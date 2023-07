GEBIT Solutions und eyefactive kooperieren im Bereich Smart Retail Technologien

In der Partnerschaft zwischen GEBIT Solutions und eyefactive ergänzen beide Unternehmen ihre Expertise, um den Einzelhandel durch den Einsatz von Smart Retail Technologien zu modernisieren. Durch die Bündelung ihrer Kräfte eröffnen sie neue Möglichkeiten des interaktiven Omnichannel-Shoppings, mit einem klaren Fokus auf ein verbessertes und personalisiertes Kundenerlebnis.

Digitalisierung gestaltet das Einkaufserlebnis neu

Die fortschreitende Digitalisierung hat das Einkaufsverhalten im Handel nachhaltig verändert und eine neue Ära für Einzelhändler und Kunden eingeläutet. Im Fokus stehen nun immersive, interaktive Omnichannel-Einkaufserlebnisse, die den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Diese Entwicklung eröffnet neue Möglichkeiten, Einkaufserlebnisse effizienter und personalisierter zu gestalten, und schafft ein nahtloses Shopping-Erlebnis über verschiedene Kanäle hinweg.

Software für interaktive Kundenerlebnisse

Die Touchscreen Software von eyefactive und die GEBIT Retail Platform von GEBIT Solutions bieten sich hervorragend für die Schaffung von neuartigen, interaktiven Omnichannel-Kundenerlebnissen an. Dieser Ansatz ist besonders effektiv für international agierende Einzelhändler, die die Digitalisierung am Point of Sale realisieren möchten.

Paul Hunck, Marketing-Manager von GEBIT Solutions über die Partnerschaft mit eyefactive:

„Die Smart Retail Lösungen von eyefactive eröffnen interaktive Möglichkeiten und laden Kunden zu einer aktiven Teilnahme am Einkaufsprozess ein. Diese Technologie ergänzt perfekt die Omnichannel-Kapazitäten der GEBIT Retail Platform.“

Über GEBIT Solutions GmbH

Seit mehr als 30 Jahren ist GEBIT Solutions unabhängiger und Partner führender Retail-Unternehmen. Mit einem umfassenden Produktportfolio und Dienstleistungsspektrum werden Kunden in allen Phasen der Umsetzung und Inbetriebnahme ihrer IT-Lösungen unterstützt: von der Anforderungsanalyse bis zum produktiven System, der laufenden Wartung sowie dem Support.

Als Pionier für großflächige Touchscreen-Technologien entwickelt eyefactive seit 2009 interaktive Digital Signage Lösungen in Hamburg. Das Produktportfolio umfasst heute u.a. interaktive MultiTouch Screens, Tische, Stelen und Kiosk-Terminals, den weltweit ersten spezialisierten B2B App Store für professionelle Touchscreens sowie weitere MultiTouch Technologien wie Objekterkennung auf Displays. Eingesetzt werden die Systeme von Unternehmen am Point of Sale und Information, für effektives Marketing und kollaboratives Teamwork. eyefactive wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. als IKT Gründung des Jahres 2012 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Hyundai, Airbus, 3M, McDonalds, Shell und Olympus.

