Karten erlaubt einen deutlich transparenteren Zugriff auf Fertigungsaufträge. Produktionsfortschritte können in Echtzeit eingesehen werden. Das ermöglicht einen standortübergreifenden Zugriff auf die Daten. Zu den Produktionsaufträgen können Shopfloor-Mitarbeiter multimedial mit Arbeitsanweisungen versorgt werden. Dies bedeutet, dass auch Bilder und Videos über die App an den Verantwortlichen geschickt werden können.

Störungen schnell beheben und Prüfvorgaben erstellen

Neben Arbeitsanweisungen können Mitarbeitende auch Störungen zum Auftrag oder an der Produktionsanlage intuitiv erfassen und mit Verantwortlichen aus anderen Bereichen gemeinsam an der Problemlösung arbeiten. Dabei unterstützen standardisierte Fehlerkategorien sowie Chat-Funktionen. Auch Prüfvorgaben können über 5i.Progress bereitgestellt werden. Die Prüfergebnisse werden direkt in der Cloud gespeichert. „Durch unsere digitale Lösung ist auch die Erfassung und Auswertung von Ist-Zeiten gegeben. Dadurch entsteht eine wertvolle Datenbasis, die die Grundlage einer Optimierung von Personaleinsatz, Maschinenplanung und der Overall Equipment Effectiveness (OEE / Gesamtanlageneffektivität) ist“, so Dr. Harms.

Erfolgreiche Industrie-Einsätze

Die App 5.Progress ist bereits erfolgreich in der Lebensmittelindustrie im Einsatz, z. B. auch bei dem Maschinenbau-Unternehmen DEGUMA-SCHÜTZ GmbH. „Die cloudbasierte Anwendung von 5thIndustry ermöglicht eine effiziente Projektumsetzung und gestattet uns, künftig noch flexibler auf Kundenanforderungen reagieren zu können. 5thIndustry bezieht die Mitarbeitenden direkt in die Implementierung ein – für uns ein wichtiges Element unserer Arbeitskultur auf Augenhöhe“, so die operative Geschäftsführerin Daniela Dingfelder.

########

Pressemeldung als Word-Dokument: 2207_5thIndustry_App_5i.Progress_final



Bildmaterial zum Download: 5thIndustry_5i_Progress_Pictures.zip

########

Über 5thIndustry

5thIndustry steht für eine neue Art des Arbeitens in der Fabrik. Die Apps unserer 5i.Manufacturing Excellence Cloud sind flexibel konzipiert – so gelingt die Zusammenarbeit in der Fabrik voll digital und integriert. Gleich, ob Produktion oder Supportbereiche wie Qualitätsmanagement, Instandhaltung oder Arbeitssicherheit: Die Mitarbeiter arbeiten hocheffizient in einer intuitiven digitalen Umgebung. Daten sind immer und überall dynamisch verfügbar. Dies bringt Transparenz und Reaktionsgeschwindigkeit auf ein neues Niveau. Endlich rückt der Mensch in den Mittelpunkt und ist in die Gestaltung und Weiterentwicklung seiner digitalen Arbeitswelt aktiv eingebunden.

Weitere Informationen unter: https://5thindustry.de/

Pressekontakt:

5thIndustry GmbH

Dr. Jan-Marc Lischka

Tel. +49 172 2658390

jan-marc.lischka@5thindustry.de



Profil Marketing

Martin Farjah

Tel.: +49 (531) 387 33 22

m.farjah@profil-marketing.com