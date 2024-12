Erbschaftssteuer: Hotels bleiben in Deutschland begünstigt

REBA IMMOBILIEN AG unterstützt Hoteliers bei Altersnachfolgen, Verkauf und Verpachtung von Hotels in Deutschland mit Off Market Vorgehensweise

In Deutschland können Hotels weiterhin von begünstigten Regelungen bei der Erbschaftssteuer profitieren. Ein kürzlich ergangenes Urteil des Bundesfinanzhofs zur Erbschaftssteuer hätte die Nachfolge in vielen Familienbetrieben der Hotellerie erheblich gefährden können. Doch nun gibt es Entwarnung: Die Finanzminister der Bundesländer haben einen „Nichtanwendungserlass“ beschlossen, der bestätigt, dass Beherbergungsbetriebe nicht zum sogenannten Verwaltungsvermögen zählen. Dies bedeutet, dass Hotels auch weiterhin von den steuerlichen Vorteilen profitieren, die ihnen bei der Erbschaftssteuer bislang gewährt wurden.

Die REBA IMMOBILIEN AG, ein bekanntes Unternehmen im Ankauf, der Beratung und Vermittlung von Hotelimmobilien, begrüßt diese Entscheidung und bietet Hoteliers weiterhin umfassende Unterstützung bei der Altersnachfolge, dem Verkauf sowie der Verpachtung von Hotels in Deutschland. Besonders bei komplexen Nachfolgeregelungen, die durch die Erbschaftssteuer beeinflusst werden, ist eine präzise Planung unerlässlich. Hoteleigentümer können gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG die Weichen für eine erfolgreiche Übergabe und Verwertung ihrer Hotelimmobilie an neue Hotelbetreiber stellen.

„Die Entscheidung der Finanzminister der Bundesländer gibt den Familienbetrieben in der Hotellerie eine wichtige Planungssicherheit. Unsere Off-Market-Vorgehensweise bietet den Vorteil, dass Transaktionen diskret und effizient abgewickelt werden können, ohne den öffentlichen Markt zu beeinflussen“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. „Wir unterstützen unsere Kunden und Partner dabei, ihre Hotelimmobilien sowohl für den Verkauf als auch für die Verpachtung professionell und gewinnbringend zu positionieren.“

Die REBA IMMOBILIEN AG verfügt über jahrelange Erfahrung in der Hotelbranche und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Hoteleigentümer und Hotelbetreiber, die ihre Objekte veräußern, verpachten oder in die nächste Generation übergeben möchten. Dabei profitieren die Kunden und Partner nicht nur von der Expertise im Immobilienmarkt, sondern auch von einer langfristigen Strategie, die die bestmöglichen steuerlichen Vorteile nutzt.

Hotel Investments AG – Partner der REBA IMMOBILIEN AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz ( www.hotel-investments.ch) ist Joint Venture Partner der REBA IMMOBILIEN AG und hat sich auf Hotelinvestitionen und -management spezialisiert. Mit ihren Partnern gehört die Hotel Investments AG zu den renommierten Hotelinvestoren und Hotelbbetreibern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr Fokus liegt auf dem Hotelankauf, der Hotelexpansion der Betreiber-Partner sowie der Verwaltung eines eigenen Hotelportfolios und das ihrer Joint Venture Partner.

Für den Eigenbestand sowie die Hotelinvestoren-Partner sucht die Hotel Investments AG aktuell große, betreiberfreie Stadthotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Kauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge. Hoteleigentümer können ihre Angebote direkt an die Hotel Investments AG senden.

Weitere Informationen:

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

www.hotelinvestor.ag

www.hotelbetreiber.ag

www.hotel.group

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.