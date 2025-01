fischerAppelt, live marketing übernimmt erstmals Spitzenplatz im Deutschen Event-Kreativranking

Agentur erreicht Platz eins und setzt neue Maßstäbe für Creative Excellence

fischerAppelt, live marketing steht erstmals an der Spitze des Deutschen Event-Kreativranking. Nach mehreren Platzierungen in den Top-Ten im Kreativranking, einem zweiten Platz im Vorjahr und einem siebten Platz im Jahr 2023 erreichte die Agentur nun erstmals die Pole Position und bestätigt damit einmal mehr ihr kreatives Potential.

Das Ranking, das vom BlachReport zum 21. Mal ermittelt wurde, würdigt herausragende kreative Leistungen in Livemarketing und Livekommunikation. Grundlage der Platzierungen sind Erfolge in veranstaltungsspezifischen Kategorien nationaler und internationaler Wettbewerbe.

Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Erfolg leistete der Triumph bei den Galaxy Awards 2024 in den USA, wo fischerAppelt, live marketing mit 21 Auszeichnungen ihr Vorjahresergebnis noch einmal deutlich übertreffen konnte. Prämiert wurden Projekte für renommierte Kunden wie Claas, Telekom, Visit Qatar/Grand Automotive Week und das Bundespräsidialamt in insgesamt fünf Kategorien.

Auch bei den Eventex Awards zeigte sich die Stärke von fischerAppelt, live marketing: Mit zwei Platin-, elf Gold- und drei Silber-Auszeichnungen erhielt die Agentur höchste Anerkennung. Besonders herausragend waren die Auszeichnungen in den Kategorien Live Communications Agency (Platin) und Event Team (Gold), die die Teamleistung und strategische Kreativität der Agentur unterstrichen.

Beim Golden Award of Montreux 2024 setzte fischerAppelt erneut Maßstäbe mit zwei Gold Awards und vier Finalist Awards. Die Jury honorierte Arbeiten wie „The Homeless Gallery“ und „Claas@Agritechnica 2023“ als Beispiele für innovative Livekommunikation. Auch bei den Heavent Awards in Cannes konnte die Agentur mit Doppel-Gold überzeugen

Die aktuelle Spitzenplatzierung im Deutschen Event-Kreativranking bestätigt die konsequente Ausrichtung von fischerAppelt, live marketing auf strategische und kreative Exzellenz. Dieser Erfolg markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum international führenden Hotspot im Live-Marketing.

Dazu Dino Büscher, CEO von fischerAppelt, live marketing: „Die Punkte für die Topplatzierung im Event-Kreativranking haben wir mit neun ausgezeichneten nationalen und internationalen Projekten für acht verschiedene Mandate und Kunden erreicht. Ermöglicht wurde dieser großartige Erfolg auch durch das Vertrauen der Auftraggeber in unsere Kompetenz und unsere Leistungen. Deswegen ein großes Dankeschön an unsere Kunden Claas, Telekom, Commerzbank, Volkswagen, Visit Qatar, Esport World Cup Foundation, Hinz&Kunzt und dem Bundespräsidialamt. Dieses Vertrauen wollen wir rechtfertigen und freuen uns darauf, auch in Zukunft außergewöhnliche, kreative und innovative Experiences für unsere nationalen und internationalen Auftraggeber konzipieren und umsetzen zu können.“

fischerAppelt verdient Aufmerksamkeit für Marken und Unternehmen, die Wert schöpft. Daran arbeiten jeden Tag 700 Kolleginnen und Kollegen an zehn nationalen und internationalen Standorten für über 200 Kunden, darunter die Hälfte aller DAX-Konzerne. Wir integrieren Disziplinen projektbasiert und übergreifend von Data über Design bis Distribution, von Strategie über Stories bis Sales, von Planning über Produktinnovation bis Performance, von Kreation über Content bis Campaigning und richten alles auf ein wertvolles Ergebnis für Kunden und User aus. Das macht uns zu einer der führenden Agenturgruppen für kreative und integrierte Marketing- und Kommunikationslösungen.

