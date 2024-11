Friseursalon „Kahlschlag“: Persönlichkeiten aus Medien und Politik greifen für YouTopia 2024 zur Schere

Kahlschlag gegen Kahlschlag: Yvonne Pferrer, Jeremy Grube, Fabian Kahl und viele reichweitenstarke Content Creator*innen unterstützen unter diesem kreativen Motto den Pop-up Friseursalon „Kahlschlag“, der im Rahmen des Multichannel-Events YouTopia am 17. November 2024 seine Türen öffnet. Sie greifen von 16:30 Uhr bis 21:30 Uhr zur Schere, um ihren Fans* ein neues Styling oder sogar eine neue Frisur zu verpassen. Ihr gemeinsames Spendenziel: so viel vom Kahlschlag bedrohten Regenwald wie möglich zu schützen.

Am 17. November 2024 geht das Multichannel-Event „YouTopia – gemeinsam für unsere Erde“ bereits in die vierte Runde. Zuschauer*innen erwartet erneut ein ebenso innovatives wie kurzweiliges Format, das sich rund um die Themen Klimawandel, Arten-, Umweltschutz und Nachhaltigkeit dreht. Im Rahmen des sechsstündigen Livestreams, in dem sich spannende Expert*innen-Talks mit vielseitigen Challenges und überraschenden Showeinlagen abwechseln, eröffnet auch der „Friseursalon Kahlschlag“ seine Pforten.

Seite an Seite mit professionellen Hairstylist*innen wie Oday Habib, vierfacher deutscher Friseurmeister, greifen hier Promis wie Fabian Kahl, der aus der ZDF-Show „Bares für Rares“ für seine bunt schillernden Frisuren bekannt ist, sowie bekannte Creator*innen zur Schere. Unter anderem werden Jacob Beautemps („Breaking Lab“), Felix Michels („Tomatolix“), Alicia Joe, Antonia (Starletnova), Rewinside (rewi), Rick Azas, Ronny Berger und Theresa Kirchner ihren Beitrag im Friseursalon Kahlschlag leisten. Ihre Fans können sich bei dieser einzigartigen Gelegenheit von ihnen ein neues Styling oder eine neue Frisur verpassen lassen. Eine Spende ist dafür zwar erwünscht, aber nicht zwingend notwendig.

Neben dem ultimativen „Kahlschlag“ (Buzz Cut) stehen einfaches Nachschneiden (trocken), Färben mit Haarkreide, Haarstyling und Bart schneiden auf dem Programm. Wer sich vorab einen festen Platz auf dem Kahlschlag-Friseurstuhl sichern möchte, kann dafür bis zum 11. November ein kurzes Bewerbungsvideo (max. 1 Minute) an die E-Mail „youtopia@iutv.de“ schicken. Für alle anderen besteht zudem die Möglichkeit, spontan vorbeizukommen. Für sie gilt das Motto „First come, first served“, allerdings ohne Garantie auf einen Termin. Der Pop-up Friseursalon „Kahlschlag“ öffnet seine Türen von 16:30 Uhr bis 21:30 Uhr in der YouTopia-Kuppel im Bauwerk Köln, Dillenburger Str. 73, 51105 Köln. Fans können hier hautnah einige der bekanntesten Creator*innen Deutschlands mit mehr als 70 Millionen Abonnent*innen treffen und sicherlich auch das ein oder andere Autogramm „abstauben“.

Moderiert wird der Friseursalon Kahlschlag von der bekannten YouTube-Creatorin Regina Hixt, die als rasende Reporterin die beiden YouTopia-Hosts Jacob Beautemps und Kim „freiraumreh“ Adam tatkräftig unterstützt. Während der Show werden sich auch ein paar Überraschungsgäst*innen im Friseursalon Kahlschlag frisieren lassen. Trotz der guten Unterhaltung geht es bei „Kahlschlag gegen Kahlschlag“ vor allem darum, möglichst viele Spenden zum Schutz des Regenwaldes zu sammeln. Denn Primär-Regenwälder und ihre Sümpfe und Moore sind die artenreichsten Ökosysteme und größten CO2-Speicher der Erde und damit gleichzeitig einer der wichtigsten Hebel gegen Klimawandel und Artensterben.

