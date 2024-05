Exotec zeichnet A1 Sorter als Globalen Integrator aus

Anerkennung für herausragende Leistungen im Vertrieb und Kundenservice

Landshut, 22. Mai 2024 – Der polnische Logistikintegrator A1 Sorter ist der diesjährige Gewinner des Exotec Global Integrator of the Year Award 2024. Exotec®, ein global agierendes Unternehmen, das skalierbare Robotiksysteme für die Intralogistik entwickelt und als Lagerautomatisierungslösung realisiert, überreichte die Auszeichnung in feierlichem Rahmen am Hauptsitz des Integrators.

Der Exotec-Award „Globaler Integrator des Jahres“ wurde ins Leben gerufen, um Partner ins Rampenlicht zu rücken, die die Kernprinzipien von Exotec verkörpern, indem sie erstklassigen Kundenservice bieten. Bei der Bewertung wurden die folgenden Kategorien berücksichtigt:

-Qualität des Services für gemeinsame Kunden

-Umfang des gemeinsamen Geschäfts- und Wachstumstempo

-Engagement in cross-promotionalen Bemühungen

Bereits seit Ende 2020 ist Exotec im östlichen Zentraleuropa aktiv. Nicht zuletzt aufgrund des immer weiter steigenden Personalmangels in der Logistikbranche nimmt die Lagerautomatisierung auch dort zunehmend Fahrt auf. Ziel von Exotec für 2024 und darüber hinaus ist es, mit A1 Sorter die Wachstumsmärkte Polen, Tschechien, Rumänien, Ungarn, Slowenien und Slowakei verstärkt zu bedienen.

„Wir freuen wir uns sehr, zum Global Integrator of the Year 2024 ernannt worden zu sein“, so Krzysztof Skiba, Sales Director bei A1 Sorter. „Die Identifikation mit dem Geschäft unserer Kunden ist uns sehr wichtig. Wir betreuen und realisieren unsere Projekte mit Entschlossenheit und Leidenschaft. Deshalb freuen wir uns umso mehr über den Award als Bestätigung unserer Arbeit.“

„Wir sind glücklich darüber, den Award heute an A1 Sorter vergeben zu können“, sagt Andreas Stöckl, EVP Sales Zentraleuropa bei Exotec. „Als einer unserer ersten Integratoren in Osteuropa war A1 Sorter entscheidend, um unsere Expansion in diesen rasant wachsenden Märkten mit zu ermöglichen. Das Thema Lagerautomatisierung nimmt dort gerade richtig an Fahrt auf. Wir freuen uns deshalb sehr, mit A1 Sorter einen vor Ort etablierten und kompetenten Partner für Intralogistik-Lösungen zu haben, auf den wir uns verlassen und mit dem wir planen und wachsen können.“

Über Exotec

Exotec ist ein global agierendes Unternehmen, das skalierbare Robotiksysteme für die Intralogistik der größten Marken der Welt entwickelt und diese als Lagerautomatisierungslösung realisiert. 2015 von Romain Moulin und Renaud Heitz in Frankreich, Lille gegründet, bietet das Unternehmen flexible Lagerautomatisierung zur Verbesserung der Betriebswirtschaftlichkeit und Effizienz an. Die revolutionäre Lösung von Exotec, das Skypod-System, besteht aus Robotern, die bis zu 12 Meter hoch klettern können, um eine hohe Dichte in der Bestandslagerung zu erreichen. Exotec unterstützt mehr als 30 branchenführende Marken aus den Bereichen E-Commerce, Lebensmittelhandel, Einzelhandel, Produktion und 3PL. Bis heute hat Exotec 446 Millionen Dollar an Finanzmitteln von namenhaften Investoren wie Goldman Sachs, 83North, Dell Technologies Capital, Iris Capital, 360 Capital Partners und Breega erhalten. Weitere Informationen auf: www.exotec.com/de

Kontakt

Exotec Deutschland GmbH

Sabrina Seubert

Rödersteinstraße 6

84034 Landshut

0173 7830182



https://www.exotec.com/de/