Die VITA COLA Consumer Promotion 2023 macht Festivalträume wahr. Als Hauptpreis winkt ein Van im Wert von über 62.000 Euro.



Schmalkalden/Lichtenau, 5. April 2023. Getreu dem Motto „VITAfornia Dreamin‘“ wird der Sommer 2023 endlich wieder unbeschwert. Die schönste Jahreszeit bietet jede Menge Open-Air-Events. Rechtzeitig zum Start der Festivalsaison rüstet VITA COLA die Fans mit dem dafür passenden Equipment aus.

Von Anfang April bis Ende Juni sind mehr als 7 Millionen 1,0-l-PET-Mehrwegflaschen der Sorten VITA COLA Original, VITA COLA Pur und VITA COLA Original zuckerfrei sowie der VITA LIMO Sorten Orange, Brazil, Exotic und Caribic mit Aktionscodes im Handel erhältlich.

Jeder online unter www.vitacola-dreaming.de eingegebene Aktionscode eröffnet die Chance auf einen der attraktiven und festivaltauglichen Sofortgewinne. Darunter sind 4-Personen-Zelte, Hygger Schlafsäcke und sogenannte Anglerhüte, aber auch eventim-Gutscheine im Wert von jeweils 150 €, die man z.B. für Festivalkarten einlösen kann. Am Ende wird unter allen Teilnehmern der Hauptpreis verlost – eine Mercedes Benz V-Klasse im Wert von über 62.000 Euro bringt dem Hauptgewinner maximale Freiheit und Unabhängigkeit, sei es auf einem Festival oder bei Outdoortrips.

Medial begleitet VITA COLA die Consumer Promotion im Vertriebsgebiet Ostdeutschland durch Großflächenplakate und Social-Media-Aktionen.

Am POS sorgen Palettenecken, Flaschenstecker und Regalwobbler für Aufmerksamkeit. Darüber hinaus wird es im Handel ein gesondertes Instore-Gewinnspiel geben, bei dem 500 hochwertige Pop-Up-Zelte verlost werden.



Über VITA COLA:

VITA COLA ist eine Marke der Thüringer Waldquell Mineralbrunnen GmbH aus Schmalkalden (Thüringen), einem Unternehmen der HassiaGruppe. Die HassiaGruppe ist ein Familienunternehmen mit mehr als 150-jähriger Geschichte. Neben Thüringer Waldquell füllen drei weitere Hassia-Töchter in Lichtenau (Sachsen), Hecklingen (Sachsen-Anhalt) und Bad Doberan (Mecklenburg-Vorpommern) VITA COLA ab. Unter der Dachmarke VITA COLA sind 18 alkoholfreie Erfrischungsgetränke erhältlich: vier Colasorten, ein Cola-Orangen-Mix, acht Limonaden und fünf Energydrinks. Im Portfolio sind auch vier zuckerfreie Erfrischungsgetränke enthalten.