Die gemeinnützige Stiftung Wilderness International kauft seit 2008 akut durch Abholzung bedrohte Urwälder auf und stellt sie dauerhaft unter Schutz. Ein Teil der Schutzgebiete der Organisation, den auch die YouTopia-Hosts im Sommer 2024 besucht haben, liegt in der kanadischen Provinz British Columbia. Dort befindet sich die letzte große zusammenhängende Fläche temperierten Regenwaldes der Welt – ein einzigartiges Ökosystem und gleichzeitig einer der letzten Rechtsräume auf der Welt, der weiterhin die großflächige Abholzung von 600 bis 1.800 Jahre alten Urwaldriesen erlaubt. Laut Waldzustandsbericht 2023 gingen im letzten Jahr weltweit mehr als 6 Millionen Hektar Wald verloren – eine Fläche fast so groß wie Lettland.

Jeder über den Spenden-Livestream von YouTopia und im Friseursalon Kahlschlag gespendete Euro schützt einen Quadratmeter Wald für immer. Alle Spender*innen bekommen mit einer Urkunde und Geokoordinaten exakt und transparent gezeigt, wo das von ihnen geschützte Waldstück liegt.

Unterstützt wird YouTopia 2024 von ausgewählten Partnern, die ebenfalls Verantwortung übernehmen möchten und mit ihrem Support einen Beitrag für den langfristigen Schutz der letzten Urwälder leisten, wie u.a. MediaMarktSaturn, ORTLIEB, Ben & Jerry“s, 1% for the Planet, klima&so, BRACENET, Wild Plastic und vielen mehr. Bei der Akquise der Partner wird YouTopia von Brandplace, Agentur für Branded Entertainment & Content, unterstützt.

*Teilnahme ab 18 Jahren, ansonsten ist zwingend zusätzlich die Einverständnis beider Erziehungsberechtigten von Nöten.

Über Wilderness International:

Wilderness International besteht aus drei gemeinnützigen Schwester-Stiftungen mit einem großen Ziel: die letzten Wildnisgebiete der Erde für immer zu erhalten. Dazu schützt sie besonders ökologisch wertvolle und akut bedrohte Lebensräume rechtssicher mit Grundbucheintrag auf. Spenden von Privatpersonen und aus Unternehmenspartnerschaften refinanzieren die Käufe und ermöglichen gleichzeitig den langfristigen Schutz sowie Umweltbildung und Forschung. Aktuell kauft Wilderness International Urwälder in British Columbia an der Westküste Kanadas, sowie in der Region Madre de Dios im Amazonas Regenwald Perus. 1EUR Spende = 1m² Regenwald für immer geschützt! Mehr Informationen unter wilderness-international.org.

Weitere Details zum Projekt erhalten Sie unter wilderness-international.org/youtopia.

„YouTopia – Gemeinsam für unsere Erde“ ist eine Produktion von i&u TV, einem Unternehmen der LEONINE Studios. Das Spenden-Event wurde von Science-Creator Jacob Beautemps entwickelt und ging im Jahr 2021 erstmals live. Es bringt Menschen und Marken in einem innovativen, nachhaltigen und unterhaltsamen Multichannel-Format zusammen. Der sechsstündige Livestream ist am 17.11.2024 ab 16:00 Uhr auf YouTube und Twitch zu sehen, alle Inhalte werden von einer erfahrenen Wissenschaftsredaktion erarbeitet und unterliegen hohen journalistischen Standards. 2024 sammelt YouTopia Spenden zugunsten der Naturschutzorganisation Wilderness International. Jetzt gemeinsam Regenwald schützen: https://wilderness-international.org/youtopia

