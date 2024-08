FairToner gehört zu Deutschlands besten Online-Shops 2024

Der Onlinehandel macht es möglich, rund um die Uhr begehrte Artikel zu bestellen. Hier kann man bequem vom heimischen Sofa im Internet stöbern, eine Bestellung aufgeben, zeitgleich bezahlen und sich über eine rasche Lieferung nach Hause freuen. Aktuell hat eine große Verbraucherbefragung seitens des Deutschen Instituts für Service-Qualität in Kooperation mit dem Nachrichtenportal ntv die Top-Online-Shops vorgestellt. Dabei darf sich in der Kategorie Druckerzubehör auch FairToner.de zu Deutschlands besten Online-Shops 2024 zählen.

Rund 77.000 Kundenmeinungen wurden analysiert

Das Deutsche Institut für Service-Qualität, kurz DISQ, hat gemeinsam mit ntv rund 77.000 Kundenmeinungen über Unternehmen aus 98 Kategorien untersucht. Die Befragung erfolgte über ein Online-Panel, wobei die Punkte

-Kundenzufriedenheit

-Preis-Leistungs-Verhältnis

-Umfang des Angebots

-Kundenservice

-Internet- beziehungsweise App-Auftritt

-Bestell- und Zahlungsbedingungen

-Versand und Rücksendung

bewertet wurden. Aufgrund der repräsentativen Umfrage konnten Erkenntnisse über 944 Unternehmen gewonnen werden, von denen 897 Online-Shops in die Einzelauswertung gelangten. Diese mussten mindestens 80 Stimmen erreichen. Insgesamt gingen dabei 77.255 Kundenmeinungen ein.

Näher berücksichtigt wurden dabei die Angebotsvielfalt und die Produktqualität, aber auch die Beratungskompetenz am Telefon, die Kommunikation per Chat und E-Mail. Ebenfalls von Bedeutung waren die Zahlungsoptionen, Liefermöglichkeiten und die Versandkosten und -schnelligkeit. Nicht unwichtig war der Faktor Retouren-Abwicklung. Ein weiteres Befragungsargument stellt die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden und Kundinnen dar. Aus allen Punkten wurde letztlich ein Gesamtergebnis für jeden Shop gebildet.

Nicht überall herrscht eine große Kundenzufriedenheit

In den Bereichen Bestell- und Zahlungsbedingungen sowie beim Internet- und App-Auftritt sind die meisten Kunden und Kundinnen überaus zufrieden. Kritisch zeigten sich die Befragten jedoch beim Preis-Leistungs-Verhältnis, wobei jeder Vierte eher unzufrieden ist. Wie Markus Hammer als Geschäftsführer des DISQ mitteilte, schneiden jedoch die E-Commerce-Anbieter insgesamt gut bis sehr gut bei den Befragten ab.

FairToner erreicht den dritten Rang mit 78,7 Punkten

In der Kategorie Druckerzubehör hat es FairToner in diesem Jahr auf den dritten Platz mit 78,7 Punkten geschafft. Hier konnten wir sogar den 1. Platz im Teilbereich Internet- und App-Auftritt erreichen. Über die Auszeichnung mit dem Award „Deutschlands Beste Online-Shops 2024“ freuen wir uns sehr. Die Ergebnisse zur Preisverleihung können auf der Webseite des DISQ nachgelesen werden. Ebenfalls möchten wir auf den TV-Bericht von ntv verweisen, der am Samstag, den 31.08.2024 gegen 10.30 Uhr in der Sendung „Startup Magazin“ ausgestrahlt wird. Der Artikel zum Award ist schon online. Der TV-Bericht wird in Kürze ebenfalls online abrufbar sein.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



https://www.fairtoner.de

Bildquelle: # 618695704 © redflower – stock.adobe.com