Exklusiv und Effektiv: NOEO definiert den CBD Markt Neu

So innovativ tickt das Berliner Start-up

Mit hochwertigen CBD-Produkten spricht NOEO gesundheitsbewusste Verbraucher von heute an. Ernährungswissenschaftler, Mediziner und Pharmazeutiker entwickeln für NOEO die innovativen Nutrazeutika (=natürliche Elemente zur Erhaltung oder Verbesserung der Gesundheit). Ein Blick auf die Gründergeschichte und die Wirkung von CBD zeigt, welches Potenzial die Brand hat.

Allgemeine Informationen zum pflanzlichen Wirkstoff CBD:

Cannabidiol (CBD) ist ein nicht psychoaktives Cannabinoid aus der weiblichen Hanfpflanze. Mittlerweile ist der legale Wirkstoff auch außerhalb von Fachkreisen für seine vielfältige Wirkung bekannt. Vor allem bei mentaler und hoher körperlicher Belastung soll CBD vielfältig einsetzbar sein, denn es trägt zur Entspannung und Regeneration des menschlichen Körpers bei. Selbst bei Nerven- und Erbkrankheiten kann CBD lindernd wirken.

Die Entwicklung von NOEO:

Alles begann mit der berühmten Erfahrung am eigenen Leib. Anabel Oelmann, Gründerin von NOEO, litt jahrelang unter körperlichen und mentalen Erkrankungen, die schlussendlich zu einem Burnout führten. Ihr abgeschlossenes Studium der Ernährungswissenschaften gab ihr Halt, aber keine langfristige Stabilität. “Mit der Zeit lernte ich, die Kraft der Natur zu schätzen. Speziell die Heilkraft von CBD-Produkten hat mich zutiefst interessiert und mir schlussendlich auch geholfen” erklärt die gebürtige Berlinerin. Anabel Oelmann setzte sich intensiv mit CBD auseinander und gibt ihr Wissen nun weiter: “Mit NOEO möchte ich Leuten helfen, die ähnliche Schwierigkeiten haben”. NOEO steht sinnbildlich für eine Wahrnehmung mit dem Verstand, um Dinge zu beachten und reflektiert darüber nachzudenken. Ein Leitbild, das sich wie ein roter Faden durch NOEO, seine Philosophie und deren Produkte zieht.

Hohe Ansprüche an die Qualität:

Jedes NOEO CBD Elixier durchläuft einen komplexen und mehrfach geprüften Herstellungsprozess. Ziel ist es, die wertvollen Cannabinoide der Pflanze zu erhalten, ohne das Geschmackserlebnis zu beeinträchtigen. “NOEO zeichnet sich durch enorm hohe Qualität aus. Bei der Herstellung setzen wir auf spezielles Fachwissen, um unseren Kunden wirklich exklusive Produkte anbieten zu können” erklärt Oelmann das Erfolgsrezept.

Spezifizierte Produktpalette:

Die verfügbaren CBD-Öle können in verschiedenen Konzentrationen und Geschmäckern erworben werden. Neueinsteiger und erfahrene Konsumenten werden in dem gut sortierten online Shop problemlos fündig. Aufgrund des starken Wachstums der Marke ist für das erste Quartal 2021 bereits eine neue Produktlinie angekündigt. Mit natürlichen – und vitalen – Pilzen will die Berliner Marke die heilende Kraft der Natur weiter populär machen. Interessierte können sich unter www.noeo.co ein genaues Bild der Marke machen.

NOEO ist eine Marke der Greenstein Nutraceuticals Ltd.

Greenstein ist eine vollständig vertikal integrierte Unternehmensgruppe in der Cannabisbranche. Zuverlässige Partner und strenge Qualitätskontrollen legen den Grundstein für ihre Marke NOEO.

