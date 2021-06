ELO Digital Office unterzeichnet WIN-Charta

Nachhaltigkeit wird bei ELO großgeschrieben:

Stuttgart, 17.06.2021 – ELO Digital Office, der Hersteller von Software für Enterprise-Content-Management, intensiviert seine Bemühungen um ein nachhaltiges und umweltfreundliches Wirtschaften und unterzeichnet in diesem Zuge die WIN-Charta. Hierbei handelt es sich um eine Selbstverpflichtungserklärung von Unternehmen aus Baden-Württemberg, die sich proaktiv um mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Umfeld ihrer unternehmerischen Tätigkeit bemühen. Das Projekt ist getragen von der Nachhaltigkeitsinitiative des Landes und somit angesiedelt im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.

Nachdem ELO Digital Office sich schon viele Jahre regional wie überregional für verschiedene Projekte und Programme einsetzt und diese unterstützt, geht das Stuttgarter Unternehmen nun den nächsten großen Schritt und unterzeichnet die WIN-Charta. CEO Karl Heinz Mosbach erklärt: „Als Digitalisierungsexperten sind wir – im Vergleich zum produzierenden Gewerbe – natürlich per se schon auf einem guten Weg beim Thema ‚Umweltschutz‘. Doch bei einem Unternehmen unserer Größe kann schon eine kleine Änderung einen großen Unterschied machen. Als dann aus dem Mitarbeiterkreis der Vorschlag kam, die WIN-Charta zu unterzeichnen, habe ich nicht lange gezögert. Die Anreize, die das Programm bietet, treiben uns an, noch einen Schritt weiterzugehen.“

Mit der Unterzeichnung der WIN-Charta verpflichtet sich ELO zu den zwölf Leitsätzen des ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Wirtschaftens, die in der Charta festgehalten sind. Aufgeteilt sind diese Leitsätze in die Themenfelder „Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange“, „Umweltbelange“, „Ökonomischer Mehrwert“, „Nachhaltige und faire Finanzen“ und „Regionaler Mehrwert“. Innerhalb dieser Themenfelder stehen für ELO zunächst die Unterbereiche „Energie und Emissionen“, „Ressourcenschonung“, „Mitarbeiterwohlbefinden“ sowie das konkrete Engagement bei einem lokalen Projekt besonders im Fokus. Verschiedene Maßnahmen wurden in diesen Bereichen bereits definiert und erfahren Umsetzung im Laufe dieses Jahres.

ELO gehört zu den ersten 230 Unternehmen im Land, die die WIN-Charta zeichnen, und beweist so einmal mehr Innovationskraft und Weitblick. „Ungesundes – weil nicht nachhaltiges – Wachstum schadet der Umwelt und dem unternehmerischen Erfolg. Nicht unbedingt kurzfristig, in jedem Fall aber langfristig. Daher sehen wir in den Leitsätzen der WIN-Charta ein gutes Mittel, um uns selbst ständig zu überprüfen und unseren unternehmerischen Kompass neu zu justieren“, führt Karl Heinz Mosbach weiter aus.

Neben kleinen und mittelständischen Unternehmen sind im Kreis der WIN-Charta-Unternehmen auch bekannte Namen wie die Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, die Festo SE & Co. KG, die Porsche AG, die Robert Bosch GmbH und die fischerwerke GmbH & Co. KG vertreten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.elo.com/engagement