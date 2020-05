Es ist soweit/Wiedereröffnung: Das Ringhotel Sellhorn empfängt seit dem 25. Mai 2020 wieder Gäste

Die Heide ruft! – Rund um das Ringhotel Sellhorn erblüht die Natur und lädt zum Entspannen und Entdecken ein

Jeden Freitag im Juni, Juli und August – Grillfest

Hamburg, im Mai 2020

Seit dem 25. Mai 2020 empfängt das Ringhotel Sellhorn wieder seine Gäste. Inmitten der schönen Lüneburger Heide gelegen, ist das Ringhotel Sellhorn damit in einer der attraktivsten Urlaubsdestinationen Norddeutschlands lokalisiert. Die beliebte Urlaubsregion besticht vor allem durch ihre Vielseitigkeit. Die beeindruckende Natur der Heideregion lädt zu ausgedehnten Spaziergängen und Wanderungen ein, aber auch das nah gelegene Hamburg will erkundet werden. Des Weiteren haben Gäste des Ringhotels Sellhorn, das im wunderschönen Hanstedt direkt im Herzen der Heide gelegen ist, auch die Möglichkeit, zahlreiche Erlebnis- und Freizeitparks zu entdecken. Zu den beliebten Tagesausflugszielen in der Region zählen der Vogelpark Walsrode, der Serengeti-Park und der Heidepark Soltau, um nur einige zu nennen. Ob Naturliebhaber oder Adrenalinjunkie, hier ist bestimmt etwas für jeden dabei.

Die Gäste des Ringhotel Sellhorn haben außerdem die Option, die blühende Landschaft der Lüneburger Heide auf zahlreichen Radwegen zu erkunden. Fahrräder oder auch moderne E-Bikes können bei Vorbestellung gegen eine Leihgebühr direkt beim Ringhotel Sellhorn gebucht werden. Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kann die Landschaft bei einer ausgiebigen Wander- und Walkingtour bestaunen. Erst im Herbst 2019 wurde der neue Baumwipfelpfad Heide-Himmel beim Wildpark Lüneburger Heide eröffnet. Auf der Aussichtsplattform kann man bei gutem Wetter sogar bis nach Hamburg schauen.

Ein ganz besonderes Highlight des Ringhotel Sellhorn ist der vielfältige Wellnessbereich. Im hauseigenen Spa-Bereich können Gäste ayurvedische Anwendungen, Massagen oder kosmetische Anwendungen genießen. Natürlich steht den Gästen auch ein großzügiges Hallenbad, verschiedene Saunen und Ruhemöglichkeiten zur Verfügung. Hier findet man nach einer langen Wanderung eine Oase der Entspannung und kann den Tag erholt ausklingen lassen. Wer eine extra Portion Erholung möchte, bucht eine verwöhnende Fuß- und Beinmassage im Wellness-Bereich (25 Minuten zu 36 €). Perfekt, vor allem nach einer langen Wanderung.

Um auch das traumhafte Wetter im Sommer hinreichend zu genießen, präsentiert das Ringhotel Sellhorn von Juni bis August an jedem Freitag Grillspezialitäten. Dazu wird ein hochwertig und sorgsam ausgewähltes Beilagenbuffet mit frischen Zutaten aus der Region angeboten.

Der erste Grillabend der Saison startet am 5. Juni 2020 von 18.00 bis 21 Uhr mit musikalischer Begleitung von Sambucada (Trommelmusik). Preis pro Person 35 €, Kinder 7-12 Jahre 16,25 € und kleine Kinder unter 7 Jahren begleiten ihre Familie kostenfrei. (Tischreservierung erforderlich).

Da aufgrund der Hygienevorschriften bis mindestens Ende des Jahres von Änderungen in der Hotellerie ausgegangen werden muss, werden die Gäste über spezielle Einschränkungen vor Ort oder per online-Newsletter informiert.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.hotel-sellhorn.de/

Das Ringhotel Sellhorn im idyllischen Ort Hanstedt in der Lüneburger Heide bietet mit einem einzigartigen Ambiente aus Landidylle und Moderne einen innovativen Charakter und einen unvergesslichen Urlaub. Das seit 1873 in sechs Generationen familiengeführte Hotel vereint in seinen 50 Zimmern Gemütlichkeit und eine Auszeit vom Alltag. Dazu werden im Restaurant des Ringhotel Sellhorn regionale und saisonale Gerichte neu interpretiert und im Flair der Landidylle serviert. Um die optimale Ruhe zu genießen, kann neben dem klassischen Schwimmbad- und Sauna-Bereich auch das Refugium genutzt werden – eine Oase für Spa- und Wellnessbehandlungen. Zudem können auch Meetings und Workshops im Ringhotel Sellhorn abgehalten werden. Dafür gibt es verschiedene Räumlichkeiten, die Gruppen von 4-160 Personen Platz bieten. Das Ringhotel Sellhorn ist mit dem Auto nur 40 Minuten von Lüneburg für einen Stadtausflug entfernt.

Pressekontakt:

rausch communications & pr

Martina Rausch

Deichstraße 29 | 20459 Hamburg

Fon 040 360 976 95

E-mail: martina.rausch@rauschpr.com

www.rauschpr.com

Hotelkontakt:

Ringhotel Sellhorn

Winsener Straße 23 | 21271 Hanstedt/Nordheide

Fon +49 (0)4184.8010

E-mail: info@hotel-sellhorn.de

www.hotel-sellhorn.de