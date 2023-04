Einkauf und Beschaffung sind Management-Aufgaben

Appell für eine Neuausrichtung innerhalb von Unternehmen

Stuttgart, 5. April 2023 – Einkauf und Beschaffung sollten in Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Behörden eine bedeutendere, zentrale Stelle einnehmen. Dadurch könnten positive Effekte für effiziente Arbeitsprozesse, Transparenz und stabile Unternehmensfinanzen genutzt werden. In einem aktuellen Beitrag appelliert Hagen Aescht, Geschäftsführer der auf Einkauf und Beschaffung spezialisierten Stuttgarter Unternehmensberatung G-NE, für ein Umdenken in den oftmals starren Strukturen von Unternehmen wie auch bei Verbänden und Behörden ( https://www.g-ne.de/blog/einkauf-und-beschaffung-sind-zentrale-management-aufgaben/).

In der Prozesskette werde der Einkauf meist sehr weit am Ende abgebildet, so Aescht. „Er wird oft als rein ausführendes Organ missbraucht und in den Prozess der Beschaffung zu einem Zeitpunkt eingebunden, zu dem er seiner eigentlichen Aufgabe nicht mehr gerecht werden kann.“ Zu der eigentlichen Aufgabe gehöre unter anderem, den Überblick über das gesamte Volumen an Einkäufen und Bestellungen und die entsprechenden langfristigen Budgets zu haben, dafür optimale Konditionen und Lieferbedingungen auszuhandeln und damit einen hohen Wertbeitrag leisten zu können.

Finanzielle Vorteile durch zentrale Position des Einkaufs

Durch geschicktes Verhandeln und den Überblick über den Gesamtbedarf könnten professionelle Einkäufer die Anschaffungskosten meist verringern und dadurch nicht nur Betriebsausgaben senken, sondern auch die verfügbaren Mittel für Re-Investitionen in einem relevanten Maß erhöhen. „Damit sinkt auch die Abhängigkeit von externen Geldgebern wie Banken und Investoren“, betont Aescht in seinem Beitrag.

Professionelle Mitarbeiter in Einkauf und Beschaffung sollten stärker als Manager wahrgenommen werden. Anders als die jeweiligen Fachabteilungen schauten sie auch bei scheinbar bewährten langfristigen Kooperationen kritischer hin, überprüfen Kosten und Qualität und auch, ob „althergebrachte Bestellwünsche beim Punkt Nachhaltigkeit mit einer möglicherweise aktuellen Unternehmensstrategie oder Unternehmensphilosophie“ korrespondieren. In jedem Falle sei die Aufgabe des Einkaufs „nicht allein das Operative“, sondern „eine strategische Management-Arbeit, die die Gesamtheit des Unternehmens, einer Behörde oder Einrichtung in den Blick nimmt“.

Die G-NE GmbH ist eine Full Service Wirtschaft- und Technologieberatung für Einkaufsabteilungen in mittelständischen Unternehmen und anderen Einrichtungen. Sie übernimmt Ausschreibungen, Vertragsverhandlungen, Kostenoptimierung, Abwicklung und Evaluation beim Einkauf unter anderem von IT-Lösungen sowie Leistungen im Bereich Banking, Immobilien (Facility Management), Telekommunikation, Automotive und Reisen. Für die eigenen Kunden hat das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart bereits rund 1.500 Verträge verhandelt und dabei Einsparungen in Höhe von insgesamt mehr als 100 Millionen Euro erzielt.

