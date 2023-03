Osterdeko – lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf

Ostern-Basteln Set, DIY

Machen Sie sich bereit für die ultimative DIY-Osterdekoration mit unserem Oster-Bastelset! Es enthält 12 leichte Styropor-Eier mit einer Größe von ca. 5 cm, die sich perfekt für die Dekoration Ihres Hauses, Büros oder Klassenzimmers eignen. Das Set enthält außerdem einen gemischten Beutel mit gebogenen Pailletten mit einem Gewicht von 50 Gramm und 50 Gramm Reißzwecken/Paillettennadeln – alles, was Sie brauchen, um mit Ihrem Bastelprojekt zu beginnen.

Es enthält alles, was Sie brauchen, um wunderschöne Osterdekorationen zu basteln.

Das Set enthält 12 Styropor-Eier, so dass Sie und Ihre Familie oder Freunde mehrere Designs erstellen können. Mit einer Vielzahl von bunten Pailletten und Stecknadeln zum Basteln und Dekorieren sind die Möglichkeiten endlos.

Wählen Sie einfach Ihre Lieblingspailletten und ordnen Sie sie in einem einzigartigen Design auf dem Ei an. Mit den beiliegenden Stecknadeln lassen sich die Pailletten dann sicher befestigen, so dass ein einzigartiges Osterei entsteht.

Egal, ob es sich um ein Familienprojekt oder um etwas Lustiges mit Freunden handelt, das 12-fache Styropor-Ei-Set ist perfekt für alle Fähigkeitsstufen. Dank der einfachen Anleitungen wird es auch Anfängern nicht schwer fallen, etwas Fantastisches zu schaffen.

Dieses Set ist auch eine tolle Beschäftigung für Familien mit Kindern oder für alle, die einen gemütlichen Nachmittag verbringen möchten. Die Kinder werden es lieben, mit den vielseitigen Pailletten und den leuchtenden Farben zu arbeiten und ihre eigenen persönlichen Ostereier zu gestalten, auf die sie stolz sein können.

Das Tolle an diesem Bausatz ist, dass er sich individuell gestalten lässt. Du kannst selbst entscheiden, welche Paillettenfarben du verwenden möchtest und wo du sie auf dem Ei platzieren möchtest. Die Möglichkeiten sind endlos!

Eine weitere großartige Eigenschaft dieses Sets ist seine Haltbarkeit. Styropor-Eier sind stabil genug, um lange zu halten und sicherzustellen, dass deine Kreation weit über eine Ostersaison hinaus Bestand hat.

Produktmerkmale:

– Perfekt für die Gestaltung individueller Osterdekorationen.

– Enthält 12 Styropor-Eier, die einfach zu dekorieren und leicht sind.

– Mit einer Mischung aus gebogenen Pailletten für zusätzlichen Glanz und Struktur.

– Im Lieferumfang sind 50 Gramm Reißzwecken / Paillettennadeln enthalten, um Ihre Dekoration sicher zu befestigen.

– Einfach zu verwenden für Anfänger und erfahrene Bastler.

Werden Sie kreativ beim Dekorieren

Verwenden Sie die mitgelieferten Pailletten und Stecknadeln, um jedes Ei einzigartig zu gestalten. Sie können Muster kreieren oder sogar Wörter wie „Ostern“ oder „Frühling“ buchstabieren. Lass deiner Fantasie freien Lauf!

Basteln Sie einen Eierkranz

Kleben Sie die verzierten Eier mit Hilfe einer Schaumstoffunterlage in einem Muster Ihrer Wahl auf den Kranz. Füge zusätzliche Verzierungen wie Bänder oder Blumen hinzu, um das Aussehen zu vervollständigen.

Mittelstück gestalten

Nehmen Sie einen hübschen Korb oder eine Vase und füllen Sie sie mit den verzierten Eiern. Fügen Sie etwas Kunstgras oder Moos hinzu, um die Struktur zu verstärken. So entsteht ein wunderschönes Mittelstück, das sich perfekt für jede Osterfeier eignet.

Mit diesem Osterbastelset können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und einzigartige Osterdekorationen kreieren, die jeden beeindrucken werden, der sie sieht. Egal, ob Sie sie für die Dekoration Ihres Zuhauses oder als Teil einer Bastelaktivität in der Schule oder in der Kirche verwenden, diese Eier erwecken den Geist der Feiertage zum Leben!

Warum also nicht etwas mehr Kreativität und Flair in Ihr diesjähriges Osterfest bringen? Probieren Sie dieses Bastelset aus und sehen Sie, was für einzigartige Designs Sie sich ausdenken können!

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

