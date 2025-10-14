Die Verpackungsbranche ist verunsichert. Ein weltweites Verbot von Einweg-Kunststoffen ist zwar vorerst vom Tisch; die erdölproduzierenden Länder haben ein UN-Abkommen gegen Plastikmüll verhindert. In Europa ist aber die neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR) in Kraft getreten: In den nächsten Monaten müssen strengere Vorschriften zur Minimierung und Wiederverwendung von Verpackungen, zu Recycling und Kompostierbarkeit umgesetzt und Informationspflichten erfüllt werden. Welche Chancen bieten jetzt Biokunststoffe in diesem anspruchsvollen Umfeld? „Future of BioPackaging“, das nächste Online-Event von Ceresana, informiert zu den Potentialen alternativer Verpackungen für eine umweltfreundlichere Ökonomie, aber auch zu Herausforderungen auf dem Weg dorthin.

Fokus auf Innovation und Praxistransfer

Bio-basierte Kunststoffe hatten bereits bei den ersten beiden Events der digitalen Veranstaltungsreihe „Future of Bio“ eine prominente Rolle gespielt. Am 28. und 29. Oktober 2025 geht es nun um das mit Abstand größte – und weiter stark wachsende – Einsatzgebiet von Biokunststoffen: die Verpackungsbranche. Keynotes renommierter Experten präsentieren Trends und internationale Best Practices. Interaktive Panels mit direkter Beteiligung der Teilnehmer ermöglichen, gemeinsam Ideen und Perspektiven für eine zukunftsfähige Wirtschaftsweise entwickeln. Von Lebensmittel- und Getränkeverpackungen über Kosmetik- und Pharmaprodukte bis hin zu Transport- und Industrieverpackungen: im Kontext von „Green Deal“ und Kreislaufwirtschaft können Biokunststoffe gerade für diesen Wirtschaftssektor überzeugende Lösungen bieten. Große Herausforderungen sind jedoch die Verfügbarkeit geeigneter biogener Rohstoffe und die Umsetzung von Innovationen in marktfähige, nachhaltige Produkte.

Vernetzung und nachhaltige Impulse

Junge Start-Ups sind zu dem Event ebenso eingeladen wie Repräsentanten von KMU, Großunternehmen oder Fachmedien, Investment- und Finanzbranche, Wissenschaft und Forschung, Politik oder Verwaltung. An beiden Veranstaltungstagen wird es jeweils viele Networking-Möglichkeiten geben: Kontakte knüpfen, Geschäftsbeziehungen stärken und Erfahrungen austauschen. Passend dazu erscheint im Oktober eine neue Ausgabe des Ceresana-Marktreports „Biobasierte Verpackungen“. Verpackungsmaterialien aus Polymilchsäure (PLA) und anderen Biopolymeren sind ein vielversprechender Zukunftsmarkt.

„Future of BioPackaging“ findet am 28. und 29. Oktober 2025 statt, jeweils halbtags. Das englischsprachige Online-Event ist kostenlos. Weitere Informationen: https://ceresana.com/events/future-of-biopackaging

Registrierung auf der Eventplattform LineUpr: https://ceresana.lineupr.com/future-of-biopackaging/

Über Ceresana

Als eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute ist Ceresana spezialisiert auf die Bereiche Verpackungen, Kunststoffe, Chemikalien und Industriegüter. Ceresana unterstützt die dynamisch wachsende Kreislaufwirtschaft schon seit mehr als einem Jahrzehnt mit Marktanalysen zu bio-basierten Produkten und biologisch abbaubaren Materialien. Der Ceresana-Marktreport zu Biokunststoffen erscheint gerade in neunter Auflage. Aktuelle Marktstudien behandeln zum Beispiel Bio-Klebstoffe und bio-basierte Farben und Lacke. Mit der neuen digitalen Veranstaltungsreihe „Future of Bio“ schafft Ceresana eine Plattform für Experten und Fachleute, um Wissen auszutauschen, Synergien zu nutzen und gemeinsam die Zukunft der Bio-Ökonomie voranzutreiben. Mehr über Ceresana unter www.ceresana.com

