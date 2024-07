Favoride E-Bike Finder – Finde dein Perfect Match!

Die erste E-Bike-Suchmaschine im deutschsprachigen Raum

Favoride, die erste spezialisierte E-Bike-Suchmaschine im deutschsprachigen Raum, ist offiziell online. Die innovative Plattform revolutioniert die Art und Weise, wie Kunden ihr perfektes E-Bike finden: Aus einer Datenbank von Tausenden verfügbaren Modellen werden auf Basis der individuellen Bedürfnisse der Nutzer die passenden Modelle angezeigt.

Einfach und intuitiv

Favorides neuartige Suchfunktion orientiert sich am Prinzip des „Perfect Match“. Nutzer können bei der Suche nach dem richtigen E-Bike gezielt Kriterien wie Preis, Einsatzgebiet und Designmerkmale angeben. Die Plattform schlägt aus einem Angebot von über 4.000 verfügbaren E-Bikes und Pedelecs passende Modelle vor, die bei geprüften Händlern online bestellt werden können. Die Datenbank wird kontinuierlich aktualisiert, um stets die neuesten Modelle anzubieten.

Benutzerfreundliche Kaufberatung

Favoride führt Nutzer Schritt für Schritt einfach und verständlich zu ihrem idealen E-Bike, ohne dabei Fachwissen vorauszusetzen. Trotzdem werden spezifische Bedürfnisse berücksichtigt. Dies spart Zeit und ermöglicht eine fundierte Kaufentscheidung.

Kundenerfahrungen und Expertenstimmen

Eine überzeugte Favoride-Nutzerin sagt: „Ich wollte mir schon immer ein E-Bike für den Weg zur Arbeit anschaffen, das ich aber auch für Ausflüge am Wochenende nutzen kann. Bei Favoride habe ich mein Perfect Match gefunden – zu einem passenden Preis und in meiner Lieblingsfarbe!“

Carolin Hoffmann, zuständig für Konzeption bei Favoride, betont: „Wir haben viel Augenmerk auf eine intuitive Suche gelegt, die sich wirklich an den Bedürfnissen der Nutzer orientiert. In Befragungen konnten wir feststellen, dass sich Kunden bei der Beratung im Fachhandel teilweise überfordert fühlen und „weiche“ Kriterien wie Farbe und Designmerkmale in der Regel nicht berücksichtigt werden.“

Tobias Petters, Gründer von Favoride, fügt hinzu: „Bei Favoride steht das Interesse unserer Nutzer an erster Stelle. Deshalb zeigen wir nicht einfach den Partnershop mit der höchsten Provision an, sondern alle verfügbaren Optionen. So haben unsere Nutzer die volle Auswahl und können das E-Bike bei dem Partnershop ihrer Wahl kaufen.“

Weitere Informationen unter: https://my-favoride.de/

Über Favoride:

Favoride ist ein Startup, das von einem erfahrenen Expertenteam aus der Fahrradbranche, dem Marketing, Vertrieb und UX-Design gegründet wurde. Das Unternehmen arbeitet mit einem Affiliate-Geschäftsmodell und hat das Ziel, die erste Online-Anlaufstelle für Kaufentscheidungen im Bereich E-Bike im deutschsprachigen Raum zu werden.

Kontakt

Favoride – c/o Brandcom München GmbH

Presse Team

Landshuter Allee 14

80637 München

https://my-favoride.de/

