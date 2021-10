El-Net Group: Neue Partnerin und Managerin zieht erste Bilanz

“Beeindruckt von Expertise und persönlichem Kundenkontakt”

München/Frankfurt a.M., 1. Oktober 2021 – Vor drei Monaten ist sie in das Unternehmen eingetreten und zieht bereits jetzt eine sehr positive Bilanz: Gamze Colak, Partnerin und Managing Director Sales bei der El-Net Group, betont besonders den sehr guten und persönlichen Kundenkontakt sowie die große Expertise des Unternehmens.

Am 1. Juli hat Gamze Colak ihre neue Position als Partnerin und Managing Director Sales bei der El-Net Group am Standort Frankfurt am Main angetreten. Dort unterstützt die erfahrene Managerin das HR-Beratungsunternehmen seitdem mit ihrer wertvollen Expertise in den Bereichen Outplacement, Transfer und Change-Management. Zeit für einen ersten Eindruck: “Innerhalb meiner ersten Monate konnte ich Einblicke in alle Geschäftsbereiche bei der El-Net Group gewinnen. Was mir besonders gefällt, ist der sehr gute und persönliche Kundenkontakt sowie die große Expertise des Unternehmens.”

Das bundesweit präsente HR-Beratungsunternehmen mit verschiedenen Standorten in Deutschland konzentriert sich schon seit Jahrzehnten auf die die ganzheitliche Betrachtung des zentralen Themas personelle Veränderung. “Gerade im Bereich HR-Beratung ist Vertrauen ein sehr wichtiger Faktor”, weiß Gamze Colak. “Da viele Partnerschaften von El-Net schon seit Jahren bestehen, ist bei allen Mitarbeitern zu sehen, wie engagiert sie die Interessen der Kunden und Klienten verfolgen.”

Durch ihre langjährige Erfahrung in den Bereichen Outplacement, berufliche Neuorientierung sowie Personalumbau und -abbau kann Gamze Colak El-Net bundesweit optimal vertreten. Die ergebnisorientierte und empathische Managerin betreute vor ihrer Tätigkeit bei El-Net mehr als 20 Jahre Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie z.B. Pharma, Chemie, Automotive etc. Dabei stand für sie immer im Mittelpunkt, individuelle und erfolgreiche Lösungen für Veränderungsprozesse in Unternehmen zu entwickeln.

“Ihr großer Erfahrungsschatz ist für uns sehr wertvoll. Wir freuen uns sehr, dass sie unseren Kunden so professionell bei den großen Veränderungen der Arbeitswelt zur Seite steht. Digitalisierung und die aktuelle Corona-Pandemie verlangen neue Ansätze im Personalmanagement und wir helfen unseren Klienten dabei, neue Arbeitsumfelder zu schaffen und die Mitarbeiter darin zu integrieren”, ergänzt Dr. Eckart Eller, CEO der El-Net Group.

Gegründet im Jahr 2000 verfolgt die EL-NET Group von Anfang an den Ansatz, Outplacement-Beratung mit kompetenter und effizienter Personalberatung zu verbinden. Hinter dem von EL-NET geprägten Begriff “Job-Hunting” verbirgt sich der Anspruch, vom Personalabbau betroffene Mitarbeiter nicht nur fit für eine neue Stelle zu machen, sondern sie auch gleich zu vermitteln. Konsequenterweise war die EL-NET Group auch das erste Unternehmen, das eine erfolgsabhängige Honorierung anbot. Dank großer Erfahrung mit den eigens geschulten und auch im Headhunting ausgebildeten BeraterInnen sowie hervorragender Vernetzung erreicht EL-NET heute eine Vermittlungsquote von nahezu 97 Prozent.

Firmenkontakt

El-Net Group

Gamze Colak

Schumannstraße 2

81679 München

+49 (0)89 455 546 0

mail@elnet.group

http://www.elnet.group

Pressekontakt

WORDFINDER GmbH & CO. KG

Katrin Kammer

Lornsenstraße 128-130

22869 Schenefeld

+49 (0)40 840 55 92 -14

kk@wordfinderpr.com

http://www.wordfinderpr.com

Bildquelle: @ El-Net Group