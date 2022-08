foodjobs.de ist Top-Karriereportal 2022

– foodjobs.de wird zum zweiten Mal in Folge von FOCUS-BUSINESS als eines der Top-Karriereportale ausgezeichnet

24.08.2022, Düsseldorf.

Mithilfe der unabhängigen Seite Statista sammelt FOCUS BUSINESS seit 20 Jahren Daten zu den Top-Karriereportalen, um den Verbrauchern einen Anhaltspunkt über die Qualität der verschiedenen Portale zu liefern. Auch in diesem Jahr freut sich foodjobs.de dank Bestbewertungen über die Auszeichnung als eines der Top-Karriereportale 2022.

Während der Fachkräftemangel zunimmt, entwickeln sich Online-Jobbörsen zum stärksten Recruiting-Kanal. Mitunter fällt es da dem Suchenden schwer den Überblick zu behalten. Immerhin gibt es über 1000 verschiedene Job-Portale im Internet. Daher hat es sich FOCUS BUSINESS zur Aufgabe gemacht eine handliche Empfehlungsliste zu erstellen.

Die besten 66 Karriereportale aus 500 ausgewählten Teilnehmern erhalten eine Auszeichnung. Es wird nach User-Freundlichkeit, Weiterempfehlung und Qualität der Ergebnisse gewertet. Dabei erhält foodjobs.de als Jobportal in der Lebensmittelbranche in diesem Jahr Top-Bewertungen und überzeugt nicht nur Personalverantwortliche, sondern auch Kandidat:innen.

Besonders freut sich darüber Bianca Burmester, Gründerin und CEO von foodjobs.de. „Mir und meinem Team ist es besonders wichtig, dass wir für die Firmen und Recruiter:innen ein kompetenter Ansprechpartner mit passenden Kandidat:innen sind. Außerdem sollen sich die Bewerber:innen bei uns auf dem Portal abgeholt und gut beraten fühlen. Es macht mich glücklich, dass unser Konzept offensichtlich so gut ankommt und wir von Berwerber:innen und Personaler:innen durchgehend drei Sterne erhalten haben.“ Solche Top-Noten konnte sich neben foodjobs.de einzig autojob.de sichern.

Der enge Kontakt zu den Unternehmen und Kandidat:innen, der für foodjobs.de an erster Stelle steht, zahlt sich aus. Neben einer reinen Jobbörse finden Interessierte auf der Website Informationen zu Einstiegsgehältern in der Lebensmittelbranche, Bewerbungstipps und Branchennews. Im Bereich Active Sourcing baut foodjobs.de derzeit aus. „Wir schauen immer, wie wir unsere Kund:innen und Kandidat:innen bestens unterstützen. Da kommt so ein großartiges Feedback gerade richtig“, sagt Bianca Burmester mit einem Lächeln im Gesicht. „Vielleicht schaffen wir im nächsten Jahr den Hattrick!“

Mehr über foodjobs.de:

foodjobs.de ist das Jobportal der Lebensmittelbranche. Wer in der Lebensmittelwirtschaft ein- und aufsteigen möchte, dem bietet foodjobs.de als Karrierebegleiter genau die passenden Job-Angebote, die richtige Orientierung und konkrete Tipps. Für Unternehmen ist foodjobs.de die lebensmittelspezifische Jobbörse für gezielte Personalsuche und Employer Branding. Mit dem wachsenden Partner-Netzwerk bietet foodjobs.de zusätzlich Medienberatung und einen Active Sourcing Service für Positionen bis 80 TEUR Gesamtvergütung p.a.

