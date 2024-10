F&P erweitert strategische Partnerschaft mit Solera durch Sustainable Estimatics

Versicherer in Dänemark erhalten Zugang zur Messung der CO2-Emissionen nach Scope 1, 2 und 3 im gesamten Fahrzeugschadenprozess

München, 17. Oktober 2024 – Solera, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das Lebenszyklusmanagement von Fahrzeugen, verkündet heute die Erweiterung seiner strategischen Partnerschaft mit dem F&P, dem dänische Fachverband der Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen (Danish Insurance and Pension Fund Association). Im Zuge der Partnerschaft wird die Solera-Lösung Sustainable Estimatics in die Autotaks-Plattform von F&P integriert.

In Dänemark werden jährlich mehr als 700.000 Versicherungsfälle über Autotaks, die proprietäre Schadensmanagement-Plattform von F&P, abgewickelt. Die Integration von Soleras Sustainable Estimatics API ermöglicht es jedem Versicherungsunternehmen in Dänemark, die CO2-Emissionen aus verschiedenen Prozessen während des Lebenszyklus eines Fahrzeugs zu verfolgen und auszugleichen, bis hin zu Scope 3. Diese Maßnahme setzt einen neuen Standard sowohl in Dänemark als auch weltweit. Sie deckt 100 % der Fahrzeugschäden ab und unterstützt Dänemarks führendes Nachhaltigkeitsziel, bis 2050 klimaneutral zu werden.

Aufgrund der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU müssen viele Länder ab 2025 Unternehmen zur Erfassung und Berichterstattung ihrer Emissionen verpflichten. Sustainable Estimatics ist die einzige auf die Kfz-Versicherung spezialisierte Lösung, die es ermöglicht, CO2-Emissionen gemäß Scope 1, 2 und 3 zu analysieren. Dadurch können Organisationen ihre Emissionen besser verstehen und glaubwürdige, verifizierte CO2-Daten präsentieren. Versicherer erhalten zudem Zugang zu Dashboards, mit denen sie ihren gesamten CO2-Fußabdruck bei der Schadenregulierung analysieren und mit landesspezifischen sowie branchenweiten Daten vergleichen können.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Solera auszubauen und deren branchenführende Lösung in unsere Autotaks-Plattform zu integrieren“, so Peder Herbo, Direktor of Autotaks bei F&P. „Die Lösung von Solera ist ISO-14064-01 zertifiziert. Das bedeutet, dass die von Solera bereitgestellten Daten nicht nur umfassend, sondern auch verifiziert und vertrauenswürdig sind, um die notwendige Genauigkeit zu bieten. Damit setzen wir einen neuen Standard für die Messung der CO2-Emissionen von Kfz-Versicherungsansprüchen in ganz Dänemark und unterstützen die Branche dabei, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.“

Ein besonderes Merkmal der Lösung von Solera ist die genehmigte Nutzung von OEM-Daten zur genauen Beurteilung von Fahrzeugschäden nach einem Unfall. Über die Autotaks-Plattform kann die Lösung die betroffenen Teile identifizieren und die dänischen Anforderungen, wie z. B. die Neupreisgestaltung, berücksichtigen. Dies ermöglicht den Versicherern in Dänemark eine höhere Genauigkeit und sorgt für einen reibungslosen und effizienten Workflow zwischen Versicherern, Werkstätten und Endkunden.

Franck Carpentier, Director of International Channel Sales & Operations bei Solera, ergänzt: „Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit F&P, einem Marktführer, der unser Engagement für eine nachhaltigere Automobilindustrie teilt, zu erweitern. Dänemark gehört bereits zu den Vorreitern bei der Messung und Reduzierung von CO2-Emissionen. Das Verständnis der Relevanz dieses Prozesses im Schadenfall ist entscheidend. Dies wird nicht nur positive Auswirkungen auf die Umwelt haben, sondern auch den Versicherern helfen, die Effizienz im gesamten Schadenprozess zu verbessern.

Durch unsere strategische Partnerschaft wird Solera die Messung aller CO2-Emissionen, die bei einer Reparatur entstehen, weiter ausbauen. Dies wird den umfassenden Datenpool von Solera in Dänemark bereichern und die einzigartige Position von Solera stärken, den genauesten Überblick über die CO2-Emissionen im Zusammenhang mit Fahrzeugreparaturen zu bieten. Wir freuen uns darauf, diese Technologie in Zukunft in noch mehr Unternehmen zu integrieren.“

Über Solera

Solera ist ein weltweit führender Anbieter von Software-as-a-Service, Daten und Dienstleistungen für das Lebenszyklusmanagement von Fahrzeugen. Mit vier Geschäftsbereichen – Fahrzeugschäden, Fahrzeugreparatur, Fahrzeuglösungen und Flottenlösungen – ist Solera die Plattform für viele führende Marken im Fahrzeuglebenszyklus-Ökosystem, darunter Identifix, Audatex, DealerSocket, Omnitracs, LoJack, Spireon, eDriving/Mentor, Explore, cap hpi, Autodata und andere. Solera unterstützt Kunden dabei, im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein, indem es eine „One-Stop-Shop“-Lösung bietet, die Prozesse rationalisiert, datengestützte Analysen bereitstellt und die Kundenbindung verbessert. Solera zählt weltweit mehr als 280.000 Kunden und Partner in über 120 Ländern.

www.solera.com

Über F&P

F&P – Insurance & Pension Denmark ist der dänische Branchenverband der Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds. Wir vertreten 86 Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds, die auf dem dänischen Markt tätig sind.

Die Versicherungs- und Rentenbranche in Dänemark spielt eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen eines sozialen Staates, indem sie die staatlichen Sozialleistungen ergänzt. Wir tragen dazu bei, Bürgern und Unternehmen in ganz Dänemark Sicherheit zu bieten, und leisten gleichzeitig einen Beitrag zu wirtschaftlicher Stabilität und Wachstum.

F&P Brancheløsninger P/S ist eine Tochtergesellschaft von F&P, die IT-Lösungen für die Versicherungs- und Rentenbranche entwickelt und betreibt, darunter Autotaks, das von allen Versicherungsgesellschaften in Dänemark genutzt wird. Die dänische Plattform basiert auf den Produkten von Solera, mit denen eine fast 30-jährige strategische Partnerschaft besteht.

https://fogp.dk/en/

Firmenkontakt

Solera

Eva Hildebrandt

Prinzregentenstr. 89

81675 München

+49 89 417761-10 | -14

Telefon



http://www.lucyturpin.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Eva Hildebrandt

Prinzregentenstr. 89

81675 München

+49 89 417761-10 | -14

Telefon



http://www.lucyturpin.com/

Bildquelle: Solera