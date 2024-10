Wie wir bei GEMES Abfallströme trocknen und wertvolle Ressourcen zurückgewinnen

Als GEMES, Ihr Abfallentsorgungs- und Recyclingunternehmen aus Saalfeld in Thüringen, sind wir Experten darin, aus Abfall etwas Wertvolles zu machen. Ein Bereich, in dem wir besonders stolz auf unsere Arbeit sind, ist die Entwässerung von Klärschlämmen. Was für viele nur schwer vorstellbar klingt, ist für uns tägliches Geschäft: Klärschlamm zu behandeln, um Wasser zu entfernen, Volumen zu reduzieren und wertvolle Nährstoffe zu gewinnen. Bei uns wird aus schlammigen Abfällen ein getrocknetes Endprodukt, das nicht nur Platz spart, sondern auch einen echten Mehrwert für Umwelt und Industrie darstellt.

Klärschlamm entwässern: Eine Aufgabe mit Mehrwert

Klärschlamm ist das, was übrig bleibt, wenn unser Wasser aufbereitet wird – ein Mix aus organischen Stoffen, Mikroorganismen und Wasser. Klingt nicht gerade glamourös, aber genau hier setzt unser Know-how an. Die Entwässerung von Klärschlämmen reduziert das Volumen erheblich, spart Transport- und Entsorgungskosten und bereitet den Schlamm für die Weiterverarbeitung oder umweltgerechte Entsorgung vor.

Unsere modernen Verfahren sorgen dafür, dass der Klärschlamm effizient entwässert wird. Das Wasser wird entfernt, und übrig bleibt ein festes Material, das entweder als Dünger in der Landwirtschaft, als Brennstoff in der Industrie oder auf anderem Wege sinnvoll weiterverwendet werden kann. Kurz gesagt: Aus dem nassen, schweren Schlamm wird ein handhabbares und oft auch noch nutzbares Produkt – ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft.

Unsere Technologie: Mehr als nur trockenlegen

Entwässerung klingt nach einer einfachen Aufgabe, aber in der Praxis ist es eine echte Herausforderung. Wir bei GEMES setzen auf hochmoderne Technologien, um den Entwässerungsprozess effizient und ressourcenschonend zu gestalten. Zentrifugen, Bandpressen und Kammerfilterpressen – das sind nur einige der Techniken, die wir einsetzen, um den Klärschlamm in den Griff zu bekommen.

Und ja, wir wissen, dass es sich nicht um die glamouröseste Seite der Abfallentsorgung handelt. Aber wir sagen: Wo andere nur Schlamm sehen, sehen wir eine Mission. Denn je trockener der Klärschlamm, desto besser für Umwelt, Kosten und Weiterverwertung. Man könnte sagen, wir machen hier aus „Dreck“ echtes Potenzial.

Warum Entwässerung so wichtig ist: Für Umwelt und Unternehmen

Klärschlämme sind nicht nur ein Abfallprodukt, sondern auch eine Herausforderung für Kläranlagen und Kommunen. Ihre Entsorgung ist teuer und ressourcenintensiv. Durch die Entwässerung reduzieren wir das Volumen erheblich – ein entscheidender Faktor, wenn es um die Weiterverarbeitung und die Transportkosten geht. Für uns ist jeder entwässerte Kubikmeter ein Schritt in Richtung effizienter Entsorgung und Nutzung der vorhandenen Ressourcen.

Unser Ziel bei GEMES ist es, den Kreislauf so effizient wie möglich zu gestalten. Und dabei leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz: Weniger Volumen bedeutet weniger Emissionen und weniger Energieverbrauch. Wer hätte gedacht, dass das Trocknen von Schlamm einen solchen Unterschied machen kann?

Humorvolle Randnotiz: Manchmal fühlen wir uns wie moderne Alchemisten – nur dass wir kein Gold aus Stein, sondern trockene Klärschlämme aus nassen Abfällen zaubern. Und das ist auf seine Weise mindestens genauso wertvoll.

Klärschlamm als Ressource: Was bleibt, kann noch genutzt werden

Der entwässerte Klärschlamm ist nicht nur leichter zu handhaben, sondern bietet auch Potenzial für weitere Nutzungen. In der Landwirtschaft kann der Schlamm als Dünger verwendet werden, denn er enthält wertvolle Nährstoffe wie Phosphor und Stickstoff. In der Industrie dient er oft als alternativer Brennstoff, der fossile Energieträger ersetzt. Und selbst wenn die direkte Nutzung nicht möglich ist, sorgt die Entwässerung für eine umweltgerechte Entsorgung.

Mit unserem Verfahren sorgen wir dafür, dass aus dem Abfallprodukt ein Rohstoff wird, der weiterverwendet werden kann. Nachhaltigkeit heißt für uns nicht nur, Abfall zu entsorgen, sondern auch das Beste daraus zu machen. Jeder entwässerte Klärschlamm ist ein kleiner Beitrag zu einer grüneren Zukunft – und das ist für uns Motivation genug.

Fazit: Entwässerung von Klärschlämmen – eine saubere Sache mit echtem Mehrwert

Bei GEMES wissen wir, dass Klärschlamm nicht der Star der Abfallentsorgung ist – aber für uns ist er ein echter Held der Kreislaufwirtschaft. Mit modernster Technik und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit entwässern wir Klärschlämme effizient und umweltfreundlich. Das spart Kosten, schont die Ressourcen und bringt uns dem Ziel einer nachhaltigen Abfallwirtschaft näher.

Entwässerte Klärschlämme sind nicht nur leichter und kompakter, sie sind auch ein Beispiel dafür, wie wir bei GEMES das Maximum aus jedem Abfallstrom herausholen. Denn am Ende des Tages geht es darum, Verantwortung zu übernehmen und aus Abfall eine Ressource zu machen.

Und wer weiß – vielleicht denken Sie das nächste Mal, wenn Sie auf eine Kläranlage blicken, daran, dass hinter jedem entwässerten Schlamm eine Technik steckt, die einen echten Unterschied macht. Bei GEMES sind wir jedenfalls überzeugt: Trocken geht immer – und besser wird“s nicht!

GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH ist ein Entsorgungsfachbetrieb nach der Entsorgungsfachbetriebeverordnung.

Seit 1991 garantieren wir unseren Kunden optimale Entsorgungssicherheit durch umweltgerechte und hochwertige Entsorgungswege und den Einsatz moderner Technik.

Von unseren Standorten in Thüringen sind wir bundesweit für Vertragspartner der öffentlichen Hand sowie für Industrie- und Gewerbekunden tätig.

Kontakt

GEMES Abfallentsorgung und Recycling GmbH,

Sascha Richter

Zinna 4

07646 Schöngleina

+4936428582



https://gemes.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.