Firmengruppe von Sebastian Pobot übernimmt WinterZeit AUDIOBOOKS

Die Silberscore Beteiligungsgesellschaft sichert sich die Verwertung eines großen Pakets an Audioproduktionen und weitet das Geschäft auf Bücher und E-Books aus.

Insgesamt sind es weit über 1.000 Hörspiele, Bücher und Hörbücher, die ins Portfolio des Münchner Unternehmers Sebastian Pobot wechseln, der unter anderem das Verlagsgeschäft der Traditionsmarke Maritim betreibt und damit den größten unabhängigen Hörspielkatalog deutlich ausbaut. Die Audioproduktionen stammen von WinterZeit AUDIOBOOKS, einem vom Autor und Produzenten Markus Winter gegründeten Verlag, und demnächst erstmals auch vom traditionsreichen Blitz-Verlag: Jörg Kaegelmann zeichnet seit 30 Jahren vor allem für gut 800 Buchtitel im Bereich der Phantastik verantwortlich. Diese wiederum sind im Vertrieb von WinterZeit und damit nun ebenfalls ein Teil von Pobots Firmengruppe. Die CDs und Bücher sind im Online-, Buch- und Tonträgerhandel erhältlich, die E-Books in Download-Shops, die Hörspiele und Hörbücher zusätzlich auf Download- und Streamingplattformen.

Mit der Übernahme der WinterZeit-Produktionen und der Integration der Titel des Blitz-Verlags baut die Silberscore Beteiligungsgesellschaft von Sebastian Pobot ihre Stellung als einer der führenden Anbieter von literarischen Werken jeglicher Form weiter aus. Ob gedruckte oder digital publizierte Erzählungen, ob als Lesungen oder Hörspiele auf CD und über alle Internet-Vertriebswege: „Die mehr als 1.000 Produktionen allein von WinterZeit und Blitz bereichern nicht nur unseren bisherigen Titelkatalog, sondern werden in ein überaus erfolgreiches Netzwerk integriert, das für deutlich gesteigerte Verkäufe sorgen wird“, ist sich Sebastian Pobot sicher. Der Unternehmer, Verleger und Komponist, der selbst auch Musik, Soundtracks, Bücher und E-Books, Hörspiele und Hörbücher produziert, hat sich auf die Lizenzierung und den Vertrieb literarischer Werke spezialisiert. „Ich bin sehr froh darüber, neben den zahlreichen Firmenbeteiligungen im Audiobereich nun auch ein großes Sortiment im Buchwesen begleiten zu dürfen. Jetzt gilt es, den Spagat zu schaffen!“

Blitz-Verlag und WinterZeit sind Garanten für hochwertige Produktionen

Seit 1995 produzierte der BLITZ-Verlag viele hundert Buchtitel in exklusiven Sammler-Editionen. Der Verlagsgründer Jörg Kaegelmann erzählt: „Autoren wurden entdeckt, verschollene literarische Schätze gehoben, mit neuen Texten beliebte literarische Figuren erneut zum Leben erweckt“ – zum Beispiel Old Shatterhand, Winnetou, Kara ben Nemsi, Hadschi Halef Omar, Sherlock Holmes, Pater Brown, Kapitän Nemo und viele andere. Neue Texte und Übersetzungen im Stil von H. P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Jules Verne oder auch Edgar Wallace finden hier ihre Heimat. Durch die Integration in das Netzwerk von Sebastian Pobot sind auch neue Formate möglich, wie er bereits ankündigt: „Demnächst wird es von ausgewählten Titeln auch Vertonungen geben, etwa als Hörspiele oder als Hörbuch.“

WinterZeit AUDIOBOOKS hat ebenfalls bereits mehrere hundert Titel produziert, vornehmlich im Audiobereich. Autor und Produzent Markus Winter hatte sich schon vor der Verlagsgründung 2011 einen Namen gemacht mit der Umsetzung vieler berühmter literarischer Stoffe in moderne Hörspiele. Im Verlag sind etwa die „Sherlock Holmes Chronicles“, „Die Denkmaschine“, „Lovecrafts Chroniken des Grauens“ und „Die rätselhaften Fälle des Pater Brown“ erschienen, durch Kooperationen mit anderen Verlagen zum Beispiel „Das schwarze Auge“, „Raumschiff Promet“, „Macabros Classics“, „Larry Brent“ oder auch die berühmten „Eifel-Krimis“.

