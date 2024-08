SceneLights WLAN-LED-Beamer LB-2000.4k

Für großes 4K-UHD-Heimkino mit Stereo-Sound und Zugriff auf Apps

– Native 4K-UHD-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel

– Helle 12.000 Lumen / 800 ANSI-Lumen, mit Kontrast: 3.000:1

– Stereo-Lautsprecher: 2x 12 Watt (RMS), 48 Watt Spitzenleistung

– Dualband-WLAN mit 2,4 + 5 GHz + Gigabit-LAN

– Automatische Trapezkorrektur und Autofokus über integrierte Kamera

– Bluetooth zur kabellosen Ton-Übertragung auf Bluetooth-Lautsprecher oder HiFi

Der 4K-UHD-LED-Beamer mit WLAN von SceneLights bietet ein erstklassiges Heimkino-Erlebnis in

nativer 4K UHD-Auflösung. Filme, Videos, Fotos und vieles mehr werden auf einer Bilddiagonale von

bis zu 5,08 Metern mit beeindruckender Detailtreue dargestellt. Starke Kontraste und eine Helligkeit

von 12.000 Lumen sorgen auch in halbdunklen Räumen für eine optimale Wiedergabe.

Zwei HDMI-Anschlüsse ermöglichen den einfachen Anschluss von Receivern, Spielekonsolen und

anderen Geräten. Über den integrierten Mediaplayer können Inhalte direkt von einem USB-Stick

abgespielt werden.

Kabelloses Streaming wird durch Dualband-WLAN und Screen-Mirroring unterstützt, wodurch der

Bildschirm von Smartphones und Tablets übertragen werden kann. Über DLNA kann auf freigegebene

Videos und Bilder auf einem PC zugegriffen werden. Über eine RJ45-Buchse lässt sich der Beamer

auch per LAN-Kabel mit dem Internet verbinden.

Die Bluetooth-Funktionalität ermöglicht die Kopplung von kabellosen Kopfhörern und kompatiblen

Lautsprechern. Darüber hinaus kann der Beamer als Lautsprecher genutzt werden und bietet

Musikwiedergabe in sattem Stereoklang.

– LED-LCD-Technologie: leuchtstark und sparsam

– Ideal für die Wiedergabe von Smartphone, Laptop, PC, HDTV-Receiver, Spielekonsole u.v.m.

– Native Ausgabe-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel (4K UHD) mit 60 Bildern/Sek., Eingangsauflösung bis 1920 x 1080 Pixel

– Helligkeit: 12.000 Lumen (ANSI-Lumen: 800)

– Kontrast: 3.000:1

– Farb-Temperatur: ca. 10.000 K

– Darstellbare Bildverhältnisse: 4:3, 16:9

– Integrierte Stereo-Lautsprecher: 2x 12 Watt (RMS), 48 Watt Spitzenleistung

– Integrierter Media-Player für Wiedergabe von USB-Stick und externer Festplatte bis 1 TB (je bitte dazu bestellen)

– Unterstützte Video-Formate und -Codecs: MPEG2/4 (H.264, H.265), VC1, VP6/8/9, MJPEG, AVS, Real8

– Unterstützte Audio-Formate: MP3, WAV, AAC, AC3, EAC3, VORBIS, Flac, APE, DTS, DTHD

– Unterstützte Bild-Formate: JPEG (JPG), PNG, BMP, GIF

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (Dualband 2,4 + 5,0 GHz) für stabiles

Screen-Mirroring (Android und Windows) und DLNA (Android und iOS)

– Transmitter-Funktion per Bluetooth 5: für Audio-Wiedergabe über kompatible Kopfhörer und

Lautsprecher sowie über die integrierten Beamer-Lautsprecher

– Bedienung per Fernbedienung (Signalübertragung per Infrarot oder per Bluetooth)

– Bild-Diagonale: 119 – 508 cm

– Bild-Entfernung: 140 – 580 cm

– Autofokus für automatisch scharfes Bild

– Keystone-Korrektur: korrigiert Bildverzerrung +/- 15°

– LED-Betriebsdauer: 50.000 Stunden

– Schnittstellen: 2x HDMI, 2x USB, USB-C, RJ45 und Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinkenbuchse)

– Leistungsaufnahme: 240 Watt

– Stromversorgung: 230 Volt, Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: ca. 29,1 x 28,8 x 18 cm, Gewicht: 4,1 kg

– Beamer LB-2000.4k inklusive Fernbedienung, Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107433648

Preis: 499,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3630-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3630-1250.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/aSLBLZAGrfA9foe

