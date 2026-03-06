Bernd und René Proske sprechen über 40 Jahre in der Eventbranche

Proske-Podcast über Event- und Healthcare-Kommunikation

Mit dem Podcast „PROSCAST – Event, Stories & Insights“, herausgegeben von der Agentur Proske, startet eine neue Gesprächsreihe rund um das Meeting- und Eventmanagement. In der ersten Episode steht ein persönlicher Rückblick von Bernd und René Proske, Vater und Sohn, auf 40 Jahre Eventbranche im Mittelpunkt, jenseits von Hochglanz-Case-Studies und reinen Erfolgserzählungen.

Bernd und René Proske sprechen über ihre gemeinsame Geschichte im Eventbusiness. Sie schildern den Aufbau ihres Eventunternehmens, sprechen offen über Fehlentscheidungen, Risiken und Lernprozesse und erläutern die Werte und Prinzipien, die das Unternehmen bis heute prägen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung der Healthcare-Eventbranche sowie auf den Veränderungen in Führung, Organisation und der Skalierung internationaler Events.

Die erste PROSCAST-Episode richtet sich an Event- und Marketingprofis, Gründerinnen und Gründer sowie an alle, die verstehen möchten, wie Events tatsächlich entstehen, geführt und über Jahrzehnte weiterentwickelt werden.

Der Podcast erscheint anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Proske GmbH. Das Unternehmen wurde 1986 von Hugo Proske unter dem Namen „Proske Reisen & Organisation“ gegründet und entwickelte sich zu einer international tätigen Eventagentur mit klarem Fokus auf Healthcare- und Pharma-Events. Über viele Jahre hinweg prägten Bernd Proske und später René Proske die strategische Entwicklung und Internationalisierung des Familienunternehmens.

Seit 2021 wird Proske erstmals von einer Doppelspitze geführt: Larissa Steinbäcker und Markus Struppler leiten das Unternehmen als Co-CEOs. Heute beschäftigt Proske rund 140 Mitarbeitende weltweit mit Standorten in Deutschland, Europa, den USA und Asien. Mit der Gründung der Proske Inc. ist das Unternehmen auch auf dem US-Markt präsent.

Proske realisiert jährlich rund 600 Events – von Advisory Boards bis zu internationalen Großveranstaltungen – und positioniert sich als One-Stop-Shop für langfristige, strategische Kundenbeziehungen. Ein wichtiger Meilenstein ist die eigene Event-Plattform magnid, die als zentraler Kommunikations- und Content-Hub für internationale Events dient.

Mit PROSCAST erweitert Proske sein Engagement um ein dialogorientiertes Format, das Einblicke in die Realität der Eventbranche gibt – persönlich, reflektiert und praxisnah.

Das schon 1986 in Rosenheim gegründete und ansässige Familienunternehmen Proske GmbH fokussiert sich auf die Beratung seiner Kunden und unterstützt sie, die eigenen Unternehmensziele in Meetings mit klaren Kommunikationskonzepten und auf technisch höchstem Niveau zu realisieren. Proske gilt als führender Partner im Bereich Strategische Meeting Management Programme (SMMP). Für das Unternehmen arbeiten mehr als 140 Spezialistinnen und Spezialisten, die 16 unterschiedliche Sprachen sprechen. Die Proske GmbH ist weltweit tätig und besitzt eine ISMS-Zertifizierung gemäß ISO 27001.

