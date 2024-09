FairToner erhält die Auszeichnung „Höchste Kundenzufriedenheit“

Die meisten Shops sind in heutiger Zeit von einer hohen Kundenzufriedenheit abhängig. Es kommt immer darauf an, ob die Wünsche und Erwartungen vom jeweiligen Anbieter erfüllt werden oder eher nicht. Nicht unwichtig ist, dass die Kundenzufriedenheit auch einen wichtigen Wegweiser für den betrieblichen Erfolg darstellt. In einer aktuellen Studie von DEUTSCHLAND TEST und ServiceValue hat sich gezeigt, dass sich der Anbieter FairToner.de in der Branche „Drucker & Zubehör“ den ersten Platz sichern konnte.

Rund 336.000 Kundenurteile wurden ausgewertet

Die Kundenzufriedenheit ist ein zentrales Thema für viele Unternehmen. Nur zufriedene Kunden kaufen erneut beim besagten Unternehmen ein und dienen zugleich auch als Markenbotschafter. Auf diese Weise lassen sich Ruf und Erfolg eines Unternehmens stärken. DEUTSCHLAND TEST und das Marktforschungsinstitut ServiceValue haben aktuell eine Studie ins Leben gerufen, bei der mehr als 1.700 Unternehmen aus über 100 Branchen näher untersucht wurden. Hierzu flossen rund 336.000 Kundenzufriedenheitsurteile in die Bewertung ein. Die Kundenurteile hängen von zahlreichen Faktoren ab. Ausgehend der Kundenmeinungen wurde ein Zufriedenheitsindex entwickelt. Das Abschneiden in diesem Branchenvergleich liefert den Shops zahlreiche Anhaltspunkte. Es lässt sich feststellen, ob weitere Kundenbindungsmaßnahmen notwendig sind und ob das Qualitätsmanagement überhaupt funktioniert. Aber auch Kunden und Kundinnen profitieren von den Ergebnissen. Verständlicherweise kaufen diese häufiger bei den Unternehmen ein, die besonders gut im Ranking abschneiden.

So wurden die Kundenmeinungen ausgewertet

Die zentrale Frage an die Kundinnen und Kunden war „Wie beurteilen Sie die folgenden Anbieter insgesamt?“. Mögliche Urteile waren

– ausgezeichnet

– sehr gut

– gut

– mittelmäßig

– schlecht

Es durften nur diejenigen Kunden und Kundinnen eine Beurteilung abgeben, die in den letzten 12 Monaten tatsächlich in den betreffenden Shops eingekauft haben. Die Befragung fand im Juli 2024 statt. Zunächst wurden die Antworten zu jedem Anbieter auf einer Skala von eins bis fünf indiziert. Hieraus wurde der Mittelwert für das Ranking gebildet, wobei eine1 darauf hinwies, dass die Befragten über den Shop begeistert waren. Aus den ungewichteten Mittelwerten wurde der Branchenindex ermittelt. All diejenigen Shops, welche über diesem Durchschnitt lagen, haben die Auszeichnung „Hohe Zufriedenheit“ erhalten. Die „Höchste Kundenzufriedenheit“ haben die Shops erhalten, welche in der Bestengruppe nochmals überdurchschnittlich hervorstachen.

FairToner erreicht den ersten Rang in der Studie „Kundenzufriedenheit 2024“

Besonders eindrucksvoll ist, dass in der Branche „Drucker & Zubehör“ FairToner mit einem Kundenzufriedenheitsindex von 2,58 den 1. Rang und somit die höchste Kundenzufriedenheit erreicht hat. Über dieses Ergebnis freuen wir uns besonders und sehen darin eine Bestätigung, dass wir unseren Kundinnen und Kunden ein maßgeschneidertes Angebot fair und transparent anbieten können.

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



https://www.fairtoner.de

Bildquelle: # 624300634 © xartproduction – stock.adobe.com