WWM absolviert erfolgreich die DIN ISO 20121:2024 Zertifizierung

WWM GmbH & Co. KG hat als erstes Messebau- und Eventunternehmen in der DACH-Region die Zertifizierung nach der neuen DIN ISO 20121:2024 für nachhaltiges Veranstaltungsmanagement erfolgreich abgeschlossen. Der gesamte Leistungsprozess von WWM – von der Beratung und Konzeption über die Produktion und Lagerung bis hin zur Montage – wurde erfolgreich nach den neuesten Standards zertifiziert. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Vorreiterrolle in der Branche und bekräftigt sein Engagement für höchste Standards bei der nachhaltigen Planung und Umsetzung von Veranstaltungen. 2bdifferent, der führende Spezialist für Nachhaltigkeit in der Eventbranche, hat das Unternehmen dabei individuell beraten und unterstützt.

Die DIN ISO 20121:2024 stellt eine Weiterentwicklung der bisherigen Norm dar und berücksichtigt die neuesten globalen Trends und Best Practices im Bereich Nachhaltigkeit. Während die ursprüngliche ISO 20121 einen starken Fokus auf ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit in der Veranstaltungsbranche legte, erweitert die Version von 2024 diese Ansätze um umfassendere und strengere Anforderungen. Dazu gehören aktualisierte Governance-Standards, eine intensivere Einbindung aller Stakeholder sowie strengere Richtlinien für das Risikomanagement. Darüber hinaus ist die Norm stärker auf globale Rahmenwerke und nachhaltige Entwicklungsziele, wie die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) und das Pariser Abkommen, abgestimmt. Dies erleichtert die Integration in andere Managementsysteme und unterstützt die Umsetzung internationaler Nachhaltigkeitsziele.

Seit April 2023 hat sich WWM im Rahmen des fwd:/IFES Konvois zur ISO 20121 intensiv mit den Anforderungen dieser Norm auseinandergesetzt. In diesem Zusammenhang wurde zunächst von 2bdifferent die Basisanalyse Geschäftsbetrieb – Prozessphase 1 – zur systemischen Verankerung von Nachhaltigkeit im Geschäftsbetrieb durchgeführt. Diese ist für die ISO 20121 relevant und ergab, dass die WWM in den meisten Bereichen bereits sehr gut aufgestellt ist. Auf Empfehlung von 2bdifferent kamen die Verantwortlichen zu dem Schluss, dass WWM nicht an der zweiten Stufe des Konvois teilnehmen muss und sich stattdessen von 2bdifferent individuell beraten lässt, um zügig die ISO Zertifizierung zu absolvieren.

Das Unternehmen investierte in die notwendigen Ressourcen, um den Implementierungsprozess über den gesamten Zeitraum durchgängig sicherzustellen. WWM stellte dafür ein ISO-Team zusammen und ernannte den Nachhaltigkeitsbeauftragten Bernhard Freiter zum Hauptverantwortlichen für den Zertifizierungsprozess. Die Nachhaltigkeitsspezialisten von 2bdifferent begleiteten und unterstützten WWM bei den beauftragten Maßnahmen. Ziel war es, den Standard nicht separat zu betrachten, sondern als integralen Bestandteil des WWM-Managementsystems „WWM360“ zu etablieren, sodass nach nur zehn Monaten im September 2024 eine erfolgreiche Zertifizierung nach der neuen DIN ISO 20121:2024 durch die GutCert erfolgen konnte.

„Die Zertifizierung war ein herausforderndes Projekt, das eine enge Zusammenarbeit und das Engagement aller Abteilungen erforderte. Nachhaltiges Wirtschaften ist für das Unternehmen keine Option, sondern eine strategische Notwendigkeit. Es ist entscheidend für den langfristigen Erfolg in einem zunehmend regulierten und anspruchsvollen Marktumfeld. Mit der Einführung der ISO 20121:2024 schaffen wir die Basis, um Innovationen voranzutreiben und Risiken effektiv zu minimieren“, erläutert Bernhard Freiter, Nachhaltigkeitsbeauftragter der WWM, die Vorteile der Zertifizierung.

„Die Zertifizierung ist aber nur ein erster Schritt unserer langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie. In den nächsten Monaten werden die Anforderungen der neuen Norm ISO20121:2024 nach und nach in unsere Event-Ressource-Management Plattform „ExpoCloud“ integriert. Dies wird es unseren Kunden ermöglichen – sofern sie ihr Event-Management über die Plattform steuern – schnell und einfach ein nachhaltiges Veranstaltungsmanagement zu realisieren. Dies ist ein viel bedeutender Schritt für die nachhaltige Entwicklung unserer Branche, als die Zertifizierung der WWM“, so Dr. Coppeneur-Gülz.

Jürgen May, CEO von 2bdifferent, ergänzt: „Mit der Zertifizierung hat sich WWM einen klaren Wettbewerbsvorteil geschaffen, denn zukünftig wird die Zertifizierung nach DIN ISO 20121 bei Ausschreibungen, Vergabe- und Prüfverfahren eine entscheidende Rolle spielen. Außergewöhnlich und entscheidend für die schnelle und erfolgreiche Zertifizierung war das Engagement des Unternehmens, die notwendigen Ressourcen für den Prozess bereitzustellen und diesen im Unternehmen konsequent zu verfolgen. Dies wird sich nun für das Unternehmen auszahlen.“