Nach langer kreativer Phase legte Pobot den Fokus auf Copyrights und Lizenzen

Sebastian Pobot, der abwechselnd zwischen München und Budapest pendelt, begann seine Karriere als Musikproduzent und Komponist Mitte der 1990er-Jahre. Neben zahlreichen Auszeichnungen für seine Soundtrack-Beiträge, wie z.B einer „Silbernen Palme“ in Cannes und dem „Bayerischen Filmpreis“, bekam er für seine Songwriter-Tätigkeiten goldene CDs im In- und Ausland, eine „Echo“-Nominierung, die „Goldene Stimmgabel“ und zahlreiche weitere nationale und internationale Auszeichnungen. Nach dieser kreativen Phase wechselte er ins Unternehmertum und entdeckte das breite Feld der Copyrights und Lizenzen, etwa mit bekannten Marken wie „Captain Future“, „Batman“, „Sherlock Holmes“ oder „Star Trek“ – was zur Gründung seiner ersten GmbH „Highscore Music“ führte.

Nach der Übernahme des bekannten Hörspiel-Labels „Maritim Verlag“ sowie durch weitere Zukäufe, Kooperationen und seine eigenen Inhalte schuf Pobot den größten unabhängigen deutschen Hörspielkatalog mit einer sechsstelligen Einzeltrack-Anzahl, die beim Streaming der entscheidende Faktor ist. Die Produktionen und Vertriebstitel von Maritim besetzen nach wie vor oft einen Großteil der Verkaufs-Charts von Online-Shops und Download-Plattformen. „Ich bin ein großer Fan der Maritim-Hörspiele, habe sie schon als Kind geliebt“, schwärmt Pobot. „Deshalb freue mich umso mehr, dass ich der Marke zu alter Größe verhelfen konnte. Im kommenden Jahr feiern wir das zehnte Jubiläum der Übernahme.“

Silberscore Beteiligungsgesellschaft hält mehr als ein Dutzend Beteiligungen

Inzwischen hält die Silberscore Beteiligungsgesellschaft, die ihren Sitz in Tirol hat, mehr als ein Dutzend Beteiligungen, etwa den Softwareentwickler „Affect“, zahlreiche Musikverlage, aber auch Content-Zulieferer wie die Hamburger Firma „All Ears GmbH“, den schwedischen Produzenten „Audio Quants AB“, das Berliner Indie-Label „Staatsakt Rec. GmbH“ und das Kölner Comedy-Kultlabel „WortArt“. Selbstbewusst resümiert Sebastian Pobot: „Während viele Unternehmer versuchen, Konkurrenz zu vermeiden oder zu bekämpfen, führe ich konkurrierende Wettbewerber effizient unter einem Dach zusammen, damit sie sich gegenseitig befruchten.“

Nähere Informationen zur Firmengruppe finden Interessierte auf www.maritim-hoerspiele.de, www.pobot.de und www.highscoremusic.com. Ebenso lohnt sich ein Blick auf den YouTube-Kanal von Maritim mit derzeit über 130.000 Followern. Jeden Samstagabend stellt Sebastian Pobot hier kostenlos ganze Hörspiele und Hörbücher als Appetitmacher zur Verfügung.

Zur Silberscore Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Tirol zählen mehr als ein Dutzend Beteiligungen im Audiobereich. Das Hörspiel-Label „Maritim Verlag“ führt den größten unabhängigen deutschen Hörspielkatalog, während Highscore Music als Spezialist für das Lizenzieren musikalischer und literarischer Stoffe gilt. Daneben führt Sebastian Pobot den „von Bezold Verlag“ für Bücher und E-Books sowie den Pobot Musikverlag für Komposition, Produktion und Vertrieb von Musik. Seine Skyscore Media GmbH hat die Schwerpunkte Copyrights und Brands übernommen.

