Neu: Führen auf Distanz – Live-Online-Seminar. Virtuelles Trainingskonzept für Führungskräfte mit fünf Modulen und Deep Dives

Bonn – Wenn Teammitglieder nur noch digital kommunizieren, stellt das die Mitarbeitenden und ihre Führung vor neue Herausforderungen. Bettina Gierke hat hierzu ein Seminarkonzept mit frei anpassbaren Unterlagen für ein virtuelles Führungstraining entwickelt. Das einsatzfertige Seminarkonzept mit fünf Modulen und zusätzlichen Deep Dives ist jetzt als Download oder auf Datenstick im Bonner Weiterbildungsverlag managerSeminare verfügbar.

Leader haben die Aufgabe, ihre Teams auch über die Distanz hinweg ziel- und ergebnisorientiert zu führen. Sie halten Unternehmensprozesse am Laufen und sollten ein lebendiges Maß zwischen Vertrauen und Kontrolle finden, Kommunikationsprozesse neu definieren und die Vernetzung der Teammitglieder organisieren. Wie sich Teilnehmende diese Kompetenzen in einem Online-Seminar aneignen können, dazu hat Bettina Gierke das Design in fünf Modulen und weiteren Themenvertiefungen gestaltet: Die persönlichen Skills und das erforderliche Handwerkszeug, von Online-Meetings zum Aufbau von Teamspirit bis zu Vorlagen für Whiteboard-Einsätze. Teilnehmende arbeiten online an lebendigen Übungen, Reflexionen und Transferaufgaben.

Beispiele aus den Lernmodulen: Teilnehmende lernen das Modell der Teamentwicklungsphasen kennen, reflektieren in einem Chat Storm entlang der Teamphasen, was die wichtigsten To-dos für die virtuelle Führungskraft sind und übertragen sie im Rahmen einer Übung in ihren persönlichen Arbeitsalltag. Dazu überlegen sie, in welcher Phase ihr betriebliches Team derzeit steckt und feilen an konkreten Maßnahmen zur Unterstützung ihres Teams. Anhand eines konkreten Beispiels aus der Gruppe besprechen sie in virtuellen Kleingruppen mögliche Maßnahmen. Mit der DAKI-Methode teilt jedes Teammitglied seine Ideen zur Verbesserung der Zusammenarbeit in einer Matrix nach den Kriterien Fallenlassen, Ergänzen, Erhalten oder Verbessern. Für die ergebnisorientierte Führung ist es wichtig, dass Arbeitsprozesse und Arbeitsergebnisse für das Team sichtbar und transparent sind. Mittels einer Whiteboard-Vorlage posten und diskutieren sie in einem Brainstorming die von ihnen genutzten Tools. Anhand einer Transferaufgabe überlegen die Teilnehmenden, welche Arbeitsprozesse und Ergebnisse in ihrem Team noch zu wenig sichtbar sind und halten ihre Gedanken dazu in Form von Umsetzungsvorhaben im Transferplan fest.

Seminarleitende können auf einen bewährten Trainingsablauf mit vorbereiteten PowerPoints zurückgreifen mit zahlreichen Schaubildern und einer Referentenansicht, die Durchführungstipps, Hintergrundinfos und Übungshinweise bereithält. Oder sie passen die mitgelieferten Materialien und Vertiefungen bedarfsgerecht an. Im Rahmen der Trainer-Einzellizenz haben sie das Recht, das Seminar unter ihrem Namen anzubieten, Inhalte und Unterlagen frei zu nutzen oder zu bearbeiten. Es ist auch möglich, diese zu völlig neuen Themenbausteinen zusammenzustellen, es dürfen Inhalte gekürzt, erweitert oder mit Inhalten anderer Konzepte verknüpft und daraus neue Trainings gestaltet werden. Die einsatzfertigen PowerPoints und Handouts erleichtern als Whiteboard-Vorlagen die Vorbereitung des Trainings und sind visuelle Umsetzungshilfen bei der Arbeit mit Miro & Co. Die meisten der digitalen Trainingskonzepte von managerSeminare sind im Flat-Design gestaltet.

Bettina Gierke: Führen auf Distanz – Live-Online-Seminar. Trainingskonzept

Digitales Konzept mit Trainer-Einzellizenz. Als Datenstick. Enthält PPT-Charts mit Traineranleitungen, Trainingsablauf, Materialien, Online-Ressourcen für 5 Module plus Deep Dives. managerSeminare. Download 348,00 EUR. Datenstick 398,00 EUR.

Der Bonner Weiterbildungsverlag managerSeminare ist ein auf die berufliche Qualifizierung spezialisierter Fachverlag. Sein Inhaltsangebot ist in zwei Sparten unterteilt: Die eine Sparte versorgt Führungskräfte mit aktueller Information zu Leadership und New Work – repräsentiert durch das Weiterbildungsmagazin managerSeminare sowie durch Leadership Medien mit komprimiertem Praxiswissen für Führungskräfte. Die zweite Sparte richtet sich an Weiterbildungs-Professionals mit methodisch-didaktischen sowie mit Business-Inhalten. Mit der Fachzeitschrift Training aktuell, dem breiten Fundus an Trainingsmedien sowie der Tooldatenbank Trainerkoffer werden Trainerinnen, Berater und Coachs mit handlungsrelevanten beruflichen Hilfestellungen versorgt. Darüber hinaus ist der Verlag Betreiber der Weiterbildungsplattform seminarmarkt sowie verschiedener Bildungsveranstaltungen wie etwa dem Branchenkongress PTT, dem Digitalkongress VTT, dem Barcamp TrainCamp sowie dem Visu-Event CUBE.

