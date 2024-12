Reethaus am Meer Kamin Sauna Waschm 20 % Sofort-Rabatt Urlaub mit Hund

Herzlich willkommen in unserem Reethaus am Meer Kliff Königshörn mit Sauna Kamin Waschmaschine zwei Schlafzimmer zwei Bäder Wohn Essz Küche Terrasse mit Strandkorb Terrassenmöbel Sonnenliegen Sonnenschirm

Reethaus am Meer Insel Rügen Glowe

nur 150 Metern zum Strand und einer Fülle von Ausstattungsmerkmalen wie Sauna, Kamin und WLAN bietet das Ferienhaus sowohl Erholung als auch modernen Komfort.

Attraktionen in unmittelbarer Nähe

Das Reethaus Kliff Königshörn liegt in direkter Nähe des malerischen Ostseestrands, ideal für Spaziergänge bei frischer Brise. Besucher schätzen die Nähe zum Strand, die nicht nur Erholung, sondern auch vielfältige Freizeitaktivitäten ermöglicht. Nur wenige Schritte von der Unterkunft entfernt, können Gäste die Schönheit des Strandes in vollen Zügen genießen, während sie gleichzeitig Zugang zu allen modernen Annehmlichkeiten haben.

Komfortable und moderne Ausstattung

Das Ferienhaus besticht durch seine helle, lichtdurchflutete Atmosphäre und eine gut durchdachte Raumaufteilung. Mit zwei Schlafzimmern, die insgesamt vier Betten bieten, zwei Badezimmern sowie einem großzügigen Wohn-Essbereich mit Kamin, verfügen die Gäste über eine komfortable Rückzugsmöglichkeit. Dank der Ausstattung mit WLAN und einer modern eingerichteten Küche fehlt es zudem an nichts zur Selbstversorgung und Unterhaltung, was insbesondere für jüngere Reisende ansprechend ist, die vernetzt bleiben möchten.

Entspannung pur: Sauna und Außenbereich

Eine weitere Annehmlichkeit des Reethauses ist die private Sauna, die nach einem langen Tag am Strand Entspannung und Erholung bietet. Der Außenbereich ist von einem charmanten Friesenwall umgeben und beherbergt eine Terrasse mit Strandkorb, Terrassenmöbeln, Sonnenschirm und Sonnenliegen. Diese Einrichtung sorgt dafür, dass die Gäste auch im Freien in vollen Zügen relaxen können, was den Aufenthalt besonders angenehm gestaltet.

Ein geräumiges Grundstück

Das große Grundstück des Ferienhauses unterstreicht das Gefühl von Freiheit und Naturverbundenheit. Umgeben von Bauernrosen und dichter Vegetation bietet es den Gästen einen ruhigen Rückzugsort fernab des Alltags. Die Größe des Grundstücks und seine geschmackvolle Gestaltung erschaffen eine Atmosphäre, die sowohl Geborgenheit als auch Abenteuerlust weckt, ein ideales Szenario für junge Entdecker.

Reethaus Kliff Königshörn steht mit seinem Angebot für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen traditionellem Charme und modernem Komfort. Die Verbindung von Naturerlebnis und technischer Ausstattung soll den Bedürfnissen einer jungen, reisefreudigen Kundschaft gerecht werden, die Abenteuer in idyllischer Umgebung sucht.

Wir vermieten gerne an Hundebesitzer.

