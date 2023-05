Erfolgreicher Retail-Launch für neuen Stern am Vodka-Himmel: 145 Vodka Pop-up-Store im KaDeWe lockt zahlreiche Besucher an

– Newcomer-Marke legt gelungenen Verkaufsstart im Einzelhandel hin

– Rund 100 Besucher und ca. 200 Kostproben am ersten Abend

– Für Interessierte: Noch bis Samstag, 20. Mai, in der 6. Etage geöffnet

(München, Mai 2023) Ein Genuss für alle Sinne – davon, dass 145 Vodka nicht nur ein kulinarisches, sondern auch ein visuelles Erlebnis ist, können sich Berliner und Berlin-Besucher mit gutem Geschmack und anspruchsvollem Gaumen derzeit live überzeugen. Denn der bereits mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete Vodka-Newcomer ist seit Kurzem mit einem eigenen Pop-up-Store im international renommierten KaDeWe vertreten, und zwar auf der für seine exquisiten Köstlichkeiten bekannten 6. Etage. Zum Retail-Launch am vergangenen Donnerstag kamen etwa 100 Interessierte, rund 200 Drinks und Cocktails mit 145 Vodka wurden probiert – und stießen durchweg auf positive Resonanz. Carl Mielau, Gründer und Creative Director von 145 Vodka: „Excellent Vodka, Great People, Good Vibes – das Motto, unter dem wir eingeladen hatten, war an dem Abend 1:1 Programm. Das Event glich mehr einer After-Work-Party als einem Retail-Launch: Elegantes Ambiente, coole Musik und natürlich 145 Vodka sorgten für ausgelassene Stimmung und einen Abend, an dem unser Produkt bei dem einen oder anderen mit Sicherheit als neuer Vodka-Favourite im Gedächtnis geblieben ist.“

Nicht nur der in den Farben Magenta und Königsblau gehaltene, schlicht-elegante und moderne Pop-up-Store fällt dabei ins Auge. Aus der erlesenen Auswahl von Tausenden Produkten auf der Food- und Restaurant-Etage des prächtigen KaDeWe sticht auch 145 Vodka selbst hervor – auch deshalb, weil unvergesslichen Momenten mit 1 + 4 = 5 Flaschen ein ganz besonderes Denkmal gesetzt werden kann.

Noch bis Samstag, 20. Mai, im KaDeWe

Denn mit 145 Vodka hat der Münchner Jungunternehmer Carl Mielau eine Marke geschaffen, die Spielfreude, attraktive Produktinszenierung und einzigartige Ästhetik in Perfektion vereint: „Dank des außergewöhnlichen Flaschendesigns lässt sich 145 Vodka trophäengleich und standsicher pyramidenartig stapeln – und damit ikonisch inszenieren“, so der 20-Jährige weiter. Eine solche Inszenierung zieht auch in einem der größten Department Stores Europas und darüber hinaus alle Blicke auf sich, denn die hochwertigen Glasflaschen der Marke setzen in Bars, in der Gastronomie und in ausgewählten Einzelhandels-Spots ganz besondere Akzente. „Seine erstklassige Bio-Qualität und sein natürlich-aromatischer Geschmack runden 145 Vodka in Bezug auf seine ‚inneren Werte‘ ab“, erklärt Carl Mielau und ergänzt: „Unser Ziel ist es, 145 Vodka zur ‚First Choice‘ werden zu lassen und zu einer Spirituose, die jeder gerne trinkt, sammelt und bestellt. Letzteres geht übrigens so simpel wie smart per Handzeichen: mit erst einem, dann vier und dann fünf gezeigten Fingern – 145 Vodka.“ Für alle, die nun auf den Geschmack gekommen sind: Bis Samstag, 20. Mai, ist der 145 Vodka Pop-up-Store im KaDeWe noch geöffnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.145vodka.com.

Mit 145 Vodka hat Jungunternehmer Carl Mielau nicht nur eine Spirituose entwickelt, die sich durch erstklassige Bio-Qualität und einen natürlich-aromatischen Geschmack auszeichnet. Das Start-up hat auch eine Marke geschaffen, die Spielfreude, attraktive Produktinszenierung und einzigartige Ästhetik in Perfektion vereint. Denn dank des außergewöhnlichen und bereits mit dem Red Dot Design Award ausgezeichneten Flaschendesigns lässt sich 145 Vodka trophäengleich und standsicher pyramidenartig stapeln – und damit ikonisch inszenieren.

