Mehr Licht und Energie: Ledlenser bringt Power in den Sommer

Auch nach Einbruch der Dunkelheit sorgen Outdoor-Laternen und Powerbanks mit wechselbaren Akkus für gemütliche Beleuchtung im Freien

Solingen, im Juli 2023 – Auch wenn die Tage wieder kürzer werden – das Outdoor-Vergnügen ist gesichert: Die portablen LED-Laternen der ML-Serie von Ledlenser bringen gemütliches Licht in Zelt und Caravan, beleuchten Gartenpartys und finden dank ihres handlichen Formats überall Platz. Die kleinen Lichtspender sind in fünf Modellvarianten erhältlich, wobei die Warmlight-Versionen ML4 WL und ML6 WL ein besonders behagliches Licht spenden. Praktische Ergänzung für den sommerlichen Outdoor-Spaß sind leistungsstarke Powerbanks mit wechselbaren Li-Ion-Akkus. Die Modelle der Flex-Serie laden nicht nur Smartphone und Co. schnell auf, sondern auch die Akkus der Laternen – oder diese werden einfach ausgetauscht und sind beim Ladevorgang bis zum nächsten Einsatz sicher aufbewahrt. So ist jederzeit eine Energiereserve zur Hand.

Die LED-Laternen der ML-Serie: Gemütliches Licht für unterwegs

Ob beim Campingurlaub oder bei der Wanderung: Die kleinen LED-Laternen der ML-Serie sorgen für eine gleichmäßige Rundum-Beleuchtung, sehen elegant aus und passen in nahezu jedes Reisegepäck. Sie sind deutlich sicherer als Kerzen, bieten aber – besonders in den Warmlight-Varianten – ein vergleichbar gemütliches Licht. Die innovative Micro Prism Technologie garantiert dabei blendfreie Beleuchtung. Bei allen Modellen lassen sich unterschiedliche Lichtmodi wählen. In der hellsten Stufe, dem Boost-Modus werden je nach Modell maximale Leuchtstärken von 300 bis 750 Lumen erreicht.

Im gedimmten Zustand erzeugen die Laternen eine angenehme Dauerbeleuchtung – dank der leistungsstarken Akkus z.B. bei der ML6 WL bis zu 200 Stunden lang. Alle Outdoor-Laternen der Serie bringen auch Rotlicht mit: Dieses erhält die Nachtsichtfähigkeit und eignet sich daher besonders gut zum Lesen. Mit der Ledlenser Connect App kann die ML6 Connect WL zudem individualisiert und komfortabel per Bluetooth ferngesteuert werden. Das macht sie zum universellen Begleiter – gerade beim Campingurlaub.

Die kleinen Lichtspender lassen sich zudem variabel platzieren: Am flexiblen Gummihaken, auf dem abnehmbaren Standfuß oder mit dem eingebauten Magneten, beispielsweise direkt am oder im Camper. Die ultrakompakten Modelle ML4 und ML4 Warm Light können sogar am Rucksack befestigt werden, z.B. bei der Radreise oder einer Klettertour.

Die Powerbank Flex7: Energieversorger für alle Fälle

Die handliche 6-in-1 Powerbank Flex7 versorgt mobile Geräte über den USB-A-Anschluss jederzeit schnell mit Strom – auch wenn keine Steckdose greifbar ist. Alle Ledlenser Flex-Produkte sind sowohl Ladegerät als auch klassische Powerbank mit weiteren cleveren Features. Besonders praktisch auf Wanderungen und Reisen ist ihre Funktion als stabile Aufbewahrungs-Box für zwei Akkus. Auch beim Grillen oder Paddeln sind diese sicher aufgehoben: Das flammenhemmende Gehäuse ist IP65-zertifiziert, alle USB-Ports sind wassergeschützt. Die Box lässt sich einfach öffnen. So sind auch unterwegs jederzeit zwei Wechsel-Akkus zur Hand.

Per Speed Charge lassen sich diese mit bis zu zwei Ampere sehr schnell wieder aufladen. Die Schutzplatine bewahrt die Energiespender vor Überspannung, Überladung, Kurzschluss oder Tiefenentladung. Die Akkus können am Ende ihrer Lebenszeit einfach gegen frische ausgetauscht werden. So kann die Longlife-Powerbank weiterhin eingesetzt werden und die Umwelt wird geschont. Neben der Flex7 mit zwei 18650-Akkus hat Ledlenser die Flex3 mit einem 18650 Li-ion Akku und die beiden Modelle Flex 5 und Flex 10 mit leistungsfähigen 21700 Li-ion Akkus im Portfolio.

Praktisch sind die Powerbanks auch als Energiereserve für die handlichen Laternen von Ledlenser. So bringen Powerbank Flex7 und Flex 3 jeweils die passende Energie für die ML6-Serie mit. Die ML4 Modelle benötigen einen Li-Ion Akku 14500. Dank Dual Power Source können diese Laternen wahlweise per Akku oder einer üblichen Einwegbatterie mit Strom versorgt werden, wobei die Art der Energiequelle automatisch erkannt wird. Auch dies ist besonders praktisch für lange Laufzeiten ohne verfügbare Steckdose – also ideal auf dem Campingplatz und bei langen Wandertouren.

Preise und Verfügbarkeit

Die Powerbank Flex7 wird zum UVP von 54,90 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. angeboten, Flex3 kostet 34,90 Euro, der UVP der Flex5 beträgt 39,90 Euro und Flex10 ist für 69,90 Euro erhältlich. Die Laternen der ML Serie kosten 39,90 Euro (ML4 / ML4 WL), 89,90 Euro (ML6 / ML6 WL) und 99,90 (ML6 WL Connect).

Die Laternen der ML-Serie und die Powerbanks der Flex-Serie sind im Onlineshop von Ledlenser sowie im Fachhandel verfügbar: http://www.ledlenser.com/de

Über Ledlenser:

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Taschen-, Stirn und Multifunktionslampen bieten seit über 20 Jahren mobile Lichtlösungen für jede Situation – maßgeschneidert, kraftvoll, präzise und langlebig. Als unverzichtbare Werkzeuge helfen die zahlreichen Modelle aus dem Bereich Work und Professional dabei, unterschiedlichste Arbeiten besser und effektiver zu erledigen, während Lampen aus dem Bereich Home und Life Alltagsleben und Haushalt brillant beleuchten. Lichtstarke Unterstützung für Freizeit und Abenteuer von Sonnenuntergang bis -aufgang bieten die Serien aus dem Bereich Outdoor und Sports. Auch Powerbanks gehören zum Portfolio der Premium-Marke. Hauptfokus des 1993 gegründeten Unternehmens ist die Entwicklung innovativer Produkte in zeitlosem Design mit zukunftsweisenden Technologien wie beispielsweise dem Advanced Focus System. Produkte von Ledlenser sind “Engineered & Designed in Germany”. Bei einer Registrierung über die Homepage gilt eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

