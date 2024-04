Corendon bringt junge Tennisspieler aus aller Welt zusammen

200 Nachwuchstalente treffen sich zum internationalen Turnier in Kemer

Hier kommen die weltbesten Nachwuchstalente im Tennis zusammen: 200 junge Sportler aus 44 Ländern treffen sich im neu eröffneten Corendon Tennis Club Kemer zu einem internationalen Turnier. Die 8- bis 16-jährigen Tennisspieler nehmen an der TEN-PRO Global Junior Tour teil und werden vom 14. bis 21. April 2024 an der Türkischen Riviera auf der Spielstätte ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Die Corendon Tourism Group – zu der auch Corendon Airlines gehört – war erst vor wenigen Wochen eine Kooperation mit dem Deutschen Tennis Bund (DTB) eingegangen. Der international tätige Touristikkonzern möchte die Ferien- und Tennisanlage in Kemer als ideales Ziel für sportbegeisterte Urlauber etablieren. Die jungen Spitzensportler der TEN-PRO Global Junior Tour reisen unter anderem aus Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Griechenland, Ägypten, Dubai und den USA nach Kemer. Sie werden das „TEN-PRO Turkish Bowl“-Turnier in einer modernen Anlage mit 14 Sandplätzen vor der beeindruckenden Kulisse des Taurusgebirges austragen.

„Wir unterstützen bereits seit langem Sportler und junge Talente von der Türkei bis nach Deutschland. Umso mehr freut es uns, dass wir bei unserem ersten Tennisturnier in Kemer so viele Nachwuchstalente aus aller Welt zu Gast haben“, sagt Yildiray Karaer, Chairman of the Board der Corendon Tourism Group sowie CEO von Corendon Airlines.

Der Corendon Tennis Club Kemer ist nur rund eine Autostunde vom Flughafen Antalya entfernt. Für Gäste des nur drei Kilometer von der Spielstätte entfernten Hotels Corendon Playa Kemer bietet das Unternehmen attraktive Tennis-Pakete.

Weitere Informationen zum Flugangebot von Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com Buchungen können auch über die App von Corendon Airlines (verfügbar für iOS und Android) vorgenommen werden.

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.

Firmenkontakt

Corendon Airlines

Feyza Vural

Güzeloluk Mah. 1879 Sok. 148

07200 Antalya

+49625768781



http://www.corendonairlines.com

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Maria Greiner

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

+49625768781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.