Expo City Dubai, Off-Plan-Immobilienneuigkeiten

Mangrove Residences

Ist eine der jüngsten Erweiterungen der Expo City Dubai, wo Sie einen urbanen Lebensstil mit Zugang zu Annehmlichkeiten im Resort-Stil sowie sowie einfachen Zugang zu anderen wichtigen Gebieten. Unter den luxuriösen Einheiten, aus denen Sie wählen können sind Apartments und Stadthäuser mit herrlichem Blick auf die visionäre Stadt.

Mangrove Residences ist eine neue Wohnsiedlung, die ideal für nachhaltiges Wohnen in der Expo City Dubai ist. Das Projekt besteht aus drei Wohnclustern und wird von Expo City entwickelt. Mangrove Residences ist ein perfekter Ort für alle, die das urbane Leben in einer harmonischen Atmosphäre genießen und gleichzeitig Zugang zu Unterhaltungs- und Freizeitangeboten haben wollen.

In Mangrove Residences werden 450 Luxus- und Premiumwohnungen angeboten, die aus Apartments mit 1 bis 4 Schlafzimmern und Stadthäusern mit 3 Schlafzimmern bestehen. Es ist erwähnenswert, dass alle Wohnräume über raumhohe Fenster von 3,15 m Höhe verfügen, was bedeutet, dass Ihre Räumlichkeiten tagsüber immer lichtdurchflutet sein werden. Die Balkone machen 14 % der Wohneinheiten aus und bieten einen fantastischen Blick auf die Expo City Dubai. Das Al Wasl Plaza und der Jubilee Park werden von den Fenstern und Balkonen der Anlage aus zu sehen sein. In jedem Schlafzimmer werden Einbauschränke vorhanden sein, und in jeder Wohnung wird ein Wasch-/Abstellraum angeboten.

Die Expo City Dubai ist eine visionäre Stadt mit einem entwickelten Ökosystem, ideal zum Leben, Arbeiten und Wirtschaften. Darüber hinaus beherbergt die Expo City Dubai gastronomische Einrichtungen, Veranstaltungsräume, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Parks und vieles mehr.

Alle Attraktionen der Expo City Dubai sind nur wenige Schritte von den Mangrove Residences entfernt, darunter der von einem Falken inspirierte Pavillon der Vereinigten Arabischen Emirate, der Mobilitätspavillon Alif, der Nachhaltigkeitspavillon Terra, der rotierende Aussichtsturm Garden in the Sky, das Weltklasse-Ausstellungszentrum Dubai und vieles mehr.

Die künftigen Bewohner der Mangrove Residences werden dank der guten Anbindung an die Dubai Metro und die Autobahnen leicht zu anderen wichtigen Orten des Emirats gelangen können. Die Fahrzeit zum Stadtzentrum von Dubai und zur Business Bay beträgt etwa 40 Minuten mit dem Auto. Der internationale Flughafen Dubai ist 50 Minuten entfernt, während der internationale Flughafen Al Maktoum nur 15 Autominuten entfernt ist.

Wenn Sie Eigentümer einer Wohneinheit in Mangrove Residences werden, haben Sie die Möglichkeit, bequem zu leben und ein Aufenthaltsvisum zu erhalten. Sollten Sie Ihre Pläne ändern, können Sie die Immobilie jederzeit vermieten und ein stabiles Einkommen erzielen. So liegt die durchschnittliche Rendite für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in den nahe gelegenen Gebieten bei 9 % und diese Art von Wohnung kann ab 36.000 AED (10.000 USD) jährlich vermietet werden.

Expo Valley

Ist ein neues Wohnprojekt in der Expo City Dubai. Die zukünftigen Bewohner können zwischen Stadthäusern mit 3 bis 4 Schlafzimmern, Duos mit 4 bis 5 Schlafzimmern und freistehenden Villen wählen. Jede Residenz bietet ihren Bewohnern ein Maximum an Privatsphäre.

Wenn Sie im Expo Valley wohnen, haben Sie Zugang zu unzähligen Annehmlichkeiten, die sich sowohl auf dem Gelände des Projekts als auch in der Umgebung befinden. Autofreie Wege sowie Rad- und Wanderwege werden Ihnen helfen, sich der Natur näher zu fühlen. Outdoor-Wellness- und Fitnessbereiche, Schwimmbäder, Planschbecken, ein Yogastudio, ein Spa und eine Sauna lassen Sie nach einem anstrengenden Tag entspannen. Drei Clubhäuser und ein Freiluftkino werden zu Ihrem Lieblingsort, um sich mit Ihren Freunden zu treffen. Darüber hinaus finden Sie auf dem Gelände der Expo City Dubai zahlreiche Restaurants, Boutiquen mit internationalen Marken und verschiedene Attraktionen.

Die Expo City Dubai ist ein beliebtes Ziel für Geschäftsleute, Freiberufler und Büroangestellte, die eine bessere Zukunft anstreben und neue Ideen entwickeln möchten, ohne das Gebiet verlassen zu müssen. Der Kauf einer Wohnung im Expo Valley ist eine ideale Investition in Ihre Zukunft, denn Sie werden ein harmonisches Leben in einer der begehrtesten Gegenden des Emirats genießen können. Außerdem können Sie die Immobilie jederzeit vermieten, um ein stabiles Einkommen zu erzielen.

