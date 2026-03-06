ENIT AUF DER ITB BERLIN 2026

Deutschland ist der größte Markt für Touristeninreisen nach Italien. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2025 haben mehr als 11 Millionen Deutsche Touristen 7,5 Milliarden Euro in unserem Land ausgegeben.
- Jelinic (Geschäftsführer ENIT): „Italien wird für ausländische Touristen immer attraktiver. Die Erfolge des letzten Jahres sind der beste Beweis dafür.
- Vorstellung der Werbemaßnahmen für die Regionen Sizilien, Kalabrien und Sardinien zur Wiederbelebung des Tourismus nach dem Wirbelsturm Harry
- Deutsche Touristen in Italien suchen Meer, Kultur, Sport, kulinarische Erlebnisse und Aktivitäten im Freien
- 75 % der deutschen Reiseveranstalter melden Umsatzsteigerungen bei Reisen nach Italien. Zu den beliebtesten Reisezielen zählen Venedig, Mailand, Triest, Parma, Genua und Verona. Friaul-Julisch Venetien verzeichnet ein Rekordwachstum (+27 %), gefolgt von Latium und der Toskana (+20 %). Fokus auf Thermaltourismus: Abano und Montegrotto an der Spitze der Nachfrage
