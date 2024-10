Flexibilität und Sicherheit durch maßgeschneiderte Sonderlösungen

KRAUSE bietet passgenaue Lösungen für individuelle Arbeitssituationen in der Höhe, die sich durch hohe Flexibilität und Sicherheit auszeichnen. Ob in der Industrie, im Baugewerbe oder in speziellen Wartungsszenarien – jedes Projekt erfordert maßgeschneiderte Konstruktionslösungen, die exakt auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten sind. Dies können speziell an Maschinen und Anlagen angepasste Wartungsbühnen, individuell geplante Laufstege und Überstiege oder flexible fahrbare Wartungsstände sein, um nur einen kleinen Teil der Möglichkeiten dieser Konstruktionen zu nennen. KRAUSE versteht es, durch innovative Technik und die enge Zusammenarbeit mit dem Kunden Lösungen zu entwickeln, die höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards entsprechen.

360° Rundum-Service: Von der Beratung bis zur fertigen Lösung und darüber hinaus

Das 360° competence-Konzept von KRAUSE begleitet den Kunden von der ersten Beratung bis zur erfolgreichen Realisierung und dem optionalen After-Sales-Service. Am Anfang steht eine detaillierte Analyse der Einsatzbedingungen und der spezifischen Anforderungen, idealerweise direkt vor Ort. Darauf aufbauend werden in enger Abstimmung mit dem Kunden maßgeschneiderte Konzepte entwickelt, die nicht nur auf die jeweilige Anwendung abgestimmt sind, sondern auch mögliche zukünftige Anforderungen berücksichtigen. Diese ganzheitliche Betreuung stellt sicher, dass sich jede Lösung perfekt in bestehende Prozesse integrieren lässt. Nach der Installation hört der Service nicht auf: KRAUSE bietet einen umfassenden After-Sales-Service, der die langfristige Effizienz und Sicherheit der Anlagen gewährleistet.

Individuelle Planung und präzise Umsetzung: Lösungen nach Maß

Die Planung und Umsetzung maßgeschneiderter Lösungen ist eine Kernkompetenz von KRAUSE. Mit einem erfahrenen Team von Konstrukteuren und modernster Planungssoftware werden auch komplexe Anforderungen zuverlässig umgesetzt. Von der ersten Skizze bis zur fertigen Anlage stehen Präzision und Sicherheit im Mittelpunkt. KRAUSE entwickelt Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren und optimale Zugänge und Funktionalität bieten. Dabei wird besonderer Wert auf ergonomisch und sicherheitstechnisch optimierte Konstruktionen gelegt. Diese Kombination aus präziser Planung und technischer Umsetzung ermöglicht es, auch anspruchsvolle Projekte erfolgreich und effizient zu realisieren.

Innovative Konstruktionen: Für jede Herausforderung die passende Lösung

Jedes Projekt stellt individuelle Anforderungen, die maßgeschneiderte Lösungen erfordern. Ob flexible Arbeitsbühnen, spezielle Übergänge oder komplexe Gerüstkonstruktionen – KRAUSE setzt auf innovative Ansätze, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Dank eines umfangreichen Produktportfolios und der Fähigkeit, sich auch ungewöhnlichen Herausforderungen zu stellen, ist KRAUSE in der Lage, Lösungen für nahezu jede Branche anzubieten. Das Ergebnis sind Konstruktionen, die nicht nur funktional sind, sondern auch in puncto Langlebigkeit und Sicherheit überzeugen. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und modernster Fertigungstechniken garantiert KRAUSE eine gleichbleibend hohe Qualität in jeder Projektphase.

Die Möglichkeiten zur Individualisierung der Konstruktionen haben sich im Laufe der Jahre und vieler erfolgreicher Projekte ständig erweitert. So können Geländer und Handläufe, Stufen- und Bodenbeläge, elektrische oder manuelle Höhenverstellung, Anfahrschutz und Konturanpassungen, Rollen, Strom-, Wasser- und Luftanschlüsse, Krananlagen und viele weitere Ausführungsoptionen direkt auf die Bedürfnisse und die Situation vor Ort abgestimmt werden. Durch das KRAUSE-Baukastensystem aus standardisierten Komponenten lassen sich die maßgeschneiderten Konstruktionen auch zu einem späteren Zeitpunkt problemlos erweitern oder anpassen.

Umfassender After-Sales-Service: Regelmäßige Inspektionen für maximale Sicherheit

Der KRAUSE After-Sales-Service umfasst mehr als nur die Wartung der gelieferten Lösungen. Ein zentraler Bestandteil ist die regelmäßige Überprüfung der installierten Anlagen, um deren Sicherheit und Funktionalität dauerhaft zu gewährleisten. Durch regelmäßige Inspektionen können mögliche Schwachstellen frühzeitig erkannt und behoben werden, bevor sie zu Sicherheitsrisiken werden. Diese Inspektionen sind ein wichtiger Bestandteil des KRAUSE Sicherheitskonzeptes und tragen dazu bei, dass die Kunden auch langfristig von der sicheren und effizienten Nutzung ihrer maßgeschneiderten Lösungen profitieren. Der Service endet nicht mit der Installation, sondern begleitet die Kunden über die gesamte Lebensdauer der Anlagen.

Weitere Informationen zu KRAUSE und den kundenspezifischen Lösungen unter: www.krause-systems.de/sl

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

