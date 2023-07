Erfolgreiche Softwareentwicklung: Die Zukunft muss Clean sein

– Olivier Gaudin, CEO und Mitbegründer von Sonar: Vortrag auf der Hauptbühne zur Bedeutung der Clean-as-You-Code-Methode für Entwicklerinnen und Entwickler und Unternehmen

– Paul Gerste und Thomas Chauchefoin, Sonar Vulnerability Researcher: Einblicke und Erkenntnisse zu Visual-Studio-Code-Schwachstellen und 1-Day-Discoveries

– Phil Nash, Developer Advocate bei Sonar: Demo zur Umstellung von JavaScript auf TypeScript und was Developer dabei beachten müssen

GENF – 20. Juli 2023 – Sonar, eines der führenden Softwareunternehmen für Clean Code, ist Partner des diesjährigen WeAreDevelopers Weltkongress vom 27. bis 28. Juli in Berlin. Sonar CEO and Mitbegründer Olivier Gaudin wird einen Vortrag auf der Hauptbühne halten. Weitere Sonar-Sessions werden von Developer Advocate Phil Nash und den Mitgliedern des Vulnerability Research Team von Sonar, Paul Gerste und Thomas Chauchefoin, geleitet.

Olivier Gaudin wird in seinem Vortrag seine Vision für Clean-as-You-Code präsentieren. Dieser Ansatz ermöglicht es Entwicklerinnen und Entwicklern anhand von festgelegten Standards, qualitativ hochwertigen und sicheren Code zu erstellen und dabei sowohl neuen als auch ergänzten oder bearbeiteten Code „sauber“ zu halten. Mit Clean Code und der Clean-as-you-Code-Methode können Unternehmen sicherstellen, dass Software langfristig ein wertvolles Asset bleibt und sich so einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verschaffen – insbesondere angesichts der zunehmenden Verwendung von KI-Tools zur Beschleunigung der Codeentwicklung.

WANN & WO:

WeAreDevelopers Weltkongress (27. – 28. Juli 2023): Messe Berlin, Jaffestraße 14055, Berlin, Deutschland

Sonar-Sessions:

– „The Clean-as-You-Code Imperative,“ Olivier Gaudin, CEO & Mitbegründer, Sonar –

14.10-14.40 Uhr, Donnerstag, 27. Juli, Hauptbühne

– „You Click, You Lose: A Practical Look at Visual Studio Code“s Security,“ Paul Gerste und Thomas Chauchefoin, Vulnerability Researcher, Sonar –

16.10-16.40 Uhr, Donnerstag, 27. Juli, Bühne 5

Ausführliche Präsentation über den aktuellen Stand der Sicherheit von Visual Studio Code sowie über neueste Entdeckungen anderer Researcher.

– „4 Steps from JavaScript to TypeScript,“ Phil Nash, Developer Advocate, Sonar –

9.00-9.30 Uhr, Freitag, 28. Juli, Bühne 6

Vorführung zur Umstellung eines bestehenden JavaScript-Projektes auf TypeScript und welche Vorteile die einzelnen Schritte mit sich bringen.

Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, das Sonar-Team kennenzulernen und an technischen Vorträgen und Demos teilzunehmen (Messestand #A69). Diese geben Einblick in die Anwendung und User-Freundlichkeit der Sonar-Softwarelösungen, die praktische Umsetzung von Clean-as-You-Code, und zeigen, wie Java-Developer ihre Skills verbessern können.

Über Sonar

Sonar ermöglicht es Developern und Unternehmen, systematisch Clean Code zu etablieren und so die Voraussetzung für eine sichere Code-Entwicklung und -Produktion zu schaffen. Das 2008 gegründete Unternehmen bietet Open-Source- sowie kommerzielle Lösungen – SonarLint, SonarCloud und SonarQube. Diese unterstützen 30 Programmiersprachen und werden von mehr als 400.000 Unternehmen global eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. Die Produkte werden weltweit vertrieben.

Weitere Informationen über Sonar finden Sie unter sonarsource.com oder auf Twitter und LinkedIn.

Firmenkontakt

Sonar

Johanna Nagl / Thomas Hahnel

. .

. .

+49 89-41 77 61-0



https://sonarsource.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Johanna Nagl / Thomas Hahnel

Prinzregentenstr. 89

81675 München

+49 89-41 77 61-0



https://www.lucyturpin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.