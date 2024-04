Fairness auf allen Plätzen! Erlanger Parkraumbewirtschafter PRM unterstützt lokalen Amateurfußball mit KI-Technologie

Erlangen, 11. April 2024 – Die ParkRaum-Management PRM GmbH macht den SV Bubenreuth zum regionalen Vorreiter bei digitalen Trainingsmethoden im Amateurfußball. Das Erlanger Unternehmen stattet den Verein ab sofort mit einem Sportkamerasystem für den Einsatz in KI-basierter Spielanalyse aus. Dazu gibt es neue Teamwear und Trikots. Die Übergabe der neuen Ausrüstung fand mit PRM-Markenbotschafter Deniz Aytekin am 9. April statt.

Digital unterstützte Taktikbesprechungen sind im heutigen Profifußball längst Standard. Ab sofort spielt der SV Bubenreuth mit der ParkRaum-Management PRM GmbH als neuem Sponsor digital in der ersten Liga: „Ursprünglich suchten wir nach einem Sponsor für neue Teamwear“, sagt Gerome Petak, Betreuer des Herrenbereichs beim SV Bubenreuth. „Da PRM uns darüber hinaus bei der Anschaffung eines Sportkamerasystems unterstützt hat, können jetzt auch wir als Amateurverein von den Vorteilen moderner Spielanalyse profitieren.“

Die Erlanger ParkRaum-Management PRM GmbH und der SV Bubenreuth setzen mit ihrer Zusammenarbeit gemeinsam ein Zeichen für die breite Förderung digitaler Technologien im Amateursport. „Es freut uns wirklich sehr, dass wir einen Verein aus der Region unterstützen können, der obendrein unsere Begeisterung für innovative technische Lösungen teilt. Wir sind selbst sehr fußballbegeistert und stehen für Fairness auf allen Plätzen – ob auf den von uns bewirtschafteten Parkflächen oder dem Spielfeld“, sagt Marko Guljelmovic, Geschäftsführer der ParkRaum-Management PRM GmbH.

So funktioniert die Technik: Eine Kamera, die mittig an der Seitenlinie platziert wird, zeichnet das gesamte Spiel auf und folgt dank der KI stets der Position des Balles. Neben der Aufzeichnung werden auch Highlights und Statistiken wie Passfolgen oder Ballbesitz erfasst. Die Panorama-Aufnahme erlaubt dabei eine taktische Analyse des Spielerverhaltens. „Es ist einfach etwas völlig anderes, wenn ich den Jungs anhand realer Spielsituationen zeigen kann, wo sie sich verbessern können“, sagt Daniel Rille, Trainer der 1. Mannschaft, und fügt mit einem Augenzwinkern an: „Auch wenn es für die Landesliga wohl nicht ganz reichen wird, schaffen wir mit PRM ja vielleicht den Sprung in die Kreisliga.“

Die ParkRaum-Management PRM GmbH ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich Parkraumbewirtschaftung und Parking-Enforcement. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung von Parksystemen spezialisiert, die technische, organisatorische und kaufmännische Dienstleistungen umfassen. Dazu gehören unter anderem fortschrittliche Lösungen zur Kennzeichenerkennung für Off-Street-Parkplätze und Parkhäuser. PRM berät und unterstützt zudem bei der Erstellung zukunftsfähiger Parkkonzepte im Rahmen der Mobilitätswende.

PRM wurde 2011 in Erlangen gegründet. Zu den Kunden zählen Unternehmen der Immobilienwirtschaft, Supermärkte, Kliniken, Freizeit- und Tourismusstandorte sowie Städte und Gemeinden. PRM betreut und bewirtschaftet über 300 Parkflächen und Parkhäuser mit über 100 digitalen Systemen, darunter über 200 Parkflächen mit Kennzeichenscanner.

