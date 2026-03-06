elfplus+ unterstützt Roncalli’s Apollo Varieté bei Rock Reloaded

Kölner Produktionsfirma begleitet Jubiläumsshow-Programm in der Traumfabrik unter der Kniebrücke

elfplus+ Veranstaltungstechnik unterstützte im Januar 2026 die Premiere von „Rock Reloaded“ und unterstrich damit die gewachsene Partnerschaft zwischen Roncalli’s Apollo Varieté und dem Kölner Unternehmen für Veranstaltungstechnik.

Seit 1997 lädt Bernhard Pauls „Traumfabrik unter der Kniebrücke“ in Düsseldorf zu einer fantastischen Reise durch die Welt der Artistik ein. Sie gehört zu den größten und schönsten Varieté-Theatern Europas und präsentiert herausragende Artisten, Akrobaten und Comedians aus aller Welt. elfplus+ ist Partner des Hauses seit 2024 und unterstützt bei kurzfristigen, technischen Aufgaben im Rahmen der Shows, aber auch zu besonderen Anlässen im Veranstaltungsjahr.

Im Januar feierte Roncalli’s Apollo Varieté die große Premiere der neuen Vorstellung „Rock Reloaded“. Auch hier kam die ergänzende Technik für den Premiere-Abend vom Kölner Technikdienstleister. Für eine besondere Atmosphäre des Außenbereichs und des Foyers sorgten Produkte von Astera und zahlreiche Spezialeffekte.

Mit „Rock Reloaded“ feiert Roncalli’s Apollo Varieté das zehnjährige Jubiläum der beliebten Rockshow. Was 2016 mit „Route 66“ begann, hat sich mittlerweile zum gefeierten Publikumsliebling entwickelt. Unter der erneuten künstlerischen Leitung von Adrian Paul-Roncalli und choreografiert von Renée Boyle präsentiert das Varieté eine neue, explosive Mischung aus mitreißendem Live-Rock und erstklassiger Varietékunst.

elfplus+ Veranstaltungstechnik

elfplus+ schafft besondere Erlebnisse für Kunden und Mitarbeiter. Der erfahrene Full-Service-Dienstleister liefert neben klassischen Leistungen im Bereich Licht-, Ton- und Videotechnik für Messen und Business-Events auch hochindividuelle Sonderanfertigungen, die individuell und 100 Prozent galatauglich sind. Für seine anspruchsvollen Projekte greift der Meister- und Ausbildungsbetrieb auf über 100 Spezialisten im Netzwerk zurück. Die Full-Service-Veranstaltungstechnik kam bisher in namhaften Business-Locations wie dem Palais Prinz Carl, dem Mercedes-Benz Museum oder dem Hilton in Köln zum Einsatz. Abgerundet wird das Portfolio durch einen Mietpark, der professionelle und modernste Licht-, Ton- und Videotechnik vorhält und auch im Dry-Hire zur Verfügung steht

